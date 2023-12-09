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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Хайденхайм
0:0
Первый тайм: 6'
Дармштадт
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 79 Владение мячом, % 21

Владение мячом

Прогнозы 113
Хайденхайм 77% (87)
X 18.6% (21)
Дармштадт 4.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Хайденхайм
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
8
Динкчи
Эрен
3
Шёппнер
Ян
33
Малони
Леннард
37
Бесте
Ян-Никлас
18
Пирингер
Марвин
10
Кляйндинст
Тим
1
Шуэн
Марсель
19
Карич
Эмир
20
Мюллер
Янник
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
23
Гьясула
Клаус
29
Вильхельмссон
Оскар
22
Сейдель
Аарон
24
Пфайффер
Лука
Хайденхайм
4-4-2
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Хайденхайм
Дармштадт

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
2:1
Б2
5:1
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
3:0
Б3
0:2
Б3
2:1
РЛЮ
2:0
РЛЮ
1:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.7
0.64

Среднее время на гол

52
141

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.67
0.9

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

54
99

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесте Ян-Никлас 5 0.36
Кляйндинст Тим 5 (2) 0.36
Динкчи Эрен 5 0.36
Гимбер Бенедикт 1 0.07
Пирингер Марвин 1 0.07
Шёппнер Ян 1 0.07
Тоеркауф Норман 0 0
Бек Адриан 0 0
Малони Леннард 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 3 0.21
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.21
Скарке Тим 3 0.21
Бадер Маттиас 1 0.07
Нюрнбергер Фабиан 1 0.07
Хонзак Матиас 1 0.07
Вильхельмссон Оскар 1 0.07
Маглица Матей 1 0.07
Кларер Кристоф 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Пфайффер Лука 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 5 0
Пирингер Марвин 4 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Хактаб Траоре Омар 2 0
Кляйндинст Тим 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Гимбер Бенедикт 1 0
Бек Адриан 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Шмидт Франк 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 2 2
Кларер Кристоф 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Мелем Марвин 3 0
Скарке Тим 3 0
Торстен Либеркнехт 3 0
Мюллер Янник 2 0
Пфайффер Лука 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Франич Бартол 2 0
Гьясула Клаус 0 1
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Ридель Клеменс 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Дармштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
2
Хайденхайм
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Дармштадт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

2
7
Хайденхайм
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Дармштадт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

10
20
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
2
20%
3
15%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
2
20%
5
25%
61-75
4
40%
5
25%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

17
15
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
6
35%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
24%
4
27%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Забито

19
14
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
1
5%
3
21%
1-15
3
16%
4
29%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
5
26%
2
14%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Пропущено

27
35
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
6
22%
2
6%
1-15
3
11%
5
14%
16-30
5
19%
5
14%
31-45
1
4%
7
20%
46-60
6
22%
9
26%
61-75
6
22%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0
Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1
Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2
Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1

Результаты матчей

Хайденхайм
Дармштадт

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
2
1.5
2
5
1
5
2.5
2
5
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
3
10
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 38 - 11 35
2.
Бавария
 0:0 Заявка 13 10 3 0 43 - 9 33
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 0 3 33 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 4 2 26 - 20 25
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 7 2 5 28 - 24 23
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 14 5 4 5 16 - 23 19
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 14 4 7 3 19 - 15 19
9.
Аугсбург
 0:0 Заявка 14 4 6 4 23 - 25 18
10.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 14 5 2 7 18 - 24 17
11.
Боруссия М
 0:0 Заявка 14 4 5 5 27 - 28 17
12.
Бохум
 Заявка 14 2 7 5 15 - 29 13
13.
Вердер
 0:0 Заявка 14 3 3 8 18 - 27 12
14.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 14 3 3 8 18 - 28 12
15.
Дармштадт
 0:0 Заявка 14 2 4 8 15 - 34 10
16.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
17.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 13 2 2 9 12 - 27 8
18.
Майнц
 Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 0:0 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
6.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7.
Аугсбург
 0:0 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Вердер
 0:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 13 11
11.
Боруссия М
 0:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
12.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Дармштадт
 0:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
16.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
17.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 4 17
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 14 8
9.
Боруссия М
 0:0 Заявка 7 1 4 2 16 - 18 7
10.
Аугсбург
 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
11.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Дармштадт
 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 19 5
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 0:0 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Аугсбург Педерсен Мадс 5
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Акпогума Кевин 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • 6'
    Фёренбах Йонас выиграл воздушное противоборство у Пфайффер Лука.
  • 5'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 5'
    Удар от ворот произведет Хайденхайм
  • 5'
    Шанс! Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
  • 5'
    Карич Эмир из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 5'
    Контроль мяча: Хайденхайм: 79%, СК Дармштадт: 21%.
  • 4'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • 4'
    Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Хайденхайм пытается что-то создать.
  • 3'
    Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 3'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • 3'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Хайденхайм
  • 2'
    Вильхельмссон Оскар не смог попасть в створ ударом издали
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    • До матча
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    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 113
    Хайденхайм 77% (87)
    X 18.6% (21)
    Дармштадт 4.4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хайденхайм
    Ничья
    Дармштадт
    1.85
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    3.95
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    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 Дармштадт

    Исход игры
    Хайденхайм
    77.2% (88)
    Ничья
    18.4% (21)
    Дармштадт
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    69.3% (79)
    Нет
    30.7% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Хайденхайм
    43.9% (50)
    1:0 Хайденхайм
    21.1% (24)
    1:1 Ничья
    14% (16)
    2:0 Хайденхайм
    7.9% (9)
    3:1 Хайденхайм
    3.5% (4)
    1:2 Дармштадт
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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