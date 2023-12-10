Сильный заброс к штрафной "Рубина" последовал, Дюпин вышел за пределы штрафной и спокойно вынес сферу в район центрального круга. Упростили игру хозяева и просто забрасывают мяч вперёд.

Треть матча уже позади. Пока огромным преимуществом владеют футболисты "Рубина", и шансов у хозяев не наблюдается. Однако, одного момента вполне может хватить подопечным Игнашевича.

Мусаев решил пойти до конца и ударил по ногам Вуячича, который провожал мяч за лицевую. Часто даётся по ногам игрокам казанской команды.

Тяжело Мусаеву одному бороться на чужой половине поля. Маляров сильно выбил снаряд на чужую половину поля, Мусаев головой выполнил скидку, но там никого из партнёров не оказалось.

Осипов из глубины выполнил хороший заброс в штрафную гостей. Мусаев до мяча немного не дотянулся, и Дюпин кулаками вынес сферу подальше от своих владений.

Даку из центрального круга выполнил заброс к штрафной соперника, Ранджелович вёл борьбу за мяч, но против него уверенно сыграл Радмановац, который головой выбил сферу в край.

Очередная невнятная атака хозяев. Остойич по правому флангу отдал слишком сильную передачу вперёд, Бистрович только смог зацепить мяч головой, а дальше он пришёл в руки Дюпину.

Радмановац получает жёлтую карточку у "Балтики". Чумич на левом фланге успел прокинуть сферу себе на ход, а защитник хозяев откровенно срубил его в подкате.

Очень неудачно разыграли стандарт казанцы. Вада решил с левого фланга сильно пробить низом в район ближнего угла ворот, но игровой снаряд попал в ближнего игрока "Балтики".

Безруков на левом фланге врезался в Малярова. За блокировку это движение посчитал Безбородов и зафиксировал нарушение правил. Продолжает лежать на газоне игрок "Рубина".

В контратаку удалось убежать хозяевам. Кузьмин рвался вперёд по левому полулфангу, а затем рассчитывал отдать разрезающий пас в штрафную. Защитники перехватили.

Кузьмин получает жёлтую карточку у "Балтики". Вада отработал на своей половине поля, и футболист калининградской команды в подкате ударил его по ногам.

Мусаев классно сыграл в подыгрыше, сделав скидку на Кузьмину. Сфера отскочила в левый край штрафной, куда врывался Фернандес, но его смог опередить Кабутов.

Упал темп в нашем матче. Казанцы никуда не спешат, слишком растягивая паузы. Думаю, что постараются они не пропустить до перерыва, однако такая осторожность может сыграть злую шутку.

20' Отсутствуют сегодня у "Балтики" два лидера - Сото и Гузина. Очень непросто без этих легионеров приходится калининградцам создавать опасность у ворот соперника.

19' Угловой в предыдущей ситуации заработали калининградцы. После навеса мяч заметался по штрафной гостей и отскочил к Мусаеву, который находился в положении вне игры.

18' МОМЕНТИЩЕ! Осипов с линии штрафной головой скинул мяч вправо, Маляров практически в упор пробивал, но попал точно в Дюпина. Шикарный момент упустили хозяева!

16' Кузьмин перехватил мяч на своей половине поля и пытался за счёт стеночки с Мусаевым прорваться к воротам гостей. Мартынович сыграл внимательно и "раскусил" комбинацию "Балтики".

15' Ещё раз показали нам повтор забитого мяча Даку. Очень плохо в той ситуации сыграл Остойич, который запустил форварда "Рубина" себе за спину, проиграв ему силовую борьбу.

14' Активно начали эту встречу футболисты "Балтики", а вот сейчас инициатива полностью перешла к футболистам из Казани. Здорово они держат сферу и пытаются угрожать воротам Джанаева.

13' Хорошая атака получилась у "Рубина"! Ранджелович из левой части штрафной выполнил пас назад, Чумич классно приложился с 24 метров, но Джанаев справился!

12' Порошит небольшой снежок в Калининграде, однако поле полностью зелёное. Даже близко нет ничего похожего на то, что творилось здесь в матче со "Спартаком".

11' Вновь сумбурный футбол демонстрируют команды в центральной части поля. Казанцы пытаются наладить контроль над мячом, однако потери происходят после пары точных передач.