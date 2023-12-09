Тур: 14. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Главный судья: Штегеманн Саша
Прогноз на матч от Liveresult
20
Шмид
Романо
43
Мбабу
Кевин
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Рекер СимоЗащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
-
18 Кейта НабиПолузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вердер
Аугсбург
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед
23 матча
39.1%
8.7%
52.2%
9 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.55
Среднее время на гол
60
58
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
2.18
1.17
Среднее время на гол
41
77
Всего голов
42
31
Голов в среднем за матч
1.83
1.35
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
49
66
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|5 (2)
|0.38
|Борре Рафаэль
|3
|0.23
|Нжинма Джастин
|2
|0.15
|Стаге Йенс
|2
|0.15
|Вайзер Митчелл
|1
|0.08
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.08
|Велькович Милош
|1
|0.08
|Шмид Романо
|1
|0.08
|Деман Оливье
|1
|0.08
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Линен Сенне
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|7 (1)
|0.54
|Титц Филлип
|3
|0.23
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.15
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.15
|Йенсен Фредрик
|1
|0.08
|Иаго Лопес
|1
|0.08
|Варгас Рубен
|1
|0.08
|Михель Свен
|1 (1)
|0.08
|Педерсен Мадс
|1
|0.08
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.08
|Удуохаи Феликс
|1
|0.08
|Энгельс Арне
|1
|0.08
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|3
|0
|Дукш Марвин
|3
|0
|Стаге Йенс
|3
|0
|Фридль Марко
|3
|0
|Деман Оливье
|3
|0
|Вайзер Митчелл
|2
|0
|Юнг Антони
|2
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Гоувелеув Джеффри
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Дорш Никлас
|2
|0
|Дамен Финн
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Демирович Эрмедин
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
4
Вердер
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
2
14
Вердер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Аугсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
7
18
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
4
44%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
3
27%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
1
9%
76-90
Забито
6
15
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
3
50%
1
7%
61-75
1
17%
4
27%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Забито
18
24
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
17%
1
4%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
2
11%
9
38%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
4
22%
6
25%
76-90
Пропущено
27
24
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
15%
5
21%
1-15
3
11%
6
25%
16-30
5
19%
5
21%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
7
26%
3
13%
61-75
6
22%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2
Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0
Аугсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1
Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2
Результаты матчей
Вердер
Аугсбург
Точный счет
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
4:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
0
5 раз 38%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вердер
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
52
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
85
67
112
310
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|38 - 11
|35
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 15
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 20
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|28 - 24
|23
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 23
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 15
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|23 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|27 - 28
|16
|12.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 29
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 28
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 34
|9
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 26
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 13
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер - Аугсбург
Исход игры
Вердер
56.1% (64)
Ничья
35.1% (40)
Аугсбург
8.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
86.73% (98)
Нет
13.27% (15)
Популярный счёт
2:1 Вердер
39.5% (45)
1:1 Ничья
28.9% (33)
1:0 Вердер
10.5% (12)
1:2 Аугсбург
6.1% (7)
2:2 Ничья
6.1% (7)
2:0 Вердер
2.6% (3)
4:1 Вердер
1.8% (2)
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