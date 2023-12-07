Тур: 18. Стадион: Краснодар.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Краснодар
ЦСКА Москва
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
42.9%
13 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 6 побед
32 матча
28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
15.6%
34.4%
50%
5 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1
0.82
Среднее время на гол
90
109
Всего голов
32
9
Голов в среднем за матч
1.88
0.6
Среднее время на гол
47
150
Всего голов
47
23
Голов в среднем за матч
1.47
0.72
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
61
125
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|8
|0.47
|Сперцян Эдуард
|8 (5)
|0.47
|Олусегун Джуниор
|2
|0.12
|Ахметов Ильзат
|2
|0.12
|Батчи Жоау
|1
|0.06
|Кайо Панталеао
|1
|0.06
|Черников Александр
|1
|0.06
|Кади
|1
|0.06
|Ленини Пина
|1
|0.06
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|8 (5)
|0.47
|Заболотный Антон
|6 (1)
|0.35
|Гайич Милан III
|3
|0.18
|Давила Виктор
|3
|0.18
|Файзуллаев Аббосбек
|2
|0.12
|Мухин Максим
|2
|0.12
|Обляков Иван
|1
|0.06
|Рядно Михаил
|1
|0.06
|Мойзес Роберто
|1
|0.06
|Келлвен Дуглас
|1
|0.06
|Мендес Виктор
|1
|0.06
|Гайч Адольфо
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|6
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Олаcа Лукас
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|3
|0
|Кади
|3
|0
|Сперцян Эдуард
|3
|0
|Батчи Жоау
|3
|0
|Олусегун Джуниор
|3
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|7
|1
|Заболотный Антон
|4
|0
|Мойзес Роберто
|4
|0
|Зделар Саша
|3
|0
|Чалов Фёдор
|3
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|3
|0
|Гайич Милан III
|1
|1
|Мухин Максим
|2
|0
|Давила Виктор
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Федотов Владимир
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
ЦСКА Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
9
Краснодар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
11
16
Краснодар
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
ЦСКА Москва
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
12
25
Голы по времени матча
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
0
0%
3
25%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
3
23%
76-90
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
2
11%
1-15
4
33%
3
17%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
25%
5
28%
61-75
2
17%
2
11%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Забито
25
30
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
0
0%
5
17%
1-15
6
24%
4
13%
16-30
5
20%
7
23%
31-45
3
12%
3
10%
46-60
5
20%
8
27%
61-75
6
24%
3
10%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
1
6%
4
17%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
3
19%
5
21%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
25%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1
Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1
ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2
Результаты матчей
Краснодар
ЦСКА Москва
Точный счет
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Краснодар
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
45
35
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
161
107
98
215
512
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|27 - 14
|35
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|28 - 21
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|36 - 24
|29
|5.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|27 - 23
|28
|7.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 24
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|16 - 21
|25
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|15 - 15
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|14 - 18
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 27
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|16.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|16 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 15
|14
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 20
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|13 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар - ЦСКА Москва
Исход игры
Краснодар
53.1% (26)
Ничья
34.7% (17)
ЦСКА Москва
12.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (25)
Меньше
37.5% (15)
Обе команды забьют
Да
92.5% (37)
Нет
7.5% (3)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
28.6% (14)
1:1 Ничья
24.5% (12)
2:2 Ничья
10.2% (5)
1:0 Краснодар
6.1% (3)
1:2 ЦСКА Москва
6.1% (3)
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