Тур: 14. Стадион: Дойче банк Парк.
Позже
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Главный тренер: Топмеллер Дино
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Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Айнтрахт Фр
Бавария
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Второй тайм
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед
34 матча
14.7%
14.7%
70.6%
5 побед 5 ничьих 24 победы
Первый тайм
11.8%
29.4%
58.8%
4 победы 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
14.7%
26.5%
58.8%
5 побед 9 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
0.88
0.76
Среднее время на гол
102
117
Всего голов
48
37
Голов в среднем за матч
2.82
2.18
Среднее время на гол
31
41
Всего голов
63
50
Голов в среднем за матч
1.85
1.47
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
48
61
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|6 (1)
|0.46
|Схири Эльес
|2
|0.15
|Кнауфф Ансгар
|2
|0.15
|Шаиби Фарес
|1
|0.08
|Эбимбе Эрик
|1
|0.08
|Ларссон Хуго
|1
|0.08
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.08
|Смолчич Хрвое
|1
|0.08
|Нкунку Нильс
|1
|0.08
|Ферри Начо
|1
|0.08
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Гётце Марио
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Бута
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|18 (3)
|1.5
|Сане Лерой
|8
|0.67
|Коман Кингсли
|3
|0.25
|Тель Матис
|3
|0.25
|Мусиала Джамал
|2
|0.17
|Горецка Леон
|2
|0.17
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.17
|Мюллер Томас
|1
|0.08
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.08
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.08
|Упамекано Дайо
|1
|0.08
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Павлович Александр
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Кох Робин
|4
|0
|Мармуш Омар
|4
|0
|Гётце Марио
|2
|1
|Бута
|3
|0
|Пачо Вильям
|3
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Топпмёллер Дино
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Де Лигт Маттейс
|2
|0
|Киммих Йозуа
|0
|1
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бавария
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Бавария
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
10
26
Айнтрахт Фр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Бавария
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
14
28
Голы по времени матча
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
14%
4
25%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
1
14%
4
25%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
75%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
10
26
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
3
30%
5
19%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
1
10%
3
12%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
2
20%
5
19%
61-75
2
20%
7
27%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Забито
17
42
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 0
4
24%
9
21%
1-15
2
12%
4
10%
16-30
3
18%
3
7%
31-45
1
6%
7
17%
46-60
4
24%
8
19%
61-75
3
18%
11
26%
76-90
Пропущено
17
10
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
4
40%
16-30
6
35%
2
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
3
18%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2
Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1
Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Бавария
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
8
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:4
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
15
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
51
25
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
58
111
310
84
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|38 - 11
|35
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 15
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 20
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 23
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 23
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 15
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|23 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|27 - 28
|16
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 28
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 34
|9
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 26
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 13
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|10.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 17
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|5
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Бавария
Исход игры
Айнтрахт Фр
2.1% (1)
Ничья
2.1% (1)
Бавария
95.7% (45)
Тотал 2.5
Больше
76.09% (35)
Меньше
23.91% (11)
Обе команды забьют
Да
71.74% (33)
Нет
28.26% (13)
Популярный счёт
1:2 Бавария
42.6% (20)
0:2 Бавария
19.1% (9)
1:3 Бавария
19.1% (9)
2:4 Бавария
4.3% (2)
0:3 Бавария
4.3% (2)
0:1 Бавария
4.3% (2)
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