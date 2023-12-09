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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Михаловце
1:1
Первый тайм: 44'
Скалица
0'
0:1
6' Гол
Martin Nagy II
1:1
28' Гол
Matus Marcin
38' Желтая карточка
Вашко Филип

Ход матча

6'
0:1
Martin Nagy II
28'
Matus Marcin
1:1
38'
Вашко Филип
 
Лучшие коэффициенты
Михаловце
Ничья
Скалица
5.51
3.70
3.55
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Все Коэффициенты
77
Фрелих
Жига
2
Lukas
Simko
18
Ержабек
Михал
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
17
Вашко
Филип
20
Яношик
Лукаш
51
Stanislav
Danko
8
Yushi
Shimamura
9
Matus
Marcin
93
Ван
Кессел
Гино
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
24
Ondrej
Rudzan
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
9
Моронг
Адам
8
Davi
Alves
23
Гаша
Роман
11
Daniel
Smekal
Михаловце
4-1-3-2
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Михаловце
Скалица

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
С
3:2
С
1:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
3:1
С
1:0
ВЛПВК
0:2
ВЛПВК
3:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
0.83

Среднее время на гол

36
108

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
0.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
100

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 6 (1) 0.35
Ван Кессел Гино 2 0.12
Issa Adekunle 2 0.12
Марьянович Саша 1 0.06
Магда Даниэль 1 0.06
Daniel Pavuk 1 0.06
Stanislav Danko 0 0
Ержабек Михал 0 0
Вашко Филип 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаша Роман 2 0.12
Daniel Smekal 2 0.12
Матеёв Роберт 2 0.12
Подгорин Оливер 2 0.12
Яо Янн Майкл 1 0.06
Martin Nagy II 1 0.06
Denis Baumgartner 1 0.06
Власко Ян 1 (1) 0.06
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Adam Krcik 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 4 0
Franck Bahi 4 0
Issa Adekunle 3 0
Жофчак Игор 2 0
Марьянович Саша 2 0
Matus Marcin 2 0
Ван Кессел Гино 2 0
Ержабек Михал 2 0
Peter Struhar 1 0
Беднар Мартин 1 0
Карасюк Роман 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Фрелих Жига 1 0
Вашко Филип 1 0
Lukas Simko 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Власко Ян 3 1
Ondrej Rudzan 4 0
Michael Ranko 3 0
Martin Nagy II 3 0
Jakub Kousal 3 0
Mario Holly 3 0
Martin Masik 3 0
Алвес Дани 2 0
Подгорин Оливер 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Adam Krcik 2 0
Daniel Smekal 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Собчик Алекс 1 0
Юнас Мартин 1 0
Гази Адам 1 0

Результаты матчей

Михаловце
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Скалица
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
5
Михаловце
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Скалица
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

2
5
Михаловце
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Скалица
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

16
13
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
19%
3
23%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

17
7
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
6
35%
2
29%
16-30
1
6%
4
57%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
5
38%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Пропущено

33
20
20 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
5
15%
3
15%
1-15
9
27%
3
15%
16-30
6
18%
4
20%
31-45
2
6%
3
15%
46-60
3
9%
3
15%
61-75
8
24%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3
Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3
Скалица
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0
Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1

Результаты матчей

Михаловце
Скалица

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
7
2
14
1.5
3
13
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4:0 17 13 3 1 41 - 14 42
2.
Жилина
 17 12 2 3 36 - 20 38
3.
Спартак Трнава
 17 10 3 4 27 - 17 33
4.
Железярне Подбрезова
 0:4 17 9 2 6 37 - 26 29
5.
ДАК
 16 8 4 4 26 - 17 28
6.
Дукла Банска-Бистрица
 16 7 5 4 30 - 23 26
7.
Тренчин
 16 7 4 5 22 - 18 25
8.
Ружомберок
 16 4 6 6 16 - 25 18
9.
Скалица
 1:1 17 5 3 9 14 - 21 18
10.
Кошице
 1:1 17 3 2 12 13 - 37 11
11.
Михаловце
 1:1 17 0 6 11 13 - 36 6
12.
Злате Моравце
 1:1 17 0 4 13 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 8 0 1 26 - 14 24
2.
Слован Братислава
 4:0 8 6 2 0 21 - 7 20
3.
Железярне Подбрезова
 0:4 9 5 2 2 19 - 13 17
4.
ДАК
 8 5 1 2 18 - 10 16
5.
Тренчин
 8 4 2 2 11 - 6 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Спартак Трнава
 8 4 1 3 12 - 8 13
8.
Скалица
 1:1 8 4 1 3 7 - 7 13
9.
Дукла Банска-Бистрица
 8 2 3 3 10 - 14 9
10.
Кошице
 1:1 8 2 1 5 5 - 16 7
11.
Михаловце
 1:1 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 1:1 9 0 3 6 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4:0 9 7 1 1 20 - 7 22
2.
Спартак Трнава
 9 6 2 1 15 - 9 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 5 2 1 20 - 9 17
4.
Жилина
 8 4 2 2 10 - 6 14
5.
Железярне Подбрезова
 0:4 8 4 0 4 18 - 13 12
6.
ДАК
 8 3 3 2 8 - 7 12
7.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Скалица
 1:1 9 1 2 6 7 - 14 5
9.
Ружомберок
 8 0 4 4 8 - 19 4
10.
Кошице
 1:1 9 1 1 7 8 - 21 4
11.
Михаловце
 1:1 8 0 2 6 7 - 18 2
12.
Злате Моравце
 1:1 8 0 1 7 3 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Чаврич Александр 8 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 7 (6)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 7
Кошице Голиков Александр 1 6
Тренчин Бариш Дамьян 7
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Вашко Филип получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Г О О О О Л - Matus Marcin бьет в цель!
  • 6'
    Г О О О О Л - Martin Nagy бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Михаловце
Ничья
Скалица
5.51
3.70
3.55
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