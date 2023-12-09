Кухарчук на правом фланге за мяч поборолся. Казалось, что аут для своей команды он заработал, но у рефери на этот счет было свое мнение.

Преимущество в 1 гол ничего не гарантирует питерцам сегодня. Да и "Пари НН" умеет атаковать, так что расслабляться "Зениту" не стоит ни в коем случае. Матч еще не выигран.

Сантос подавал угловой у ворот соперника, но не лучшим образом он навес исполнил. Мяч там и не дошел до голкипера. За пределы поля он вылетел.

Сегодня в Санкт-Петербурге обещали 25 000 фанатов, но телевизионные комментаторы подсказывают нам, что все 30 000 болельщиков на стадионе в этот вечер.

Ничего не могут придумать соперники на половине поля друг друга. Судя по всему, оппоненты уже готовятся к тому, чтобы завершить первую половину встречи.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры питерцы впереди - 1:0. Через 15 минут продолжим матч, не переключайтесь.

Карапузов пытался набрать скорость по левому флангу, но подача в центр штрафной оказалась крайне неточной. Мяч в руках вратаря оказался.

Кухарчук ворвался в штрафную соперника справа, но серия финтов привела к потере. Слишком сильно на ход себе он мяч пробросил. Сфера досталась Адамову.

Трошечкин сейчас Вендела снес с ног. Игрок "Зенита" оказался на газоне. Многовато нарушений со стороны гостей. Питерцы же не фолят совсем - 1:5.

Чуть больше 10 минут остается играть соперникам в первом тайме. "Зенит" владеет мячом, но пока ничего интересного не предпринимает у рамки соперника.

Алип отдал на Дугласа Сантоса. Прострельная передача последнего с левого края не привела ни к чему интересному. Снова потеря случилась.

Ду Кейрос пробил с линии штрафной в правый от себя угол, и спокойно Кукушкин в воротах сферу поймал. В перчатки он мяч зафиксировал.

Первый угловой подали сейчас гости, но ничего со стандарта придумать не удалось игрокам нижегородского коллектива. Выбита сфера из штрафной "Зенита".

Мантуан нанес дальний удар по воротам соперника. Кукушкин спокойно сыграл в рамке. По позиции вратарь забрал сферу в свои перчатки. Сыграно надежно.

29' "Зенит" в очередной атаке пытался себя проявить. Сантос с левого края выполнял прострельный пас, но слишком сильным и неточным он оказался.

28' Дуглас Сантос выполнил передачу с левого края в штрафную соперника - мяч прилетел в руки вратарю "Пари НН". Тот забрал мяч в перчатки очень уверенно и надежно.

26' Второй угловой подали питерцы у ворот соперника, но навес с правого края был неудачным. Мяч достается нижегородской команде тут.

25' Алип вместо Чистякова на футбольном газоне появился тем временем в составе питерского коллектива. Вынужденная замена в составе "сине-бело-голубых".

24' Так, а нам показывают, что по голове получил игрок "Зенита". Держится он за голову и показывает тренерскому штабу, что продолжить встречу не сможет.

22' У Чистякова проблемы со здоровьем. Присел на скамейку игрок питерской команды. Судя по всему, сейчас менять его будет Семак. Травма.

21' В 58-м кряду домашнем матче в чемпионате России питерская команда забила сегодня. Какая-то фантастическая серия у питерцев. Просто нереальный показатель.

20' В голову Мантуану попал мяч после подачи с левого края. Мяч полетел чуть ли не параллельно воротам. Каким-то образом мяч в сетку не влетел.

18' 16 голов "Пари НН" пропустил в чемпионате России в этом сезоне. Это второй результат в чемпионате. Меньше пропускает только "Краснодар".