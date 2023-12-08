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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Балтика
 
Позже
Рубин
Прогнозы 49
Балтика 36.7% (18)
X 34.7% (17)
Рубин 28.6% (14)
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Балтика
Рубин

История личных встреч

Балтика
Рубин

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.18
Гузина Гедеон 2 0.12
Мусаев Тамерлан 2 0.12
Кузьмин Максим 1 0.06
Бистрович Кристиян 1 0.06
Пряхин Сергей 1 0.06
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 3 (1) 0.18
Вада Валентин 3 0.18
Фамейе Джоэль 3 0.18
Безруков Руслан 2 0.12
Мартынович Александр 1 0.06
Грицаенко Алексей 1 0.06
Чумич Никола 1 0.06
Иву Угучукву 1 0.06
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Радмановац Никола 3 0
Гассама Натан 3 0
Остойич Иван 2 0
Кузьмин Максим 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 4 0
Даку Мирлинд 4 0
Вуячич Игор 3 0
Иву Угучукву 3 0
Мартынович Александр 2 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Вада Валентин 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Зотов Александр 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0

Результаты матчей

Балтика
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Рубин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
2
Балтика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Рубин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

0
7
Балтика
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Рубин
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
4
44%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
3
33%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
15%
2
15%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
31%
2
15%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 10
10 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
7
47%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
3
20%
76-90

Пропущено

25
22
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
16%
2
9%
1-15
4
16%
6
27%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
3
12%
6
27%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
6
24%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0
Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2
Рубин
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1
Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4

Результаты матчей

Балтика
Рубин

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Балтика
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 17 10 5 2 27 - 14 35
2.
Зенит
 Заявка 17 10 3 4 34 - 17 33
3.
Динамо Москва
 Заявка 17 8 7 2 28 - 21 31
4.
Крылья Советов
 Заявка 17 8 5 4 36 - 24 29
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
6.
Локомотив Москва
 Заявка 17 7 7 3 27 - 23 28
7.
Спартак Москва
 Заявка 17 8 3 6 24 - 24 27
8.
Рубин
 Заявка 17 7 4 6 16 - 21 25
9.
Пари НН
 Заявка 17 7 3 7 15 - 15 24
10.
Факел
 Заявка 17 5 5 7 14 - 18 20
11.
Ростов
 Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
12.
Урал
 Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
13.
Ахмат
 Заявка 17 4 4 9 18 - 23 16
14.
Оренбург
 Заявка 17 3 5 9 18 - 27 14
15.
Балтика
 Заявка 17 3 4 10 12 - 23 13
16.
Сочи
 Заявка 17 3 1 13 16 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 7 1 0 15 - 5 22
2.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
3.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
6.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
7.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
8.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
9.
Локомотив Москва
 Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
10.
Факел
 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
16.
Сочи
 Заявка 8 2 1 5 10 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
12.
Оренбург
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
15.
Ростов
 Заявка 8 0 2 6 7 - 20 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 13 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2023, осталось 2 дня 11 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 49
    Балтика 36.7% (18)
    X 34.7% (17)
    Рубин 28.6% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Рубин
    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика - Рубин

    Исход игры
    Балтика
    36.7% (18)
    Ничья
    34.7% (17)
    Рубин
    28.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.5% (11)
    Меньше
    72.5% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    57.5% (23)
    Нет
    42.5% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.5% (12)
    2:1 Балтика
    18.4% (9)
    0:0 Ничья
    10.2% (5)
    0:1 Рубин
    10.2% (5)
    1:0 Балтика
    10.2% (5)
    1:2 Рубин
    4.1% (2)
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