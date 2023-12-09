Тур: 14. Стадион: Войт-Арена. Зрители: 15000 Главный судья: Шлагер Даниэль
3:2
Конец матча
0'
1:0
42' ГолШёппнер Ян
1:1
52' ГолСкарке Тим
55' Желтая карточкаКляйндинст Тим
1:2
60' Гол в свои воротаМалони Леннард
62' Желтая карточкаМюллер Янник
63' Желтая карточкаДинкчи Эрен
2:2
69' ГолМайнка Патрик
3:2
71' ГолМайнка Патрик
82' Желтая карточкаКарич Эмир
90'+6
Ход матча
42'
1:0
52'
1:1
55'
60'
1:2
62'
63'
69'
2:2
71'
3:2
82'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 7
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
324 Количество передач 417
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Карич
Эмир
20
Мюллер
Янник
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хайденхайм
Дармштадт
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.2
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.7
0.64
Среднее время на гол
52
141
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.67
0.9
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
54
99
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесте Ян-Никлас
|5
|0.36
|Кляйндинст Тим
|5 (2)
|0.36
|Динкчи Эрен
|5
|0.36
|Майнка Патрик
|2
|0.14
|Шёппнер Ян
|2
|0.14
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.07
|Пирингер Марвин
|1
|0.07
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Бек Адриан
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|4
|0.29
|Мелем Марвин
|3
|0.21
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.21
|Бадер Маттиас
|1
|0.07
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.07
|Хонзак Матиас
|1
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.07
|Маглица Матей
|1
|0.07
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Пфайффер Лука
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|6
|0
|Пирингер Марвин
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|Хактаб Траоре Омар
|2
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Гимбер Бенедикт
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Шмидт Франк
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|2
|2
|Кларер Кристоф
|5
|0
|Холланд Фабиан
|3
|1
|Мюллер Янник
|3
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Скарке Тим
|3
|0
|Торстен Либеркнехт
|3
|0
|Пфайффер Лука
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Франич Бартол
|2
|0
|Гьясула Клаус
|0
|1
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Карич Эмир
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Дармштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
3
Хайденхайм
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Дармштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
2
7
Хайденхайм
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Дармштадт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
40%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
40%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
11
24
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
2
18%
5
21%
46-60
2
18%
7
29%
29%
61-75
4
36%
5
21%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
17
15
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
6
35%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
24%
4
27%
61-75
2
12%
2
13%
76-90
Забито
23
15
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
1
4%
3
20%
1-15
3
13%
4
27%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
5
22%
3
20%
46-60
7
30%
2
13%
61-75
3
13%
0
0%
76-90
Пропущено
28
39
14 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
6
21%
2
5%
1-15
3
11%
5
13%
16-30
5
18%
6
15%
31-45
2
7%
8
21%
46-60
6
21%
11
28%
61-75
6
21%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0
Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1
Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2
Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1
Результаты матчей
Хайденхайм
Дармштадт
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
25
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
77
410
212
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|38 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 15
|30
|4.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 13
|27
|5.
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|28 - 24
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 23
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|23 - 27
|17
|10.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|28 - 31
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|21 - 30
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 29
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 28
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 37
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 6
|18
|3.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 10
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 13
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 22
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (7)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 3:2 Дармштадт
Исход игры
Хайденхайм
77.2% (88)
Ничья
18.4% (21)
Дармштадт
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (63)
Меньше
44.74% (51)
Обе команды забьют
Да
69.3% (79)
Нет
30.7% (35)
Популярный счёт
2:1 Хайденхайм
43.9% (50)
1:0 Хайденхайм
21.1% (24)
1:1 Ничья
14% (16)
2:0 Хайденхайм
7.9% (9)
3:1 Хайденхайм
3.5% (4)
1:2 Дармштадт
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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