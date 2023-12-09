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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:6
Конец матча
Слован Братислава
0'
0:1
15' Гол в свои ворота
Ковачик Петер
0:2
18' Гол
Чаврич Александр
0:3
25' Гол
Блэкмэн Сезар
0:4
31' Пенальти
Барсегян Тигран
45' Желтая карточка
Канкава Джаба
45' Желтая карточка
Mark Assinor
0:5
51' Пенальти
Чаврич Александр
0:6
84' Гол
Стрелец Давид
90'+2
1
Лудга
Рихард
4
Оравец
Матей
23
Бакаля
Микулаш
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
15
Rene
Paraj
34
Благут
Патрик
27
Sanusi
Ridwan
29
Кузма
Марек
7
Галчик
Роланд
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
28
Блэкмэн
Сезар
33
Куцка
Юрай
20
Канкава
Джаба
88
Саввидис
Кириакос
25
Пощек
Лукаш
77
Чаврич
Александр
11
Барсегян
Тигран
Железярне Подбрезова
3-4-3
Слован Братислава
3-5-2

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

18.8%
12.5%
68.7%
3 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:2
С
0:1
С
1:2
С
3:1
С
2:1
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
4:1
С
2:3
С
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2.44
1.43

Среднее время на гол

36
63

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.88
1.19

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

48
75

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mark Assinor 6 0.35
Благут Патрик 6 0.35
Ковачик Петер 5 0.29
Галчик Роланд 5 (1) 0.29
Christophe Kabongo 3 0.18
Marek Kristian Bartos 3 0.18
Sanusi Ridwan 3 0.18
Lekan Okunola 2 0.12
Rene Paraj 1 0.06
Кузма Марек 1 0.06
Jozef Spyrka 1 (1) 0.06
Бакаля Микулаш 1 0.06
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 9 (2) 0.53
Стрелец Давид 8 0.47
Барсегян Тигран 7 (1) 0.41
Марчелли Нино 5 0.29
Толич Марко 4 0.24
Куцка Юрай 2 0.12
Пощек Лукаш 1 0.06
Змрхаль Яромир 1 0.06
Ловат Лукас 1 0.06
Кашия Гурам 1 0.06
Блэкмэн Сезар 1 0.06
Абубакари Малик 1 0.06
Вайсс Владимир 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0
Лихи Филип 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 5 0
Байо Махмуду 4 0
Matej Gresak 3 0
Rene Paraj 3 0
Mark Assinor 3 0
Ковачик Петер 2 0
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Samuel Datko 1 0
Благут Патрик 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Sanusi Ridwan 1 0
Simon Fasko 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барсегян Тигран 4 0
Толич Марко 2 1
Кашия Гурам 3 0
Канкава Джаба 2 0
Байрич Кенан 2 0
Ловат Лукас 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Вайсс Владимир 1 0
Агбо Уче 1 0
Борян Милан 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Абубакари Малик 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

8
1
Железярне Подбрезова
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Слован Братислава
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

13
20
Железярне Подбрезова
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Слован Братислава
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

21
21

Голы по времени матча

Забито

22
21
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
14%
1
5%
1-15
4
18%
4
19%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
4
18%
6
29%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
4
18%
3
14%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
8%
3
38%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

18
20
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
0
0%
4
20%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
8
44%
4
20%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
3
38%
76-90

Забито

40
41
18 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
1 Не забивали 1
3
8%
5
12%
1-15
6
15%
8
20%
16-30
9
23%
7
17%
31-45
6
15%
10
24%
46-60
4
10%
4
10%
61-75
12
30%
7
17%
76-90

Пропущено

25
16
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
8%
5
31%
1-15
5
20%
2
13%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
5
20%
2
13%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
3
12%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2
Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4
Слован Братислава
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3
Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:6
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
7
1
2
7
2.5
3
5
2
7
3.5
2
6
2
7
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
2
1.5
7
2
2
6
2.5
3
6
2
6
3.5
2
7
1
7
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
1
11
6
1.5
14
3
4
13
2.5
6
11
4
13
3.5
4
13
3
14
4.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 17 13 3 1 43 - 14 42
2.
Жилина
 17 12 2 3 36 - 20 38
3.
Спартак Трнава
 17 10 3 4 27 - 17 33
4.
Железярне Подбрезова
 17 9 2 6 37 - 28 29
5.
ДАК
 16 8 4 4 26 - 17 28
6.
Дукла Банска-Бистрица
 16 7 5 4 30 - 23 26
7.
Тренчин
 16 7 4 5 22 - 18 25
8.
Ружомберок
 16 4 6 6 16 - 25 18
9.
Скалица
 17 5 3 9 14 - 21 18
10.
Кошице
 17 3 2 12 13 - 37 11
11.
Михаловце
 17 0 6 11 13 - 36 6
12.
Злате Моравце
 17 0 4 13 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 8 0 1 26 - 14 24
2.
Слован Братислава
 8 6 2 0 21 - 7 20
3.
Железярне Подбрезова
 9 5 2 2 19 - 15 17
4.
ДАК
 8 5 1 2 18 - 10 16
5.
Тренчин
 8 4 2 2 11 - 6 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Спартак Трнава
 8 4 1 3 12 - 8 13
8.
Скалица
 8 4 1 3 7 - 7 13
9.
Дукла Банска-Бистрица
 8 2 3 3 10 - 14 9
10.
Кошице
 8 2 1 5 5 - 16 7
11.
Михаловце
 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 9 0 3 6 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 9 7 1 1 22 - 7 22
2.
Спартак Трнава
 9 6 2 1 15 - 9 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 5 2 1 20 - 9 17
4.
Жилина
 8 4 2 2 10 - 6 14
5.
Железярне Подбрезова
 8 4 0 4 18 - 13 12
6.
ДАК
 8 3 3 2 8 - 7 12
7.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Скалица
 9 1 2 6 7 - 14 5
9.
Ружомберок
 8 0 4 4 8 - 19 4
10.
Кошице
 9 1 1 7 8 - 21 4
11.
Михаловце
 8 0 2 6 7 - 18 2
12.
Злате Моравце
 8 0 1 7 3 - 14 1
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  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (6)
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 7
Кошице Голиков Александр 1 6
Тренчин Бариш Дамьян 7
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Mark Assinor получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Канкава Джаба получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Кузма Марек уходит с поля. Christophe Kabongo выходит вместо него
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