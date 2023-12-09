Тур: 17. Стадион: Жемплин.
0'
0:1
6' ГолMartin Nagy II
9' Желтая карточкаDavi Alves
14' Желтая карточкаStanislav Danko
1:1
28' ГолMatus Marcin
38' Желтая карточкаВашко Филип
54' Желтая карточкаPolydefkis Volanakis
90'+2
Ход матча
6'
0:1
9'
14'
28'
1:1
38'
77
Фрелих
Жига
12
Franck
Bahi
17
Вашко
Филип
20
Яношик
Лукаш
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
22
Mario
Holly
23
Гаша
Роман
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
-
20 Яношик ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
55 Artur Musak
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
29 Шпехар ДиноНападающий
-
-
19 Martin Masik
-
-
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
Михаловце
Скалица
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
0.83
Среднее время на гол
36
108
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.6
0.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
100
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|6 (1)
|0.35
|Ван Кессел Гино
|2
|0.12
|Issa Adekunle
|2
|0.12
|Марьянович Саша
|1
|0.06
|Магда Даниэль
|1
|0.06
|Daniel Pavuk
|1
|0.06
|Stanislav Danko
|0
|0
|Ержабек Михал
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаша Роман
|2
|0.12
|Daniel Smekal
|2
|0.12
|Матеёв Роберт
|2
|0.12
|Подгорин Оливер
|2
|0.12
|Яо Янн Майкл
|1
|0.06
|Martin Nagy II
|1
|0.06
|Denis Baumgartner
|1
|0.06
|Власко Ян
|1 (1)
|0.06
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
|Adam Krcik
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|5
|0
|Franck Bahi
|4
|0
|Issa Adekunle
|3
|0
|Жофчак Игор
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Ван Кессел Гино
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Вашко Филип
|2
|0
|Peter Struhar
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Карасюк Роман
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
|Lukas Simko
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Власко Ян
|3
|1
|Ondrej Rudzan
|4
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Martin Nagy II
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Mario Holly
|3
|0
|Martin Masik
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Подгорин Оливер
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Adam Krcik
|2
|0
|Daniel Smekal
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Гази Адам
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Скалица
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
6
Михаловце
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Скалица
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
2
5
Михаловце
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Скалица
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
17
14
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
24%
3
21%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
24%
4
29%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
17
7
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
6
35%
2
29%
16-30
1
6%
4
57%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
1
7%
3
21%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
3
20%
2
14%
76-90
Пропущено
34
21
21 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
6
18%
3
14%
1-15
9
26%
4
19%
16-30
6
18%
4
19%
31-45
2
6%
3
14%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
8
24%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3
Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3
Скалица
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0
Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1
Результаты матчей
Михаловце
Скалица
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
53
18
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
107
215
314
116
116
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (6)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (7)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 7
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|7
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6