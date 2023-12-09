Натанаэль Мбуку не смог попасть в створ ударом издали

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Дорш Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Вольтемаде Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Аугсбург

91' Стаге Йенс из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

89' Удар от ворот произведет Вердер

89' Вольтемаде Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Хорошую попытку сделал Нжинма Джастин . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Линен Сенне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Вердер

87' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Энгельс Арне и попал в перекладину!

86' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Тактическая замена. Йенсен Фредрик уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку

85' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

84' Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Нжинма Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Дорш Никлас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Демирович Эрмедин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Юнг Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Вердер

78' Судье надоело, что Цеттерер Михаэль тянет время и он наказал его горчичником

78' Мбабу Кевин из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Штарк Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Нжинма Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Йенсен Фредрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Вердер

70' Рефери не любит споров - именно за это Йесс Торуп сейчас получил желтую

70' Дорш Никлас не смог попасть в створ ударом издали

70' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Линен Сенне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Деман Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

65' Г О О О О О О Л - Дукш Марвин из команды Вердер с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

64' Дорш Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удуохаи Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Дорш Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Дорш Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Вердер

57' Удар от ворот произведет Аугсбург

57' Шмид Романо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Удар от ворот произведет Аугсбург

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Биттенкорт Леонардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Биттенкорт Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Удар от ворот произведет Аугсбург

55' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Удар от ворот произведет Аугсбург

53' Стаге Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Дукш Марвин пробует нанести удар издали, но Финн Дамен ловит мяч

52' Велькович Милош из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Шмид Романо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Борре Рафаэль из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Вердер

47' Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.