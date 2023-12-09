  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Вердер
2:0
Конец матча
Аугсбург
0'
27' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
1:0
39' Гол
Штарк Никлас
2:0
65' Гол
Дукш Марвин
70' Желтая карточка
Джесс Торуп
78' Желтая карточка
Цеттерер Михаэль
80' Желтая карточка
Дорш Никлас
90'+6

Ход матча

27'
 
Демирович Эрмедин
39'
Штарк Никлас
(Дукш Марвин)
1:0
58'
Линен Сенне
Биттенкорт Леонардо
 
65'
Дукш Марвин
(Вайзер Митчелл)
2:0
66'
 
Бельо Дион Дрене
Титц Филлип
66'
 
Энгельс Арне
Реджбекай Элвис
70'
 
Джесс Торуп
72'
 
Окугава Масая
Варгас Рубен
75'
Нжинма Джастин
Шмид Романо
 
78'
Цеттерер Михаэль
 
80'
 
Дорш Никлас
86'
 
Мбуку Натанаэль
Йенсен Фредрик
86'
 
Гумни Роберт
Мбабу Кевин
87'
Вольтемаде Ник
Дукш Марвин
 
87'
Агу Феликс
Деман Оливье
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 427 Количество передач 416
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Вердер 56.5% (65)
X 34.8% (40)
Аугсбург 8.7% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
4
Штарк
Никлас
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
6
Стаге
Йенс
2
Деман
Оливье
20
Шмид
Романо
10
Биттенкорт
Леонардо
19
Борре
Рафаэль
7
Дукш
Марвин
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
24
Йенсен
Фредрик
9
Демирович
Эрмедин
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
Вердер
3-3-2-2
Аугсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Аугсбург

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед

23 матча

39.1%
8.7%
52.2%
9 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

История матчей

Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
3:2
Б
4:0
Б
2:3
Б
1:3
Б
0:3
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:2
Б
4:2
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.55

Среднее время на гол

60
58

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2.18
1.17

Среднее время на гол

41
77

Всего голов

42
31

Голов в среднем за матч

1.83
1.35

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

49
66

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 6 (2) 0.43
Борре Рафаэль 3 0.21
Нжинма Джастин 2 0.14
Стаге Йенс 2 0.14
Вайзер Митчелл 1 0.07
Биттенкорт Леонардо 1 0.07
Велькович Милош 1 0.07
Шмид Романо 1 0.07
Деман Оливье 1 0.07
Штарк Никлас 1 0.07
Гросс Кристиан 0 0
Линен Сенне 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 7 (1) 0.5
Титц Филлип 3 0.21
Бельо Дион Дрене 2 0.14
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.14
Йенсен Фредрик 1 0.07
Иаго Лопес 1 0.07
Варгас Рубен 1 0.07
Михель Свен 1 (1) 0.07
Педерсен Мадс 1 0.07
Бауэр Максимилиан 1 0.07
Удуохаи Феликс 1 0.07
Энгельс Арне 1 0.07
Гоувелеув Джеффри 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 3 0
Дукш Марвин 3 0
Стаге Йенс 3 0
Фридль Марко 3 0
Деман Оливье 3 0
Вайзер Митчелл 2 0
Юнг Антони 2 0
Велькович Милош 2 0
Линен Сенне 2 0
Штарк Никлас 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Шмид Романо 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Дорш Никлас 3 0
Реджбекай Элвис 3 0
Гоувелеув Джеффри 2 0
Михель Свен 2 0
Демирович Эрмедин 2 0
Дамен Финн 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Мбабу Кевин 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гумни Роберт 1 0
Джесс Торуп 1 0

Результаты матчей

Вердер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
4
Вердер
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Аугсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

2
14
Вердер
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Аугсбург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

7
18

Голы по времени матча

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
3
21%
4
44%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
15%
3
23%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Забито

6
15
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 7
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
3
50%
1
7%
61-75
1
17%
4
27%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Забито

20
24
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
15%
1
4%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
3
15%
9
38%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
6
30%
2
8%
61-75
4
20%
6
25%
76-90

Пропущено

27
26
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
15%
5
19%
1-15
3
11%
6
23%
16-30
5
19%
6
23%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
7
26%
4
15%
61-75
6
22%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2
Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0
Аугсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1
Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2

Результаты матчей

Вердер
Аугсбург

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
4:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
0
5 раз 36%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вердер
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5
5
2
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
9
5
1.5
6
8
1
13
2.5
3
11
1
13
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 38 - 11 35
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 0 3 33 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 4 2 26 - 20 25
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 7 2 5 28 - 24 23
7.
Фрайбург
 Заявка 14 6 3 5 17 - 23 21
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 5 5 23 - 27 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 14 5 1 8 18 - 25 16
11.
Боруссия М
 Заявка 14 4 4 6 28 - 31 16
12.
Вердер
 Заявка 14 4 2 8 20 - 27 14
13.
Хайденхайм
 Заявка 14 4 2 8 21 - 30 14
14.
Бохум
 Заявка 14 2 7 5 15 - 29 13
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 3 1 9 15 - 28 10
16.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
17.
Дармштадт
 Заявка 14 2 3 9 17 - 37 9
18.
Майнц
 Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10.
Аугсбург
 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
11.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
12.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
17.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
11.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Аугсбург Педерсен Мадс 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Вердер 56.5% (65)
    X 34.8% (40)
    Аугсбург 8.7% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Вердер 2:0 Аугсбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 2:0 Аугсбург

    Исход игры
    Вердер
    56.5% (65)
    Ничья
    34.8% (40)
    Аугсбург
    8.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (66)
    Меньше
    42.11% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    86.84% (99)
    Нет
    13.16% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    39.1% (45)
    1:1 Ничья
    28.7% (33)
    1:0 Вердер
    10.4% (12)
    1:2 Аугсбург
    6.1% (7)
    2:2 Ничья
    6.1% (7)
    2:0 Вердер
    2.6% (3)
    3:2 Вердер
    1.7% (2)
    4:1 Вердер
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     