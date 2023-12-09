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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Зенит
1:0
Перерыв
Пари НН
0'
1:0
15' Гол
Кассьерра Матео

Ход матча

15'
Кассьерра Матео
(Мантуан Густаво)
1:0
24'
Алип Нуралы
Чистяков Дмитрий
 
Прогнозы 173
Зенит 89% (154)
X 6.4% (11)
Пари НН 4.6% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Зенит
Ничья
Пари НН
12.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Адамов
Денис
2
Чистяков
Дмитрий
55
Родригао
де
Соуза
3
Дуглас
Сантос
6
Фернандес
Марио
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
37
Кейрос
Эдуардо
31
Мантуан
Густаво
30
Кассьерра
Матео
17
Мостовой
Андрей
81
Кукушкин
Иван
26
Тихий
Дмитрий
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
77
Карапузов
Владислав
22
Каккоев
Никита
10
Трошечкин
Александр
78
Калинский
Николай
89
Стоцкий
Дмитрий
7
Севикян
Эдгар
13
Кухарчук
Илья
Зенит
3-4-3
Пари НН
3-5-2

История личных встреч

Зенит
Пари НН

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
КPП
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
К
2:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.67

Среднее время на гол

32
54

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
0.75

Среднее время на гол

270
120

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
78

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 14 0.78
Сергеев Иван 5 0.28
Вендел Маркус 4 0.22
Клаудиньо 3 (1) 0.17
Мантуан Густаво 2 0.11
Мостовой Андрей 2 0.11
Изидор Вильсон 2 0.11
Дуглас Сантос 1 0.06
Родригао де Соуза 1 0.06
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 4 0.22
Калинский Николай 3 (1) 0.17
Зе Турбо Жозе 2 0.11
Боселли Хуан 1 0.06
Каккоев Никита 1 0.06
Кутателадзе Николоз 1 0.06
Стоцкий Дмитрий 1 0.06
Сулейманов Тимур 1 0.06
Александров Виктор 1 0.06
Жигулёв Илья 0 0
Трошечкин Александр 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 4 0
Эракович Страхинья 4 0
Барриос Вильмар 1 1
Родригао де Соуза 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Вендел Маркус 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 4 1
Гоцук Кирилл 3 1
Трошечкин Александр 4 0
Майга Мамаду 4 0
Калинский Николай 3 0
Каккоев Никита 3 0
Стаматов Матео 3 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Нигматуллин Артур 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Шнапцев Максим 1 0

Результаты матчей

Зенит
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Пари НН
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Зенит
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Пари НН
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

14
13
Зенит
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Пари НН
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

17
16

Голы по времени матча

Забито

17
3
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
2
67%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
33%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
3
19%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Забито

33
16
15 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 7
0 Не забивали 8
4
12%
2
13%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
7
21%
5
31%
31-45
5
15%
3
19%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
9
27%
4
25%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
5
28%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
6
33%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1
Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0
Пари НН
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2
Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0

Результаты матчей

Зенит
Пари НН

Точный счет

1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
6 раз 35%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Зенит
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
4
5
3
5
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
1
7
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
1.5
Больше Меньше
5
12
5
12
2.5
1
16
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 18 11 3 4 35 - 17 36
2.
Краснодар
 Заявка 17 10 5 2 27 - 14 35
3.
Динамо Москва
 Заявка 17 8 7 2 28 - 21 31
4.
Локомотив Москва
 Заявка 18 8 7 3 29 - 23 31
5.
Спартак Москва
 Заявка 18 9 3 6 27 - 24 30
6.
Крылья Советов
 Заявка 18 8 5 5 36 - 27 29
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
8.
Рубин
 Заявка 17 7 4 6 16 - 21 25
9.
Пари НН
 0:1 Заявка 18 7 3 8 15 - 16 24
10.
Ростов
 Заявка 18 5 6 7 24 - 29 21
11.
Факел
 Заявка 17 5 5 7 14 - 18 20
12.
Урал
 Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
13.
Ахмат
 Заявка 18 4 5 9 18 - 23 17
14.
Оренбург
 Заявка 17 3 5 9 18 - 27 14
15.
Балтика
 Заявка 17 3 4 10 12 - 23 13
16.
Сочи
 Заявка 17 3 1 13 16 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
2.
Краснодар
 Заявка 8 7 1 0 15 - 5 22
3.
Пари НН
 0:1 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6.
Зенит
 1:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
7.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
8.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
9.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
10.
Факел
 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
16.
Сочи
 Заявка 8 2 1 5 10 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
12.
Оренбург
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 0:1 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
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Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры питерцы впереди - 1:0. Через 15 минут продолжим матч, не переключайтесь. 
  • 45'
    Ничего не могут придумать соперники на половине поля друг друга. Судя по всему, оппоненты уже готовятся к тому, чтобы завершить первую половину встречи. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлено. 
  • 44'
    Сегодня в Санкт-Петербурге обещали 25 000 фанатов, но телевизионные комментаторы подсказывают нам, что все 30 000 болельщиков на стадионе в этот вечер.
  • Угловой
    43'
    Сантос подавал угловой у ворот соперника, но не лучшим образом он навес исполнил. Мяч там и не дошел до голкипера. За пределы поля он вылетел. 
  • 42'
    Преимущество в 1 гол ничего не гарантирует питерцам сегодня. Да и "Пари НН" умеет атаковать, так что расслабляться "Зениту" не стоит ни в коем случае. Матч еще не выигран. 
  • 40'
    Кухарчук на правом фланге за мяч поборолся. Казалось, что аут для своей команды он заработал, но у рефери на этот счет было свое мнение. 
  • 39'
    Мантуан нанес дальний удар по воротам соперника. Кукушкин спокойно сыграл в рамке. По позиции вратарь забрал сферу в свои перчатки. Сыграно надежно. 
  • Угловой
    38'
    Первый угловой подали сейчас гости, но ничего со стандарта придумать не удалось игрокам нижегородского коллектива. Выбита сфера из штрафной "Зенита". 
  • 36'
    Ду Кейрос пробил с линии штрафной в правый от себя угол, и спокойно Кукушкин в воротах сферу поймал. В перчатки он мяч зафиксировал. 
  • 35'
    Алип отдал на Дугласа Сантоса. Прострельная передача последнего с левого края не привела ни к чему интересному. Снова потеря случилась.
  • 34'
    Чуть больше 10 минут остается играть соперникам в первом тайме. "Зенит" владеет мячом, но пока ничего интересного не предпринимает у рамки соперника.
  • Фол, нарушение
    32'
    Трошечкин сейчас Вендела снес с ног. Игрок "Зенита" оказался на газоне. Многовато нарушений со стороны гостей. Питерцы же не фолят совсем - 1:5. 
  • 31'
    Кухарчук ворвался в штрафную соперника справа, но серия финтов привела к потере. Слишком сильно на ход себе он мяч пробросил. Сфера досталась Адамову.
  • 30'
    Карапузов пытался набрать скорость по левому флангу, но подача в центр штрафной оказалась крайне неточной. Мяч в руках вратаря оказался. 
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    • 29'
      "Зенит" в очередной атаке пытался себя проявить. Сантос с левого края выполнял прострельный пас, но слишком сильным и неточным он оказался. 
    • 28'
      Дуглас Сантос выполнил передачу с левого края в штрафную соперника - мяч прилетел в руки вратарю "Пари НН". Тот забрал мяч в перчатки очень уверенно и надежно. 
    • Угловой
      26'
      Второй угловой подали питерцы у ворот соперника, но навес с правого края был неудачным. Мяч достается нижегородской команде тут.
    • Замена
      25'
      Алип вместо Чистякова на футбольном газоне появился тем временем в составе питерского коллектива. Вынужденная замена в составе "сине-бело-голубых". 
    • 24'
      Так, а нам показывают, что по голове получил игрок "Зенита". Держится он за голову и показывает тренерскому штабу, что продолжить встречу не сможет. 
    • Травма, повреждение
      22'
      У Чистякова проблемы со здоровьем. Присел на скамейку игрок питерской команды. Судя по всему, сейчас менять его будет Семак. Травма.
    • Анонс
      21'
      В 58-м кряду домашнем матче в чемпионате России питерская команда забила сегодня. Какая-то фантастическая серия у питерцев. Просто нереальный показатель. 
    • 20'
      В голову Мантуану попал мяч после подачи с левого края. Мяч полетел чуть ли не параллельно воротам. Каким-то образом мяч в сетку не влетел. 
    • 18'
      16 голов "Пари НН" пропустил в чемпионате России в этом сезоне. Это второй результат в чемпионате. Меньше пропускает только "Краснодар". 
    • 17'
      Судьи взяли паузу. Сейчас главный арбитр получит подсказку от коллег. Да, все-таки гол засчитан. Честно говоря, я вообще не понимал, почему была эта пауза. 
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАССЬЕРРА! 1:0!
      Первый же удар в створ, и сразу же гол забивает 30-й номер. Вендел из-за пределов штрафной пробил по воротам соперника. Мяч прилетел в перекладину, а на добивании передачу на Кассьерру успел отдать Мантуан. Тот в касание выстрелил в рамку, и мяч заполз в ворота. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Трошечкин сейчас снес оппонента на газон. В руках рефери могла появиться карточка желтого цвета, но ее мы не увидели. Можно играть уже. 
    • Анонс
      13'
      "Зенит" в случае победы сегодня может вернуть себе первую строчку в РПЛ. Как минимум, до завтра. Свой поединок 18-го тура лидирующий "Краснодар" в воскресенье против ЦСКА проведет. 
    • 12'
      Севикян на Стоцкого сумел отдать передачу. В падении уже игрок "Зенит" пробивал, но спокойно в свои перчатки сферу забрал Адамов. Сыграно уверенно. 
    • Судья
      11'
      Мантуан упал на газон... 11-метрового удара тут не будет. Не было фола против игрока питерского коллектива, хотя он показывал, что не по своей воле на траве оказался. 
    • 10'
      10 минут соперники уже отыграли. Пока маловато моментов в этой встрече, и чаще мячом владеет на правах хозяев питерский коллектив. 
    • Опасный момент
      8'
      Севикян получил мяч на правом краю, сместился в центр и нанес выстрел в дальний от себя левый угол. Мяч рядом с левой стойкой просвистел! Было опасно!
    • Фол, нарушение
      7'
      Чистяков против Кухарчука сейчас правила нарушил. Снес он оппонента на футбольный газон, неудачно сыграв в атаке. Рефери зафиксировал фол в атаке. 
    • Угловой
      6'
      Первый в матче угловой разыграли футболисты "Зенита". С левого края пошла подача в штрафную нижегородцев, но те спокойно отводят угрозу от своей рамки.
    • 5'
      "Зенит" первую опасную атаку провел. С правого края пошла передача на Мостового, который до снаряда добраться не сумел в этой ситуации.
    • 3'
      "Зенит" владеет мячом на первых минутах встречи, а вот нижегородский коллектив чуть ли не в полном составе пребывает на своей половине поля.
    • 2'
      Футболисты "Зенит" вышли на газон сегодня в небесно-голубых цветах, а игроки "Пари НН" предстали перед нами в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал наш матч! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Чистяков Дмитрий уходит с поля. Алип Нуралы выходит вместо него
    • 15'
      Мантуан Густаво сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Кассьерра Матео бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 1:0 Пари НН

    Исход игры
    Зенит
    89% (154)
    Ничья
    6.4% (11)
    Пари НН
    4.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.54% (43)
    Меньше
    64.46% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    25.62% (31)
    Нет
    74.38% (90)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    39.3% (68)
    3:0 Зенит
    8.1% (14)
    3:1 Зенит
    6.9% (12)
    2:1 Зенит
    6.4% (11)
    1:0 Зенит
    4% (7)
    4:1 Зенит
    1.2% (2)
    1:1 Ничья
    1.2% (2)
    2:2 Ничья
    1.2% (2)
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