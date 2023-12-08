Тур: 18. Стадион: РЖД Арена.
1:0
Второй тайм: 57'
Ход матча
18'
1:0
31'
51'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Митай
Марио
16
Итало
55
Аюпов
Тимур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Митай МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ЭмерсонЗащитник
- Защитник
-
16 ИталоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Ишков ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
История личных встреч
Локомотив Москва
Урал
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
26 матчей
53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.69
1.54
Среднее время на гол
53
58
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.85
1
Среднее время на гол
106
90
Всего голов
33
33
Голов в среднем за матч
1.27
1.27
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|5
|0.28
|Тикнизян Наир
|5
|0.28
|Дзюба Артём
|4
|0.22
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0.17
|Миранчук Антон
|2
|0.11
|Пиняев Сергей
|2
|0.11
|Сулейманов Тимур
|2
|0.11
|Баринов Дмитрий
|1
|0.06
|Марадишвили Константин
|1
|0.06
|Изидор Вильсон
|1
|0.06
|Морозов Евгений
|1
|0.06
|Погостнов Егор
|1
|0.06
|Самошников Илья
|0
|0
|Фассон Лукас
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|5
|0.28
|Каштанов Алексей
|3 (2)
|0.17
|Бикфалви Эрик
|2
|0.11
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.11
|Бегич Сильвие
|2
|0.11
|Аюпов Тимур
|1
|0.06
|Гильерме Шеттине
|1
|0.06
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.06
|Ишков Илья
|1
|0.06
|Кулаков Денис
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
|Малькевич Владислав
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тикнизян Наир
|2
|2
|Баринов Дмитрий
|5
|0
|Ненахов Максим
|4
|0
|Дзюба Артём
|3
|0
|Миранчук Антон
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Пиняев Сергей
|3
|0
|Карпукас Артём
|3
|0
|Митай Марио
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|6
|0
|Гильерме Шеттине
|3
|1
|Кулаков Денис
|3
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Егорычев Андрей
|1
|1
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Газинский Юрий
|0
|1
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
|Виктор Ганчаренко
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Урал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
5
Локомотив Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Урал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
13
10
Локомотив Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
76% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Урал
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
15%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
1
13%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
10%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Забито
14
11
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
3
27%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Забито
27
19
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
4
15%
2
11%
1-15
3
11%
4
21%
16-30
1
4%
3
16%
31-45
4
15%
6
32%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
11
41%
4
21%
76-90
Пропущено
23
25
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
13%
4
16%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
6
26%
2
8%
46-60
3
13%
6
24%
61-75
5
22%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1
Урал
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1
Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2
Результаты матчей
Локомотив Москва
Урал
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
45
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
107
89
611
413
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|27 - 14
|35
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|28 - 21
|31
|4.
|1:0 Заявка
|18
|8
|7
|3
|28 - 23
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|36 - 24
|29
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|7.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 24
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|16 - 21
|25
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|15 - 15
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|14 - 18
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|12.
|0:1 Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 27
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 27
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|16.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|16 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|6.
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|7.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|9.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 15
|14
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 20
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|13 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:0 Урал
Исход игры
Локомотив Москва
78.2% (151)
Ничья
9.3% (18)
Урал
12.4% (24)
Тотал 2.5
Больше
59.66% (71)
Меньше
40.34% (48)
Обе команды забьют
Да
62.18% (74)
Нет
37.82% (45)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
30.1% (58)
1:0 Локомотив Москва
10.9% (21)
2:0 Локомотив Москва
10.4% (20)
3:1 Локомотив Москва
4.7% (9)
1:1 Ничья
2.1% (4)
0:1 Урал
1% (2)
1:2 Урал
1% (2)
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