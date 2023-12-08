Из глубины поля следовал заброс на левый край штрафной площади, но там были нарушены правила против Самошникова.

После перерыва "Локомотив" как-то совсем не стремиться в атаку, сосредоточившись строго на сдерживании атак соперника.

Глушенков по центральной оси попытался сейчас разогнать перспективную контратаку "Локо", но его при помощи рук повалил на газон Итало, за что получил жёлтую карточку.

Эмерсон пробивал подключился в чужую штрафную площадку, где выполнял скидку. Мяч попал в руку защитника "Локомотива", но рикошетом от бедра. За такое пенальти не ставят.

Раз за разом сейчас гости загружают мяч в чужую штрафную площадку с разных позиций. После очередной попытки успешно на выходе удалось сыграть Лантратову.

Двойная замена в составе "Урала": вместо Итало и Юрия Газинского на поле вышли Игорь Дмитриев и Гильерме Шеттине.

Постепенно газон на "РЖД Арене" становится всё более плохого качества. Не выдерживает трава при таких условиях.

Фассон получил повреждение. В борьбе за высоко летящий мяч он носом врезался в голову соперника, из-за чего оказался в нокдауне.

Перешли в позиционную атаку уральцы, но всё испортил Эмерсон, который отдал слишком слабый обостряющий пас, из-за чего мяч был перехвачен.

Заброс из глубины поля следовал к штрафной площади "Локомотива", но там немного с рывком поторопился Каштанов, из-за чего забрался в положение "вне игры".

Левым флангом развили атаку екатеринбуржцы с прострельной передачей в центр штрафной площади, но московские защитники смогли отбиться.

Первый тайм окончен! "Локомотив" с минимальным счётом пока что обыгрывает "Урал". Отдыхаем...

Ненахов теперь получил повреждение в своей штрафной площади, столкнувшись головами с одним из соперников. Арбитр сразу прервал игру, но выяснилось, что всё не так страшно.

Сильянов разгонял контратаку "Локо" передачей по левому флангу на Миранчука, но Эмерсон в чистом подкате сумел выбить мяч в аут из-под ног соперника.

Пошире начали пасоваться в центральной зоне москвичи. Хотят они заставить соперников набегаться, дабы они прекратили столь активный прессинг.

Левым краем провели атаку хозяева с прострельной передачей на дальнюю штангу, но защитники "Урала" смогли там отработать на перехвате.

Угловой на правом фланге накоротке разыграли хозяева, но после этого последовала ужасная подача от Глушенкова, которая отправила мяч далеко за пределы поля.

Тяжеловато футболистам под конец тайма в физическом плане, но останавливаться нельзя, иначе можно замёрзнуть. По ощущениям сейчас -21 градус по Цельсию.

Митай по левому флангу подключился в атаку "Локомотива", но его прострельная передача вдоль ворот была блокирована, так что только угловой.

После подачи углового "железнодорожниками" кулаком на выходе сработал Помазун. Была попытка удара с подбора, но и она оказалась блокирована.

На своей половине поля теперь решили попасоваться подопечные Михаила Галактионова. Совсем немного им осталось потерпеть до свистка на перерыв.

31' Ненахов в середине поля опасно бросился в подкат прямой ногой на соперника, не добравшись до мяча. Абсолютно заслуженная жёлтая карточка предъявлена нарушителю.

30' Виктор Ганчаренко активно жестикулирует у кромки поля. Требует он от своих подопечных играть с максимально отдачей в этом поединке.

29' С дальней дистанции следовал удар по воротам москвичей, но выстрел был блокирован. Далее с левого фланга пошла подача в район 11-метровой отметки, но и там подопечные Михаила Галактионова были на месте.

28' В быстрой контратаке "Локо" по центральной оси прошёл классный тонкий пас в штрафную площадку на Миранчука, но вовремя навстречу ринулся Помазун, который благодаря этому парировал удар Антона.

27' Из глубины поля следовал заброс к линии штрафной площади гостей, но защитники "Локомотива" сумели разрядить обстановку мощным выносом на чужую половину поля.

26' Егорычев на чужой половине поля потерял мяч, после чего при попытке ответного отбора нарушил правила против Фассона.

25' Визуально, на трибунах "РЖД Арены" в этот вечер присутствует примерно 4 тысячи болельщиков.

24' Начавшиеся замерзать болельщики на трибунах, принялись греться, распевая песни. Многие не сидят, а стоя наблюдают за этой встречей.

23' Вынуждены сейчас пасоваться только на своей половине поля "железнодорожники", так как соперники начали высоко прессинговать.

22' Левым флангом попытались екатеринбуржцы огрызнуться своей атакой, но вообще из неё никаких дивидендов извлечено не было.

21' С левого фланга Миранчук выполнил прострельную передачу в район линии штрафной площади, откуда Митай решил пробить с ходу, но у него поехала опорная нога, из-за чего получился кикс.

20' "Локомотив" не останавливается, сразу продолжая атаковать достаточно большими силами.

19' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Евгений Морозов!!!

А вот и серьёзные неприятности для "Урала"! Угловой на левом фланге заработали хозяева, стараниями Миранчука и Тикнизяна. Со стандарта пошёл розыгрыш накоротке, Глушенков после этого вырезал подачу на линию вратарской площади, откуда Морозов сильным ударом головой вколотил мяч в ворота.

18' Постепенно "Урал" всё ниже оседает на своей трети поля. Этом может быть чревато серьёзными неприятностями.

16' Вторым темпом хозяева также развивали свою атаку по правому флангу, но сейчас навесная подача стала несложной добычей для сработавшего на выходе Помазуна.

15' Угловой на правом фланге теперь заработали москвичи. Навес последовал на ближнюю штангу, но там всё оказалось под контролем Малькевича.

14' По правому флангу Каштанов прорвался вперёд, на смещении в центр обыгрался с Егорычевым, после чего пробил с левой ноги метров с 20, но не попал в створ ворот.

13' Лантратов после подачи стандарта уверенно отбил мяч кулаками в поле. Попытались уральцы атаковать вторым темпом, но ничего не получилось.

12' В редкой контратаке "Уралу" удалось заработать угловой на левом фланге. Достаточно большими силами екатеринбуржцы отправляются к чужим воротам...

11' По центральной оси хозяева разогнали быструю атаку, Глушенков получил мяч в одиночестве на правом краю штрафной площади, но вместо удара по воротам придумал пас в центр, который оказался перехваченным.

10' Несколько подач из глубины поля следовали в штрафную площадку "Урала", но обороняющиеся там не оставили никаких шансов "железнодорожникам".

9' Всем составом уральцы осели на своей половине поля сейчас, не пытаясь работать в агрессивном высоком коллективном прессинге.

8' Дзюба наткнулся на Бегича, получив в итоге неприятное повреждение, но вроде бы ничего критичного, так что главному арбитру даже не приходится приглашать на поле медиков.

7' Футболисты передвигаются по полю достаточно активно, дабы не замёрзнуть, но при этом пока что на ударную позицию никому выйти не удаётся - борьба идёт в центральной зоне.

6' Маловато болельщиков сегодня собралось на трибунах "РЖД Арены". Большинство из них отпугнул от похода на футбол, думаю, именно мороз.

5' С преимуществом "Локомотива" проходят первые минуты матча. Попытались сейчас гости организовать первую контратаку, но она ни к чему интересному не привела.

4' Штрафной удар в глубине поля на правом краю заработали "железнодорожники". Последовала подача в центр штрафной площади со стандарта, но на высоте были защитники "Урала".

3' -12 градусов по Цельсию сейчас составляет температура воздуха в Москве. На газоне "РЖД Арены" даже образовался иней, из-за чего он выглядит достаточно странно.

2' Отметим, что первый символический удар по мяча перед началом матча произвёл актёр Виктор Логинов - звезда сериала "Счастливы вместе". Продолжение этого сериала, уже под названием "Букины", состоится 18 декабря 2023 года.