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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Вердер
 
Позже
Аугсбург
Прогнозы 114
Вердер 56.1% (64)
X 35.1% (40)
Аугсбург 8.8% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Аугсбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
4
Штарк
Никлас
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
6
Стаге
Йенс
2
Деман
Оливье
20
Шмид
Романо
10
Биттенкорт
Леонардо
19
Борре
Рафаэль
7
Дукш
Марвин
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
24
Йенсен
Фредрик
9
Демирович
Эрмедин
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
Вердер
3-3-2-2
Аугсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Аугсбург

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед

23 матча

39.1%
8.7%
52.2%
9 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

История матчей

Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
3:2
Б
4:0
Б
2:3
Б
1:3
Б
0:3
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:2
Б
4:2
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.55

Среднее время на гол

60
58

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2.18
1.17

Среднее время на гол

41
77

Всего голов

42
31

Голов в среднем за матч

1.83
1.35

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

49
66

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 5 (2) 0.38
Борре Рафаэль 3 0.23
Нжинма Джастин 2 0.15
Стаге Йенс 2 0.15
Вайзер Митчелл 1 0.08
Биттенкорт Леонардо 1 0.08
Велькович Милош 1 0.08
Шмид Романо 1 0.08
Деман Оливье 1 0.08
Гросс Кристиан 0 0
Линен Сенне 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 7 (1) 0.54
Титц Филлип 3 0.23
Бельо Дион Дрене 2 0.15
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.15
Йенсен Фредрик 1 0.08
Иаго Лопес 1 0.08
Варгас Рубен 1 0.08
Михель Свен 1 (1) 0.08
Педерсен Мадс 1 0.08
Бауэр Максимилиан 1 0.08
Удуохаи Феликс 1 0.08
Энгельс Арне 1 0.08
Гоувелеув Джеффри 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 3 0
Дукш Марвин 3 0
Стаге Йенс 3 0
Фридль Марко 3 0
Деман Оливье 3 0
Вайзер Митчелл 2 0
Юнг Антони 2 0
Велькович Милош 2 0
Линен Сенне 2 0
Штарк Никлас 1 0
Кейта Наби 1 0
Рапп Николай 1 0
Шмид Романо 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Реджбекай Элвис 3 0
Гоувелеув Джеффри 2 0
Михель Свен 2 0
Дорш Никлас 2 0
Дамен Финн 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Мбабу Кевин 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гумни Роберт 1 0
Демирович Эрмедин 1 0

Результаты матчей

Вердер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
4
Вердер
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

2
14
Вердер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Аугсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

7
18

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
4
44%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
3
27%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
1
9%
76-90

Забито

6
15
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
3
50%
1
7%
61-75
1
17%
4
27%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Забито

18
24
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
17%
1
4%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
2
11%
9
38%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
4
22%
6
25%
76-90

Пропущено

27
24
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
15%
5
21%
1-15
3
11%
6
25%
16-30
5
19%
5
21%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
7
26%
3
13%
61-75
6
22%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2
Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0
Аугсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1
Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2

Результаты матчей

Вердер
Аугсбург

Точный счет

0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
4:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
0
5 раз 38%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вердер
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
5
2
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
8
5
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 38 - 11 35
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 0 3 33 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 4 2 26 - 20 25
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 7 2 5 28 - 24 23
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 3 5 16 - 23 18
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 6 3 19 - 15 18
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 5 4 23 - 25 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 13 5 1 7 18 - 24 16
11.
Боруссия М
 Заявка 13 4 4 5 27 - 28 16
12.
Бохум
 Заявка 14 2 7 5 15 - 29 13
13.
Вердер
 Заявка 13 3 2 8 18 - 27 11
14.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 2 8 18 - 28 11
15.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 2 3 8 15 - 34 9
17.
Майнц
 Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
18.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Аугсбург
 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
8.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
10.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
11.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
8.
Фрайбург
 Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
9.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
10.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
11.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Аугсбург Педерсен Мадс 5
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Акпогума Кевин 5
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вердер - Аугсбург

Исход игры
Вердер
56.1% (64)
Ничья
35.1% (40)
Аугсбург
8.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
86.73% (98)
Нет
13.27% (15)
Популярный счёт
2:1 Вердер
39.5% (45)
1:1 Ничья
28.9% (33)
1:0 Вердер
10.5% (12)
1:2 Аугсбург
6.1% (7)
2:2 Ничья
6.1% (7)
2:0 Вердер
2.6% (3)
4:1 Вердер
1.8% (2)
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Аугсбург
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