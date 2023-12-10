Тур: 18. Стадион: Ростех Арена.
Ход матча
6'
0:1
23'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Остойич
Иван
22
Дюпин
Юрий
15
Вуячич
Игор
24
Чумич
Никола
44
Даку
Мирлинд
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Остойич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чумич НиколаНападающий
- Нападающий
-
44 Даку МирлиндНападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дрезгич УрошЗащитник
-
51 Рожков ИльяПолузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Балтика
Рубин
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|3
|0.17
|Гузина Гедеон
|2
|0.11
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.11
|Кузьмин Максим
|1
|0.06
|Бистрович Кристиян
|1
|0.06
|Пряхин Сергей
|1
|0.06
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|4 (1)
|0.22
|Вада Валентин
|3
|0.17
|Фамейе Джоэль
|3
|0.17
|Безруков Руслан
|2
|0.11
|Мартынович Александр
|1
|0.06
|Грицаенко Алексей
|1
|0.06
|Чумич Никола
|1
|0.06
|Иву Угучукву
|1
|0.06
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Гильермо
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Радмановац Никола
|4
|0
|Гассама Натан
|3
|0
|Остойич Иван
|2
|0
|Кузьмин Максим
|2
|0
|Маляров Кирилл
|2
|0
|Игнашевич Сергей
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|4
|0
|Даку Мирлинд
|4
|0
|Вуячич Игор
|3
|0
|Иву Угучукву
|3
|0
|Мартынович Александр
|2
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Вада Валентин
|2
|0
|Чумич Никола
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Рубин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
2
Балтика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Рубин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
0
7
Балтика
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Рубин
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
4
44%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
3
33%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
15%
2
15%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
31%
2
15%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 10
10 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
7
47%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
3
20%
76-90
Пропущено
25
22
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
16%
2
9%
1-15
4
16%
6
27%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
3
12%
6
27%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
6
24%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0
Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2
Рубин
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1
Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4
Результаты матчей
Балтика
Рубин
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
Тоталы голов в матче
Балтика
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
35
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
62
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
125
413
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|35 - 17
|36
|2.
|0:0 Заявка
|18
|10
|6
|2
|27 - 14
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|29 - 22
|32
|4.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 23
|31
|5.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 24
|30
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|36 - 27
|29
|7.
|0:0 Заявка
|18
|7
|8
|3
|31 - 23
|29
|8.
|1:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|17 - 21
|28
|9.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|15 - 16
|24
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 19
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 29
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 23
|17
|14.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 28
|15
|15.
|0:1 Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 24
|13
|16.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|17 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|15 - 5
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|5.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|9.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 11
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|0:0 Заявка
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|12.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|15.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 12
|2
|16.
|0:1 Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|14 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика 0:1 Рубин
Исход игры
Балтика
34.1% (57)
Ничья
37.1% (62)
Рубин
28.7% (48)
Тотал 2.5
Больше
18.64% (22)
Меньше
81.36% (96)
Обе команды забьют
Да
54.24% (64)
Нет
45.76% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.1% (42)
0:1 Рубин
11.4% (19)
2:1 Балтика
10.8% (18)
1:0 Балтика
10.2% (17)
0:0 Ничья
8.4% (14)
1:2 Рубин
1.8% (3)
2:0 Балтика
1.2% (2)
0:2 Рубин
1.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!