Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

89' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

87' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Хайденхайм

86' СК Дармштадт пытается что-то создать.

86' Пирингер Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' СК Дармштадт пытается что-то создать.

85' Удар от ворот произведет Хайденхайм

85' СК Дармштадт пытается что-то создать.

85' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

84' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Бесте Ян-Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

84' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Карич Эмир получил желтую карточку от судьи

81' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Майнка Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' СК Дармштадт пытается что-то создать.

79' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Сейдель Аарон пробует нанести удар издали, но Kevin Mueller держит все под контролем

78' СК Дармштадт пытается что-то создать.

78' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

78' Матч возобновлен

78' Кляйндинст Тим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Бесте Ян-Никлас не смог попасть в створ ударом издали

77' СК Дармштадт пытается что-то создать.

76' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

76' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

75' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Тактическая замена. Мюллер Янник уходит с поля и его заменяет Christoph Klarer

74' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

73' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Отличную игру провел сегодня Бесте Ян-Никлас ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

71' Хорошую попытку сделал Кляйндинст Тим . Удар в створ, но вратарь начеку

70' СК Дармштадт пытается что-то создать.

69' Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Шёппнер Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

67' Динкчи Эрен не смог попасть в створ ударом издали

67' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

65' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

65' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

65' СК Дармштадт пытается что-то создать.

65' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Глупую желтую получил Динкчи Эрен за то, что отбил ногой мяч после свистка

62' Мюллер Янник получил желтую карточку от судьи

61' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Г О О О О Л - Малони Леннард уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

60' СК Дармштадт пытается что-то создать.

58' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

57' Хактаб Траоре Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Пфайффер Лука пробует нанести удар издали, но Kevin Mueller держит все под контролем

56' СК Дармштадт пытается что-то создать.

56' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

55' Кляйндинст Тим получает желтую карточку за неспортивное поведение

53' СК Дармштадт пытается что-то создать.

53' Команда СК Дармштадт сравняла счет! Игра продолжается!

52' Г О О О О Л - Скарке Тим забивает с правой ноги!

52' Холланд Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' СК Дармштадт пытается что-то создать.

52' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Пфайффер Лука нанес удар головой, но Kevin Mueller спокойно отбил мяч.

51' Скарке Тим из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' СК Дармштадт пытается что-то создать.

50' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

50' Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.

49' Вильхельмссон Оскар пробует нанести удар издали, но Kevin Mueller держит все под контролем

49' СК Дармштадт пытается что-то создать.

48' Хактаб Траоре Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' СК Дармштадт пытается что-то создать.

48' Гьясула Клаус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Хайденхайм

47' Карич Эмир не смог попасть в створ ударом издали

47' СК Дармштадт пытается что-то создать.

47' Удар от ворот произведет Хайденхайм

47' Кемпе Тобиас не смог попасть в створ ударом издали

46' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля