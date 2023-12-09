Тур: 17. Стадион: ZELPO Arena.
0:3
Первый тайм: 30'
Ход матча
15'
0:1
18'
26'
0:3
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
29
Кузма
Марек
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
33
Куцка
Юрай
25
Пощек
Лукаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Кузма МарекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
-
10 Jozef SpyrkaНападающий
-
-
11 Samuel Datko
-
-
-
90 Mark Assinor
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Пощек ЛукашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Слован Братислава
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
18.8%
12.5%
68.7%
3 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
2.44
1.43
Среднее время на гол
36
63
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.88
1.19
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
48
75
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mark Assinor
|6
|0.35
|Благут Патрик
|6
|0.35
|Ковачик Петер
|5
|0.29
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.29
|Christophe Kabongo
|3
|0.18
|Marek Kristian Bartos
|3
|0.18
|Sanusi Ridwan
|3
|0.18
|Lekan Okunola
|2
|0.12
|Rene Paraj
|1
|0.06
|Кузма Марек
|1
|0.06
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.06
|Бакаля Микулаш
|1
|0.06
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|8 (1)
|0.47
|Стрелец Давид
|7
|0.41
|Барсегян Тигран
|6
|0.35
|Марчелли Нино
|5
|0.29
|Толич Марко
|4
|0.24
|Куцка Юрай
|2
|0.12
|Пощек Лукаш
|2
|0.12
|Змрхаль Яромир
|1
|0.06
|Ловат Лукас
|1
|0.06
|Кашия Гурам
|1
|0.06
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.06
|Абубакари Малик
|1
|0.06
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
|Лихи Филип
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|5
|0
|Байо Махмуду
|4
|0
|Matej Gresak
|3
|0
|Rene Paraj
|3
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Mark Assinor
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Благут Патрик
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Sanusi Ridwan
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барсегян Тигран
|4
|0
|Толич Марко
|2
|1
|Кашия Гурам
|3
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Ловат Лукас
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Змрхаль Яромир
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Слован Братислава
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
7
1
Железярне Подбрезова
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Слован Братислава
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
13
20
Железярне Подбрезова
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Слован Братислава
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
21
16
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
10%
1
6%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
4
19%
5
31%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
4
19%
2
13%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
20
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
4
20%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
8
44%
4
20%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
3
38%
76-90
Забито
39
36
17 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
1 Не забивали 1
2
5%
5
14%
1-15
6
15%
6
17%
16-30
9
23%
6
17%
31-45
6
15%
9
25%
46-60
4
10%
4
11%
61-75
12
31%
6
17%
76-90
Пропущено
20
15
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
10%
4
27%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
2
10%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2
Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4
Слован Братислава
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3
Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Слован Братислава
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
5
2 раза 25%
2
4 раза 50%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
5
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 50%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
35
26
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
62
62
26
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
151
115
133
412
511
412
313
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|17
|13
|3
|1
|40 - 14
|42
|2.
|17
|12
|2
|3
|36 - 20
|38
|3.
|17
|10
|3
|4
|27 - 17
|33
|4.
|0:3
|17
|9
|2
|6
|37 - 25
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|26 - 17
|28
|6.
|16
|7
|5
|4
|30 - 23
|26
|7.
|16
|7
|4
|5
|22 - 18
|25
|8.
|16
|4
|6
|6
|16 - 25
|18
|9.
|1:1
|17
|5
|3
|9
|14 - 21
|18
|10.
|1:0
|17
|4
|1
|12
|13 - 36
|13
|11.
|1:1
|17
|0
|6
|11
|13 - 36
|6
|12.
|0:1
|17
|0
|3
|14
|8 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|26 - 14
|24
|2.
|3:0
|8
|6
|2
|0
|21 - 7
|20
|3.
|0:3
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|8.
|1:1
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|9.
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|10.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|11.
|1:1
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
|12.
|0:1
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|9
|7
|1
|1
|19 - 7
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 9
|20
|3.
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|5.
|0:3
|8
|4
|0
|4
|18 - 13
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|1:0
|9
|2
|0
|7
|8 - 20
|6
|9.
|1:1
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|10.
|8
|0
|4
|4
|8 - 19
|4
|11.
|1:1
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
|12.
|0:1
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|8 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|7 (6)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|7 (3)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 7
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|7
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6