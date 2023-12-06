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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Айнтрахт Фр
 
Позже
Бавария
Прогнозы 47
Айнтрахт Фр 2.1% (1)
X 2.1% (1)
Бавария 95.7% (45)
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Айнтрахт Фр
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Айнтрахт Фр
Бавария

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Бавария

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Второй тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед

34 матча

14.7%
14.7%
70.6%
5 побед 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

11.8%
29.4%
58.8%
4 победы 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

14.7%
26.5%
58.8%
5 побед 9 ничьих 20 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:6
Б
0:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
5:0
К
2:1
Б
5:2
Б
5:1
Б
5:1
Б
0:3
С
0:5
К
1:3
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
0:4
Б
5:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:1
К
0:4
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:3
Б
0:0

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

0.88
0.76

Среднее время на гол

102
117

Всего голов

48
37

Голов в среднем за матч

2.82
2.18

Среднее время на гол

31
41

Всего голов

63
50

Голов в среднем за матч

1.85
1.47

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 6 (1) 0.46
Схири Эльес 2 0.15
Кнауфф Ансгар 2 0.15
Шаиби Фарес 1 0.08
Эбимбе Эрик 1 0.08
Ларссон Хуго 1 0.08
Коло-Муани Рандаль 1 0.08
Смолчич Хрвое 1 0.08
Нкунку Нильс 1 0.08
Ферри Начо 1 0.08
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Бута 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 18 (3) 1.5
Сане Лерой 8 0.67
Коман Кингсли 3 0.25
Тель Матис 3 0.25
Мусиала Джамал 2 0.17
Горецка Леон 2 0.17
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.17
Мюллер Томас 1 0.08
Геррейру Рафаэл 1 0.08
Де Лигт Маттейс 1 0.08
Упамекано Дайо 1 0.08
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Павлович Александр 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнауфф Ансгар 3 1
Кох Робин 4 0
Мармуш Омар 4 0
Гётце Марио 2 1
Бута 3 0
Пачо Вильям 3 0
Макс Филипп 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Топпмёллер Дино 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Лаймер Конрад 2 0
Де Лигт Маттейс 2 0
Киммих Йозуа 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Кейн Гарри 1 0
Коман Кингсли 1 0
Сане Лерой 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бавария
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Бавария
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

10
26
Айнтрахт Фр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Бавария
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

14
28

Голы по времени матча

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
14%
4
25%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
1
14%
4
25%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
75%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
26
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
3
30%
5
19%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
1
10%
3
12%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
2
20%
5
19%
61-75
2
20%
7
27%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

17
42
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 0
4
24%
9
21%
1-15
2
12%
4
10%
16-30
3
18%
3
7%
31-45
1
6%
7
17%
46-60
4
24%
8
19%
61-75
3
18%
11
26%
76-90

Пропущено

17
10
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
4
40%
16-30
6
35%
2
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
3
18%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2
Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1
Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Бавария

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
8
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:4
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
5
2.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
1
2
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
11
1
3
10
2.5
8
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 38 - 11 35
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 0 3 33 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 4 2 26 - 20 25
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 23 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 3 5 16 - 23 18
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 6 3 19 - 15 18
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 5 4 23 - 25 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 13 5 1 7 18 - 24 16
11.
Боруссия М
 Заявка 13 4 4 5 27 - 28 16
12.
Бохум
 Заявка 13 2 7 4 14 - 26 13
13.
Вердер
 Заявка 13 3 2 8 18 - 27 11
14.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 2 8 18 - 28 11
15.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 2 3 8 15 - 34 9
17.
Майнц
 Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
18.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Аугсбург
 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
8.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
10.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
11.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
15.
Хоффенхайм
 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
8.
Фрайбург
 Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
9.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
10.
Бохум
 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
11.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Аугсбург Педерсен Мадс 5
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Акпогума Кевин 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2023, осталось 2 дня 8 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 47
    Айнтрахт Фр 2.1% (1)
    X 2.1% (1)
    Бавария 95.7% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Бавария
    8.90
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    5.80
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    8.50
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Бавария

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    2.1% (1)
    Ничья
    2.1% (1)
    Бавария
    95.7% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.09% (35)
    Меньше
    23.91% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    71.74% (33)
    Нет
    28.26% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    42.6% (20)
    0:2 Бавария
    19.1% (9)
    1:3 Бавария
    19.1% (9)
    2:4 Бавария
    4.3% (2)
    0:3 Бавария
    4.3% (2)
    0:1 Бавария
    4.3% (2)
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