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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Локомотив Москва
1:0
Второй тайм: 57'
Урал
0'
1:0
18' Гол
Морозов Евгений
31' Желтая карточка
Ненахов Максим
51' Желтая карточка
Итало

Ход матча

18'
Морозов Евгений
1:0
31'
Ненахов Максим
 
46'
Самошников Илья
Ненахов Максим
 
51'
 
Итало
55'
 
Дмитриев Игорь
Газинский Юрий
55'
 
Гильерме Шеттине
Итало
Прогнозы 193
Локомотив Москва 78.2% (151)
X 9.3% (18)
Урал 12.4% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
85
Морозов
Евгений
3
Фассон
Лукас
45
Сильянов
Александр
11
Миранчук
Антон
6
Баринов
Дмитрий
15
Глушенков
Максим
21
Митай
Марио
71
Тикнизян
Наир
7
Дзюба
Артём
1
Помазун
Илья
4
Эмерсон
Иллой-Айет
2
Бегич
Сильвие
16
Итало
8
Мишкич
Даниэль
22
Бевеев
Мингиян
17
Малькевич
Владислав
55
Аюпов
Тимур
5
Егорычев
Андрей
79
Каштанов
Алексей
18
Газинский
Юрий
Локомотив Москва
4-5-1
Урал
3-4-3

История личных встреч

Локомотив Москва
Урал

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

26 матчей

53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
К
0:0
К
2:1
ТМК
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
К
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.69
1.54

Среднее время на гол

53
58

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.85
1

Среднее время на гол

106
90

Всего голов

33
33

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.28
Тикнизян Наир 5 0.28
Дзюба Артём 4 0.22
Жемалетдинов Рифат 3 0.17
Миранчук Антон 2 0.11
Пиняев Сергей 2 0.11
Сулейманов Тимур 2 0.11
Баринов Дмитрий 1 0.06
Марадишвили Константин 1 0.06
Изидор Вильсон 1 0.06
Морозов Евгений 1 0.06
Погостнов Егор 1 0.06
Самошников Илья 0 0
Фассон Лукас 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 5 0.28
Каштанов Алексей 3 (2) 0.17
Бикфалви Эрик 2 0.11
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.11
Бегич Сильвие 2 0.11
Аюпов Тимур 1 0.06
Гильерме Шеттине 1 0.06
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.06
Ишков Илья 1 0.06
Кулаков Денис 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 2 2
Баринов Дмитрий 5 0
Ненахов Максим 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Глушенков Максим 3 0
Пиняев Сергей 3 0
Карпукас Артём 3 0
Митай Марио 2 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Погостнов Егор 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 6 0
Гильерме Шеттине 3 1
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Аюпов Тимур 3 0
Егорычев Андрей 1 1
Бевеев Мингиян 2 0
Газинский Юрий 0 1
Бикфалви Эрик 1 0
Сиссе Ибраима 1 0
Мишкич Даниэль 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Ишков Илья 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Урал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
5
Локомотив Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Урал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

13
10
Локомотив Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
76% (13)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Урал
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
15%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
1
13%
76-90

Пропущено

10
13
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
10%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
3
30%
2
15%
76-90

Забито

14
11
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
3
27%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Забито

27
19
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
4
15%
2
11%
1-15
3
11%
4
21%
16-30
1
4%
3
16%
31-45
4
15%
6
32%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
11
41%
4
21%
76-90

Пропущено

23
25
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
13%
4
16%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
6
26%
2
8%
46-60
3
13%
6
24%
61-75
5
22%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1
Урал
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1
Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2

Результаты матчей

Локомотив Москва
Урал

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
7
8
9
1.5
6
11
4
13
2.5
2
15
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 17 10 5 2 27 - 14 35
2.
Зенит
 Заявка 17 10 3 4 34 - 17 33
3.
Динамо Москва
 Заявка 17 8 7 2 28 - 21 31
4.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 18 8 7 3 28 - 23 31
5.
Крылья Советов
 Заявка 17 8 5 4 36 - 24 29
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
7.
Спартак Москва
 Заявка 17 8 3 6 24 - 24 27
8.
Рубин
 Заявка 17 7 4 6 16 - 21 25
9.
Пари НН
 Заявка 17 7 3 7 15 - 15 24
10.
Факел
 Заявка 17 5 5 7 14 - 18 20
11.
Ростов
 Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
12.
Урал
 0:1 Заявка 18 5 4 9 18 - 27 19
13.
Ахмат
 Заявка 17 4 4 9 18 - 23 16
14.
Оренбург
 Заявка 17 3 5 9 18 - 27 14
15.
Балтика
 Заявка 17 3 4 10 12 - 23 13
16.
Сочи
 Заявка 17 3 1 13 16 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 7 1 0 15 - 5 22
2.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
3.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
6.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
7.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
8.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
9.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
10.
Факел
 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
11.
Урал
 0:1 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
16.
Сочи
 Заявка 8 2 1 5 10 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 0:1 Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
12.
Оренбург
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
15.
Ростов
 Заявка 8 0 2 6 7 - 20 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 13 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Постепенно газон на "РЖД Арене" становится всё более плохого качества. Не выдерживает трава при таких условиях.
  • Замена
    56'
    Двойная замена в составе "Урала": вместо Итало и Юрия Газинского на поле вышли Игорь Дмитриев и Гильерме Шеттине.
  • 55'
    Раз за разом сейчас гости загружают мяч в чужую штрафную площадку с разных позиций. После очередной попытки успешно на выходе удалось сыграть Лантратову.
  • Судья
    54'
    Эмерсон пробивал подключился в чужую штрафную площадку, где выполнял скидку. Мяч попал в руку защитника "Локомотива", но рикошетом от бедра. За такое пенальти не ставят.
  • Желтая карточка
    52'
    Глушенков по центральной оси попытался сейчас разогнать перспективную контратаку "Локо", но его при помощи рук повалил на газон Итало, за что получил жёлтую карточку.
  • 51'
    После перерыва "Локомотив" как-то совсем не стремиться в атаку, сосредоточившись строго на сдерживании атак соперника.
  • Фол, нарушение
    50'
    Из глубины поля следовал заброс на левый край штрафной площади, но там были нарушены правила против Самошникова.
  • 49'
    Перешли в позиционную атаку уральцы, но всё испортил Эмерсон, который отдал слишком слабый обостряющий пас, из-за чего мяч был перехвачен.
  • Травма, повреждение
    48'
    Фассон получил повреждение. В борьбе за высоко летящий мяч он носом врезался в голову соперника, из-за чего оказался в нокдауне.
  • Замена
    47'
    Одна замена произошла в перерыве в составе "Локомотива": вместо Максима Ненахова встречу продолжает Илья Самошников.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Локомотив" с минимальным счётом пока что обыгрывает "Урал". Отдыхаем...
  • 45'
    Левым флангом развили атаку екатеринбуржцы с прострельной передачей в центр штрафной площади, но московские защитники смогли отбиться.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • Офсайд
    44'
    Заброс из глубины поля следовал к штрафной площади "Локомотива", но там немного с рывком поторопился Каштанов, из-за чего забрался в положение "вне игры".
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    • 43'
      На своей половине поля теперь решили попасоваться подопечные Михаила Галактионова. Совсем немного им осталось потерпеть до свистка на перерыв.
    • 42'
      После подачи углового "железнодорожниками" кулаком на выходе сработал Помазун. Была попытка удара с подбора, но и она оказалась блокирована.
    • Угловой
      41'
      Митай по левому флангу подключился в атаку "Локомотива", но его прострельная передача вдоль ворот была блокирована, так что только угловой.
    • 40'
      Тяжеловато футболистам под конец тайма в физическом плане, но останавливаться нельзя, иначе можно замёрзнуть. По ощущениям сейчас -21 градус по Цельсию.
    • Угловой
      38'
      Угловой на правом фланге накоротке разыграли хозяева, но после этого последовала ужасная подача от Глушенкова, которая отправила мяч далеко за пределы поля.
    • 37'
      Левым краем провели атаку хозяева с прострельной передачей на дальнюю штангу, но защитники "Урала" смогли там отработать на перехвате.
    • 36'
      Пошире начали пасоваться в центральной зоне москвичи. Хотят они заставить соперников набегаться, дабы они прекратили столь активный прессинг.
    • 35'
      Сильянов разгонял контратаку "Локо" передачей по левому флангу на Миранчука, но Эмерсон в чистом подкате сумел выбить мяч в аут из-под ног соперника.
    • 34'
      Постепенно стараются прибавлять агрессию на чужой половине поля екатеринбуржцы. Всё сложнее становится "железнодорожникам" держать оборону.
    • Травма, повреждение
      33'
      Ненахов теперь получил повреждение в своей штрафной площади, столкнувшись головами с одним из соперников. Арбитр сразу прервал игру, но выяснилось, что всё не так страшно.
    • Желтая карточка
      31'
      Ненахов в середине поля опасно бросился в подкат прямой ногой на соперника, не добравшись до мяча. Абсолютно заслуженная жёлтая карточка предъявлена нарушителю.
    • 30'
      Виктор Ганчаренко активно жестикулирует у кромки поля. Требует он от своих подопечных играть с максимально отдачей в этом поединке.
    • 29'
      С дальней дистанции следовал удар по воротам москвичей, но выстрел был блокирован. Далее с левого фланга пошла подача в район 11-метровой отметки, но и там подопечные Михаила Галактионова были на месте.
    • Опасный момент
      28'
      В быстрой контратаке "Локо" по центральной оси прошёл классный тонкий пас в штрафную площадку на Миранчука, но вовремя навстречу ринулся Помазун, который благодаря этому парировал удар Антона.
    • 27'
      Из глубины поля следовал заброс к линии штрафной площади гостей, но защитники "Локомотива" сумели разрядить обстановку мощным выносом на чужую половину поля.
    • Фол, нарушение
      26'
      Егорычев на чужой половине поля потерял мяч, после чего при попытке ответного отбора нарушил правила против Фассона.
    • 25'
      Визуально, на трибунах "РЖД Арены" в этот вечер присутствует примерно 4 тысячи болельщиков.
    • 24'
      Начавшиеся замерзать болельщики на трибунах, принялись греться, распевая песни. Многие не сидят, а стоя наблюдают за этой встречей.
    • 23'
      Вынуждены сейчас пасоваться только на своей половине поля "железнодорожники", так как соперники начали высоко прессинговать.
    • 22'
      Левым флангом попытались екатеринбуржцы огрызнуться своей атакой, но вообще из неё никаких дивидендов извлечено не было.
    • 21'
      С левого фланга Миранчук выполнил прострельную передачу в район линии штрафной площади, откуда Митай решил пробить с ходу, но у него поехала опорная нога, из-за чего получился кикс.
    • 20'
      "Локомотив" не останавливается, сразу продолжая атаковать достаточно большими силами.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Евгений Морозов!!!
      А вот и серьёзные неприятности для "Урала"! Угловой на левом фланге заработали хозяева, стараниями Миранчука и Тикнизяна. Со стандарта пошёл розыгрыш накоротке, Глушенков после этого вырезал подачу на линию вратарской площади, откуда Морозов сильным ударом головой вколотил мяч в ворота.
    • 18'
      Постепенно "Урал" всё ниже оседает на своей трети поля. Этом может быть чревато серьёзными неприятностями.
    • 16'
      Вторым темпом хозяева также развивали свою атаку по правому флангу, но сейчас навесная подача стала несложной добычей для сработавшего на выходе Помазуна.
    • Угловой
      15'
      Угловой на правом фланге теперь заработали москвичи. Навес последовал на ближнюю штангу, но там всё оказалось под контролем Малькевича.
    • Опасный момент
      14'
      По правому флангу Каштанов прорвался вперёд, на смещении в центр обыгрался с Егорычевым, после чего пробил с левой ноги метров с 20, но не попал в створ ворот.
    • 13'
      Лантратов после подачи стандарта уверенно отбил мяч кулаками в поле. Попытались уральцы атаковать вторым темпом, но ничего не получилось.
    • Угловой
      12'
      В редкой контратаке "Уралу" удалось заработать угловой на левом фланге. Достаточно большими силами екатеринбуржцы отправляются к чужим воротам...
    • 11'
      По центральной оси хозяева разогнали быструю атаку, Глушенков получил мяч в одиночестве на правом краю штрафной площади, но вместо удара по воротам придумал пас в центр, который оказался перехваченным.
    • 10'
      Несколько подач из глубины поля следовали в штрафную площадку "Урала", но обороняющиеся там не оставили никаких шансов "железнодорожникам".
    • 9'
      Всем составом уральцы осели на своей половине поля сейчас, не пытаясь работать в агрессивном высоком коллективном прессинге.
    • Травма, повреждение
      8'
      Дзюба наткнулся на Бегича, получив в итоге неприятное повреждение, но вроде бы ничего критичного, так что главному арбитру даже не приходится приглашать на поле медиков.
    • 7'
      Футболисты передвигаются по полю достаточно активно, дабы не замёрзнуть, но при этом пока что на ударную позицию никому выйти не удаётся - борьба идёт в центральной зоне.
    • 6'
      Маловато болельщиков сегодня собралось на трибунах "РЖД Арены". Большинство из них отпугнул от похода на футбол, думаю, именно мороз.
    • 5'
      С преимуществом "Локомотива" проходят первые минуты матча. Попытались сейчас гости организовать первую контратаку, но она ни к чему интересному не привела.
    • Фол, нарушение
      4'
      Штрафной удар в глубине поля на правом краю заработали "железнодорожники". Последовала подача в центр штрафной площади со стандарта, но на высоте были защитники "Урала".
    • 3'
      -12 градусов по Цельсию сейчас составляет температура воздуха в Москве. На газоне "РЖД Арены" даже образовался иней, из-за чего он выглядит достаточно странно.
    • 2'
      Отметим, что первый символический удар по мяча перед началом матча произвёл актёр Виктор Логинов - звезда сериала "Счастливы вместе". Продолжение этого сериала, уже под названием "Букины", состоится 18 декабря 2023 года.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Ненахов Максим получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Г О О О О Л - Морозов Евгений бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:0 Урал

    Исход игры
    Локомотив Москва
    78.2% (151)
    Ничья
    9.3% (18)
    Урал
    12.4% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.66% (71)
    Меньше
    40.34% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    62.18% (74)
    Нет
    37.82% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    30.1% (58)
    1:0 Локомотив Москва
    10.9% (21)
    2:0 Локомотив Москва
    10.4% (20)
    3:1 Локомотив Москва
    4.7% (9)
    1:1 Ничья
    2.1% (4)
    0:1 Урал
    1% (2)
    1:2 Урал
    1% (2)
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