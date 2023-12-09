Тур: 17. Стадион: ZELPO Arena.
0:6
Конец матча
0'
0:1
15' Гол в свои воротаКовачик Петер
0:2
18' ГолЧаврич Александр
0:3
25' ГолБлэкмэн Сезар
0:4
31' ПенальтиБарсегян Тигран
45' Желтая карточкаКанкава Джаба
45' Желтая карточкаMark Assinor
0:5
51' ПенальтиЧаврич Александр
0:6
84' ГолСтрелец Давид
90'+2
Ход матча
15'
0:1
18'
25'
0:3
31'
0:4
45'
45'
51'
0:5
82'
84'
0:6
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
29
Кузма
Марек
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
33
Куцка
Юрай
25
Пощек
Лукаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Кузма МарекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
-
10 Jozef SpyrkaНападающий
-
-
11 Samuel Datko
-
-
-
90 Mark Assinor
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Пощек ЛукашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Слован Братислава
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
18.8%
12.5%
68.7%
3 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
2.44
1.43
Среднее время на гол
36
63
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.88
1.19
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
48
75
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mark Assinor
|6
|0.35
|Благут Патрик
|6
|0.35
|Ковачик Петер
|5
|0.29
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.29
|Christophe Kabongo
|3
|0.18
|Marek Kristian Bartos
|3
|0.18
|Sanusi Ridwan
|3
|0.18
|Lekan Okunola
|2
|0.12
|Rene Paraj
|1
|0.06
|Кузма Марек
|1
|0.06
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.06
|Бакаля Микулаш
|1
|0.06
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|9 (2)
|0.53
|Стрелец Давид
|8
|0.47
|Барсегян Тигран
|7 (1)
|0.41
|Марчелли Нино
|5
|0.29
|Толич Марко
|4
|0.24
|Куцка Юрай
|2
|0.12
|Пощек Лукаш
|1
|0.06
|Змрхаль Яромир
|1
|0.06
|Ловат Лукас
|1
|0.06
|Кашия Гурам
|1
|0.06
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.06
|Абубакари Малик
|1
|0.06
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
|Лихи Филип
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|5
|0
|Байо Махмуду
|4
|0
|Matej Gresak
|3
|0
|Rene Paraj
|3
|0
|Mark Assinor
|3
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Благут Патрик
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Sanusi Ridwan
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барсегян Тигран
|4
|0
|Толич Марко
|2
|1
|Кашия Гурам
|3
|0
|Канкава Джаба
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Ловат Лукас
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Змрхаль Яромир
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
8
1
Железярне Подбрезова
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Слован Братислава
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
13
20
Железярне Подбрезова
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Слован Братислава
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
21
21
Голы по времени матча
Забито
22
21
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
14%
1
5%
1-15
4
18%
4
19%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
4
18%
6
29%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
4
18%
3
14%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
8%
3
38%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
18
20
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
0
0%
4
20%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
8
44%
4
20%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
3
38%
76-90
Забито
40
41
18 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
1 Не забивали 1
3
8%
5
12%
1-15
6
15%
8
20%
16-30
9
23%
7
17%
31-45
6
15%
10
24%
46-60
4
10%
4
10%
61-75
12
30%
7
17%
76-90
Пропущено
25
16
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
8%
5
31%
1-15
5
20%
2
13%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
5
20%
2
13%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
3
12%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2
Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4
Слован Братислава
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3
Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Слован Братислава
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:6
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
71
27
35
27
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
62
72
26
36
26
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
161
116
143
413
611
413
413
314
215
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (6)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (7)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 7
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|7
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6