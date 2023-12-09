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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:3
Первый тайм: 30'
Слован Братислава
0'
0:1
15' Гол
Пощек Лукаш
0:2
18' Гол
Чаврич Александр
0:3
26' Гол
Блэкмэн Сезар

Ход матча

15'
0:1
Пощек Лукаш
(Чаврич Александр)
18'
0:2
Чаврич Александр
(Барсегян Тигран)
26'
0:3
Блэкмэн Сезар
(Барсегян Тигран)
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Железярне Подбрезова
Ничья
Слован Братислава
78.00
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8.50
2.13
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Все Коэффициенты
1
Лудга
Рихард
4
Оравец
Матей
23
Бакаля
Микулаш
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
15
Rene
Paraj
34
Благут
Патрик
27
Sanusi
Ridwan
29
Кузма
Марек
7
Галчик
Роланд
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
28
Блэкмэн
Сезар
33
Куцка
Юрай
20
Канкава
Джаба
88
Саввидис
Кириакос
25
Пощек
Лукаш
77
Чаврич
Александр
11
Барсегян
Тигран
Железярне Подбрезова
3-4-3
Слован Братислава
3-5-2

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

18.8%
12.5%
68.7%
3 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:2
С
0:1
С
1:2
С
3:1
С
2:1
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
4:1
С
2:3
С
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2.44
1.43

Среднее время на гол

36
63

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.88
1.19

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

48
75

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mark Assinor 6 0.35
Благут Патрик 6 0.35
Ковачик Петер 5 0.29
Галчик Роланд 5 (1) 0.29
Christophe Kabongo 3 0.18
Marek Kristian Bartos 3 0.18
Sanusi Ridwan 3 0.18
Lekan Okunola 2 0.12
Rene Paraj 1 0.06
Кузма Марек 1 0.06
Jozef Spyrka 1 (1) 0.06
Бакаля Микулаш 1 0.06
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 8 (1) 0.47
Стрелец Давид 7 0.41
Барсегян Тигран 6 0.35
Марчелли Нино 5 0.29
Толич Марко 4 0.24
Куцка Юрай 2 0.12
Пощек Лукаш 2 0.12
Змрхаль Яромир 1 0.06
Ловат Лукас 1 0.06
Кашия Гурам 1 0.06
Блэкмэн Сезар 1 0.06
Абубакари Малик 1 0.06
Вайсс Владимир 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0
Лихи Филип 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 5 0
Байо Махмуду 4 0
Matej Gresak 3 0
Rene Paraj 3 0
Ковачик Петер 2 0
Mark Assinor 2 0
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Samuel Datko 1 0
Благут Патрик 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Sanusi Ridwan 1 0
Simon Fasko 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барсегян Тигран 4 0
Толич Марко 2 1
Кашия Гурам 3 0
Байрич Кенан 2 0
Ловат Лукас 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Канкава Джаба 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Агбо Уче 1 0
Борян Милан 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Абубакари Малик 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Слован Братислава
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
1
Железярне Подбрезова
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Слован Братислава
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

13
20
Железярне Подбрезова
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Слован Братислава
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

21
16
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
10%
1
6%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
4
19%
5
31%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
4
19%
2
13%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
20
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
4
20%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
8
44%
4
20%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
3
38%
76-90

Забито

39
36
17 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
1 Не забивали 1
2
5%
5
14%
1-15
6
15%
6
17%
16-30
9
23%
6
17%
31-45
6
15%
9
25%
46-60
4
10%
4
11%
61-75
12
31%
6
17%
76-90

Пропущено

20
15
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
10%
4
27%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
2
10%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2
Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4
Слован Братислава
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3
Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
5
2 раза 25%
2
4 раза 50%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
5
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 50%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
7
1
2
6
2.5
3
5
2
6
3.5
2
6
2
6
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
6
2
2
6
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
1
11
5
1.5
13
3
4
12
2.5
5
11
4
12
3.5
3
13
3
13
4.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3:0 17 13 3 1 40 - 14 42
2.
Жилина
 17 12 2 3 36 - 20 38
3.
Спартак Трнава
 17 10 3 4 27 - 17 33
4.
Железярне Подбрезова
 0:3 17 9 2 6 37 - 25 29
5.
ДАК
 16 8 4 4 26 - 17 28
6.
Дукла Банска-Бистрица
 16 7 5 4 30 - 23 26
7.
Тренчин
 16 7 4 5 22 - 18 25
8.
Ружомберок
 16 4 6 6 16 - 25 18
9.
Скалица
 1:1 17 5 3 9 14 - 21 18
10.
Кошице
 1:0 17 4 1 12 13 - 36 13
11.
Михаловце
 1:1 17 0 6 11 13 - 36 6
12.
Злате Моравце
 0:1 17 0 3 14 8 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 8 0 1 26 - 14 24
2.
Слован Братислава
 3:0 8 6 2 0 21 - 7 20
3.
Железярне Подбрезова
 0:3 9 5 2 2 19 - 12 17
4.
ДАК
 8 5 1 2 18 - 10 16
5.
Тренчин
 8 4 2 2 11 - 6 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Спартак Трнава
 8 4 1 3 12 - 8 13
8.
Скалица
 1:1 8 4 1 3 7 - 7 13
9.
Дукла Банска-Бистрица
 8 2 3 3 10 - 14 9
10.
Кошице
 1:0 8 2 1 5 5 - 16 7
11.
Михаловце
 1:1 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 0:1 9 0 2 7 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3:0 9 7 1 1 19 - 7 22
2.
Спартак Трнава
 9 6 2 1 15 - 9 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 5 2 1 20 - 9 17
4.
Жилина
 8 4 2 2 10 - 6 14
5.
Железярне Подбрезова
 0:3 8 4 0 4 18 - 13 12
6.
ДАК
 8 3 3 2 8 - 7 12
7.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Кошице
 1:0 9 2 0 7 8 - 20 6
9.
Скалица
 1:1 9 1 2 6 7 - 14 5
10.
Ружомберок
 8 0 4 4 8 - 19 4
11.
Михаловце
 1:1 8 0 2 6 7 - 18 2
12.
Злате Моравце
 0:1 8 0 1 7 3 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Чаврич Александр 8 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 7 (6)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 7
Кошице Голиков Александр 1 6
Тренчин Бариш Дамьян 7
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Слован Братислава
78.00
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8.50
2.13
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Железярне Подбрезова
Слован Братислава
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