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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Балтика
0:1
Первый тайм: 33'
Рубин
0'
0:1
6' Гол
Даку Мирлинд
18' Желтая карточка
Радмановац Никола
23' Желтая карточка
Кузьмин Максим

Ход матча

6'
0:1
Даку Мирлинд
(Вуячич Игор)
18'
Радмановац Никола
 
23'
Кузьмин Максим
 
Прогнозы 167
Балтика 34.1% (57)
X 37.1% (62)
Рубин 28.7% (48)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Балтика
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Джанаев
Сослан
21
Остойич
Иван
26
Радмановац
Никола
4
Гассама
Натан
17
Бистрович
Кристиян
5
Осипов
Александр
6
Кузьмин
Максим
7
Фернандес
Роберто
II
22
Мусаев
Тамерлан
22
Дюпин
Юрий
15
Вуячич
Игор
27
Грицаенко
Алексей
4
Мартынович
Александр
23
Безруков
Руслан
6
Иву
Угучукву
7
Ранджелович
Лазар
70
Кабутов
Дмитрий
24
Чумич
Никола
30
Вада
Валентин
44
Даку
Мирлинд
Балтика
3-5-2
Рубин
3-4-3

История личных встреч

Балтика
Рубин

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.17
Гузина Гедеон 2 0.11
Мусаев Тамерлан 2 0.11
Кузьмин Максим 1 0.06
Бистрович Кристиян 1 0.06
Пряхин Сергей 1 0.06
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 4 (1) 0.22
Вада Валентин 3 0.17
Фамейе Джоэль 3 0.17
Безруков Руслан 2 0.11
Мартынович Александр 1 0.06
Грицаенко Алексей 1 0.06
Чумич Никола 1 0.06
Иву Угучукву 1 0.06
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Радмановац Никола 4 0
Гассама Натан 3 0
Остойич Иван 2 0
Кузьмин Максим 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 4 0
Даку Мирлинд 4 0
Вуячич Игор 3 0
Иву Угучукву 3 0
Мартынович Александр 2 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Вада Валентин 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Зотов Александр 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0

Результаты матчей

Балтика
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Рубин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
2
Балтика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Рубин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

0
7
Балтика
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Рубин
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
4
44%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
3
33%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
15%
2
15%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
31%
2
15%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 10
10 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
7
47%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
3
20%
76-90

Пропущено

25
22
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
16%
2
9%
1-15
4
16%
6
27%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
3
12%
6
27%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
6
24%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0
Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2
Рубин
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1
Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4

Результаты матчей

Балтика
Рубин

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Балтика
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 18 11 3 4 35 - 17 36
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 18 10 6 2 27 - 14 36
3.
Динамо Москва
 Заявка 18 8 8 2 29 - 22 32
4.
Локомотив Москва
 Заявка 18 8 7 3 29 - 23 31
5.
Спартак Москва
 Заявка 18 9 3 6 27 - 24 30
6.
Крылья Советов
 Заявка 18 8 5 5 36 - 27 29
7.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 18 7 8 3 31 - 23 29
8.
Рубин
 1:0 Заявка 18 8 4 6 17 - 21 28
9.
Пари НН
 Заявка 18 7 3 8 15 - 16 24
10.
Факел
 Заявка 18 5 6 7 15 - 19 21
11.
Ростов
 Заявка 18 5 6 7 24 - 29 21
12.
Урал
 Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
13.
Ахмат
 Заявка 18 4 5 9 18 - 23 17
14.
Оренбург
 Заявка 18 3 6 9 19 - 28 15
15.
Балтика
 0:1 Заявка 18 3 4 11 12 - 24 13
16.
Сочи
 Заявка 18 3 2 13 17 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0:0 Заявка 9 7 2 0 15 - 5 23
2.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
3.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6.
Зенит
 Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
7.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
8.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
9.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 1:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 0:1 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 1:0 Заявка 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 0:0 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 9 1 6 2 12 - 13 9
7.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
12.
Оренбург
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 0:1 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Очередная невнятная атака хозяев. Остойич по правому флангу отдал слишком сильную передачу вперёд, Бистрович только смог зацепить мяч головой, а дальше он пришёл в руки Дюпину. 
  • 34'
    Даку из центрального круга выполнил заброс к штрафной соперника, Ранджелович вёл борьбу за мяч, но против него уверенно сыграл Радмановац, который головой выбил сферу в край. 
  • 33'
    Осипов из глубины выполнил хороший заброс в штрафную гостей. Мусаев до мяча немного не дотянулся, и Дюпин кулаками вынес сферу подальше от своих владений. 
  • 32'
    Тяжело Мусаеву одному бороться на чужой половине поля. Маляров сильно выбил снаряд на чужую половину поля, Мусаев головой выполнил скидку, но там никого из партнёров не оказалось. 
  • 31'
    Мусаев решил пойти до конца и ударил по ногам Вуячича, который провожал мяч за лицевую. Часто даётся по ногам игрокам казанской команды. 
  • 30'
    Треть матча уже позади. Пока огромным преимуществом владеют футболисты "Рубина", и шансов у хозяев не наблюдается. Однако, одного момента вполне может хватить подопечным Игнашевича. 
  • 29'
    Сильный заброс к штрафной "Рубина" последовал, Дюпин вышел за пределы штрафной и спокойно вынес сферу в район центрального круга. Упростили игру хозяева и просто забрасывают мяч вперёд. 
  • 28'
    Упал темп в нашем матче. Казанцы никуда не спешат, слишком растягивая паузы. Думаю, что постараются они не пропустить до перерыва, однако такая осторожность может сыграть злую шутку. 
  • 27'
    Мусаев классно сыграл в подыгрыше, сделав скидку на Кузьмину. Сфера отскочила в левый край штрафной, куда врывался Фернандес, но его смог опередить Кабутов. 
  • Желтая карточка
    26'
    Кузьмин получает жёлтую карточку у "Балтики". Вада отработал на своей половине поля, и футболист калининградской команды в подкате ударил его по ногам. 
  • 25'
    В контратаку удалось убежать хозяевам. Кузьмин рвался вперёд по левому полулфангу, а затем рассчитывал отдать разрезающий пас в штрафную. Защитники перехватили. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Безруков на левом фланге врезался в Малярова. За блокировку это движение посчитал Безбородов и зафиксировал нарушение правил. Продолжает лежать на газоне игрок "Рубина". 
  • 23'
    Стартовые минуты нашего матча закончились. Довольно-таки активный футбол демонстрируют команды. Гости владеет инициативой, а калининградцы пытаются отвечать контратаками. 
  • 22'
    Очень неудачно разыграли стандарт казанцы. Вада решил с левого фланга сильно пробить низом в район ближнего угла ворот, но игровой снаряд попал в ближнего игрока "Балтики". 
  • Желтая карточка
    21'
    Радмановац получает жёлтую карточку у "Балтики". Чумич на левом фланге успел прокинуть сферу себе на ход, а защитник хозяев откровенно срубил его в подкате. 
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    • 20'
      Отсутствуют сегодня у "Балтики" два лидера - Сото и Гузина. Очень непросто без этих легионеров приходится калининградцам создавать опасность у ворот соперника. 
    • Офсайд
      19'
      Угловой в предыдущей ситуации заработали калининградцы. После навеса мяч заметался по штрафной гостей и отскочил к Мусаеву, который находился в положении вне игры. 
    • Опасный момент
      18'
      МОМЕНТИЩЕ! Осипов с линии штрафной головой скинул мяч вправо, Маляров практически в упор пробивал, но попал точно в Дюпина. Шикарный момент упустили хозяева! 
    • 16'
      Кузьмин перехватил мяч на своей половине поля и пытался за счёт стеночки с Мусаевым прорваться к воротам гостей. Мартынович сыграл внимательно и "раскусил" комбинацию "Балтики". 
    • 15'
      Ещё раз показали нам повтор забитого мяча Даку. Очень плохо в той ситуации сыграл Остойич, который запустил форварда "Рубина" себе за спину, проиграв ему силовую борьбу. 
    • 14'
      Активно начали эту встречу футболисты "Балтики", а вот сейчас инициатива полностью перешла к футболистам из Казани. Здорово они держат сферу и пытаются угрожать воротам Джанаева. 
    • 13'
      Хорошая атака получилась у "Рубина"! Ранджелович из левой части штрафной выполнил пас назад, Чумич классно приложился с 24 метров, но Джанаев справился! 
    • 12'
      Порошит небольшой снежок в Калининграде, однако поле полностью зелёное. Даже близко нет ничего похожего на то, что творилось здесь в матче со "Спартаком". 
    • 11'
      Вновь сумбурный футбол демонстрируют команды в центральной части поля. Казанцы пытаются наладить контроль над мячом, однако потери происходят после пары точных передач. 
    • 10'
      Практически все предрекали сегодня скучный футбол в Калининграде. Как показывает старт матча, команды сегодня настроены активно и весело закончить футбольный год. 
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ДАКУ! Очень простой гол забивают казанцы! Вуячич от своей штрафной выполнил сильный пас вперёд. Защитники "Балтики" запустили себе за спину Даку, который классным ударом с 12 метров поразил правый угол ворот! 
    • 8'
      Даку получил отскок перед штрафной "Балтики" и слёта нанёс удар по воротам. Получилось очень слабо, и сфера спокойно прискакала в руки Джанаеву. 
    • 7'
      Вся игра в стартовые минуты проходит на половине поля казанской команды. Пытаются калининградцы зажать соперника, но слишком много сумбура в передней линии. 
    • 6'
      Маляров далеко вбросил аут на правом фланге, Мусаев за сферу зацепился, однако против него здорово сыграл Вуячич, сумевший оттеснить форварда "Балтики" от мяча. 
    • 5'
      Пряхин пытался прокинуть мяч головой вперёд у чужой штрафной, а Безруков ногой ударил его по голове. Свисток Безбородова промолчал, хотя ситуация требовала остановки игры. 
    • 4'
      Мусаев активно включился в эпизод на левом фланге. Удалось форварду добраться до угла штрафной, а вот последующий перевод на противоположный край получился неточным. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в белых футболках и тёмно-синих трусах, казанцы играют в зелёном комплекте формы. Ворота "Рубина" в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал! С центра поля разыграли гости. 
    • Первый тайм
    • 23'
      Кузьмин Максим получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Радмановац Никола получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Вуячич Игор сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Мирлинд Даку бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 96 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 0:1 Рубин

    Исход игры
    Балтика
    34.1% (57)
    Ничья
    37.1% (62)
    Рубин
    28.7% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.64% (22)
    Меньше
    81.36% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    54.24% (64)
    Нет
    45.76% (54)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.1% (42)
    0:1 Рубин
    11.4% (19)
    2:1 Балтика
    10.8% (18)
    1:0 Балтика
    10.2% (17)
    0:0 Ничья
    8.4% (14)
    1:2 Рубин
    1.8% (3)
    2:0 Балтика
    1.2% (2)
    0:2 Рубин
    1.2% (2)
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