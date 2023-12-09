Тур: 18. Стадион: Газпром Арена.
Ход матча
15'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Адамов
Денис
- Основной состав
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
77 Ренан РобертЗащитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
11 КлаудиньоНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Боселли ХуанНападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
История личных встреч
Зенит
Пари НН
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.75
1.67
Среднее время на гол
32
54
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
0.75
Среднее время на гол
270
120
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
78
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|14
|0.78
|Сергеев Иван
|5
|0.28
|Вендел Маркус
|4
|0.22
|Клаудиньо
|3 (1)
|0.17
|Мантуан Густаво
|2
|0.11
|Мостовой Андрей
|2
|0.11
|Изидор Вильсон
|2
|0.11
|Дуглас Сантос
|1
|0.06
|Родригао де Соуза
|1
|0.06
|Ерохин Александр
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Севикян Эдгар
|4
|0.22
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.17
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.11
|Боселли Хуан
|1
|0.06
|Каккоев Никита
|1
|0.06
|Кутателадзе Николоз
|1
|0.06
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.06
|Сулейманов Тимур
|1
|0.06
|Александров Виктор
|1
|0.06
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Трошечкин Александр
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алип Нуралы
|4
|0
|Эракович Страхинья
|4
|0
|Барриос Вильмар
|1
|1
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|4
|2
|Сергей Юран
|4
|1
|Гоцук Кирилл
|3
|1
|Трошечкин Александр
|4
|0
|Майга Мамаду
|4
|0
|Калинский Николай
|3
|0
|Каккоев Никита
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Нигматуллин Артур
|1
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Шнапцев Максим
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Пари НН
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Зенит
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Пари НН
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
14
13
Зенит
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Пари НН
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
17
16
Голы по времени матча
Забито
17
3
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
2
67%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
33%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
3
19%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Забито
33
16
15 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 7
0 Не забивали 8
4
12%
2
13%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
7
21%
5
31%
31-45
5
15%
3
19%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
9
27%
4
25%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
5
28%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
6
33%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1
Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0
Пари НН
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2
Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0
Результаты матчей
Зенит
Пари НН
Точный счет
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
6 раз 35%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Зенит
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
45
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
512
512
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|18
|11
|3
|4
|35 - 17
|36
|2.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|27 - 14
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|28 - 21
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 23
|31
|5.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 24
|30
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|36 - 27
|29
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|16 - 21
|25
|9.
|0:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|15 - 16
|24
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 29
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|14 - 18
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 23
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 27
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|16.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|16 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 5
|22
|3.
|0:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|9.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 15
|14
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|15.
|0:1 Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|14 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит 1:0 Пари НН
Исход игры
Зенит
89% (154)
Ничья
6.4% (11)
Пари НН
4.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
35.54% (43)
Меньше
64.46% (78)
Обе команды забьют
Да
25.62% (31)
Нет
74.38% (90)
Популярный счёт
2:0 Зенит
39.3% (68)
3:0 Зенит
8.1% (14)
3:1 Зенит
6.9% (12)
2:1 Зенит
6.4% (11)
1:0 Зенит
4% (7)
4:1 Зенит
1.2% (2)
1:1 Ничья
1.2% (2)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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