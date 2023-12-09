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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 15000 Главный судья: Шлагер Даниэль
Хайденхайм
3:2
Конец матча
Дармштадт
0'
1:0
42' Гол
Шёппнер Ян
1:1
52' Гол
Скарке Тим
55' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
1:2
60' Гол в свои ворота
Малони Леннард
62' Желтая карточка
Мюллер Янник
63' Желтая карточка
Динкчи Эрен
2:2
69' Гол
Майнка Патрик
3:2
71' Гол
Майнка Патрик
82' Желтая карточка
Карич Эмир
90'+6

Ход матча

42'
Шёппнер Ян
(Бесте Ян-Никлас)
1:0
52'
1:1
Скарке Тим
(Холланд Фабиан)
55'
Кляйндинст Тим
 
57'
Тоеркауф Норман
Хактаб Траоре Омар
 
60'
1:2
Малони Леннард
62'
 
Мюллер Янник
63'
Динкчи Эрен
 
67'
Бек Адриан
Малони Леннард
 
67'
Сесса Кевин
Динкчи Эрен
 
69'
Майнка Патрик
(Бесте Ян-Никлас)
2:2
71'
Майнка Патрик
(Бесте Ян-Никлас)
3:2
74'
 
Маглица Матей
Ишервуд Томас
74'
 
Кларер Кристоф
Мюллер Янник
74'
 
Мюллер Андреас
Кемпе Тобиас
82'
 
Карич Эмир
87'
 
Торсиэлло Фабио
Скарке Тим
88'
 
Хонзак Матиас
Карич Эмир
90'
Томалла Денис
Бесте Ян-Никлас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 324 Количество передач 417
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Хайденхайм 77.2% (88)
X 18.4% (21)
Дармштадт 4.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
8
Динкчи
Эрен
3
Шёппнер
Ян
33
Малони
Леннард
37
Бесте
Ян-Никлас
18
Пирингер
Марвин
10
Кляйндинст
Тим
1
Шуэн
Марсель
19
Карич
Эмир
20
Мюллер
Янник
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
23
Гьясула
Клаус
29
Вильхельмссон
Оскар
22
Сейдель
Аарон
24
Пфайффер
Лука
Хайденхайм
4-4-2
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Хайденхайм
Дармштадт

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
2:1
Б2
5:1
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
3:0
Б3
0:2
Б3
2:1
РЛЮ
2:0
РЛЮ
1:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.7
0.64

Среднее время на гол

52
141

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.67
0.9

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

54
99

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесте Ян-Никлас 5 0.36
Кляйндинст Тим 5 (2) 0.36
Динкчи Эрен 5 0.36
Майнка Патрик 2 0.14
Шёппнер Ян 2 0.14
Гимбер Бенедикт 1 0.07
Пирингер Марвин 1 0.07
Тоеркауф Норман 0 0
Бек Адриан 0 0
Малони Леннард 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 4 0.29
Мелем Марвин 3 0.21
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.21
Бадер Маттиас 1 0.07
Нюрнбергер Фабиан 1 0.07
Хонзак Матиас 1 0.07
Вильхельмссон Оскар 1 0.07
Маглица Матей 1 0.07
Холланд Фабиан 0 0
Кларер Кристоф 0 0
Пфайффер Лука 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 6 0
Пирингер Марвин 4 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Кляйндинст Тим 2 0
Хактаб Траоре Омар 2 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Гимбер Бенедикт 1 0
Бек Адриан 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Шмидт Франк 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 2 2
Кларер Кристоф 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Мюллер Янник 3 0
Мелем Марвин 3 0
Скарке Тим 3 0
Торстен Либеркнехт 3 0
Пфайффер Лука 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Франич Бартол 2 0
Гьясула Клаус 0 1
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Карич Эмир 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Ридель Клеменс 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Дармштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
3
Хайденхайм
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Дармштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

2
7
Хайденхайм
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Дармштадт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
40%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
40%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

11
24
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
2
18%
5
21%
46-60
2
18%
7
29%
29%
61-75
4
36%
5
21%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

17
15
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
6
35%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
24%
4
27%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Забито

23
15
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
1
4%
3
20%
1-15
3
13%
4
27%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
5
22%
3
20%
46-60
7
30%
2
13%
61-75
3
13%
0
0%
76-90

Пропущено

28
39
14 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
6
21%
2
5%
1-15
3
11%
5
13%
16-30
5
18%
6
15%
31-45
2
7%
8
21%
46-60
6
21%
11
28%
61-75
6
21%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0
Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1
Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2
Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1

Результаты матчей

Хайденхайм
Дармштадт

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
2
5
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 38 - 11 35
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 0 3 33 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 14 8 3 3 31 - 13 27
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 14 7 5 2 26 - 20 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 7 2 5 28 - 24 23
7.
Фрайбург
 Заявка 14 6 3 5 17 - 23 21
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 5 5 23 - 27 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 14 5 1 8 18 - 25 16
11.
Боруссия М
 Заявка 14 4 4 6 28 - 31 16
12.
Вердер
 Заявка 14 4 2 8 20 - 27 14
13.
Хайденхайм
 Заявка 14 4 2 8 21 - 30 14
14.
Бохум
 Заявка 14 2 7 5 15 - 29 13
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 3 1 9 15 - 28 10
16.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
17.
Дармштадт
 Заявка 14 2 3 9 17 - 37 9
18.
Майнц
 Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 8 5 2 1 13 - 10 17
5.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10.
Аугсбург
 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
11.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
12.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
17.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
6.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
7.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
11.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Аугсбург Педерсен Мадс 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
  • 96'
    Хайденхайм заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Хайденхайм: 44%, СК Дармштадт: 56%.
  • 96'
    Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Шуэн Марсель делает важнейший сейв!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Мюллер Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 93'
      Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе
    • 93'
      Удар от ворот произведет Хайденхайм
    • 93'
      Торсиэлло Фабио не смог попасть в створ ударом издали
    • 92'
      Фёренбах Йонас из команды Хайденхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 92'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 91'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Первый тайм
    • 48'
      Контроль мяча: Хайденхайм: 47%, СК Дармштадт: 53%.
    • 48'
      Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Динкчи Эрен пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 47'
      Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Хайденхайм: 47%, СК Дармштадт: 53%.
    • 45'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Команда Хайденхайм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 42'
      Бесте Ян-Никлас сделал результативную передачу.
    • 42'
      ГОООООЛ - Шёппнер Ян Хайденхайм забивает ударом головой
    • 42'
      Бесте Ян-Никлас из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Мюллер Янник из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Бесте Ян-Никлас
    • 42'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 41'
      Кляйндинст Тим наказан за толчок Гьясула Клаус
    • 40'
      Контроль мяча: Хайденхайм: 45%, СК Дармштадт: 55%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Хайденхайм
    • 40'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 40'
      Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Фёренбах Йонас успешно блокирует удар.
    • 39'
      Пфайффер Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 39'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Кемпе Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Бесте Ян-Никлас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Ишервуд Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 36'
      Ишервуд Томас наказан за толчок Динкчи Эрен
    • 36'
      Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Динкчи Эрен из команды Хайденхайм поставил подножку. Пострадал Кемпе Тобиас
    • 35'
      Контроль мяча: Хайденхайм: 44%, СК Дармштадт: 56%.
    • 34'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 34'
      Бесте Ян-Никлас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Динкчи Эрен
    • 34'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 33'
      Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Пирингер Марвин из команды Хайденхайм поставил подножку. Пострадал Гьясула Клаус
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Динкчи Эрен из команды Хайденхайм поставил подножку. Пострадал Кемпе Тобиас
    • 32'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Гимбер Бенедикт из команды Хайденхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 31'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Сейдель Аарон выиграл воздушное противоборство у Майнка Патрик.
    • 30'
      Контроль мяча: Хайденхайм: 45%, СК Дармштадт: 55%.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Кляйндинст Тим из команды Хайденхайм поставил подножку. Пострадал Холланд Фабиан
    • 29'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Скарке Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 29'
      Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Динкчи Эрен успешно блокирует удар.
    • 28'
      Кемпе Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт разыграл угловой с правого угла.
    • 27'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 27'
      Динкчи Эрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 26'
      Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Хайденхайм: 45%, СК Дармштадт: 55%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Хайденхайм
    • 25'
      Пфайффер Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 24'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Кляйндинст Тим наказан за толчок Гьясула Клаус
    • 22'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 22'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 22'
      Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Бесте Ян-Никлас пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 21'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Хайденхайм
    • 20'
      Скарке Тим не смог попасть в створ ударом издали
    • 20'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Хайденхайм: 43%, СК Дармштадт: 57%.
    • 19'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 19'
      Динкчи Эрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 19'
      Скарке Тим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Карич Эмир из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Хактаб Траоре Омар
    • 18'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 18'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 17'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 16'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 16'
      Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт опасно и грубо сыграл. Гимбер Бенедикт пострадал.
    • 15'
      Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Хайденхайм: 43%, СК Дармштадт: 57%.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Малони Леннард из команды Хайденхайм поставил подножку. Пострадал Холланд Фабиан
    • 14'
      Бесте Ян-Никлас из команды Хайденхайм разыграл угловой с правого угла.
    • 14'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 13'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Бесте Ян-Никлас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Гьясула Клаус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 11'
      Ишервуд Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Хайденхайм: 40%, СК Дармштадт: 60%.
    • 10'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 9'
      Хорошую попытку сделал Вильхельмссон Оскар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 9'
      Майнка Патрик из команды Хайденхайм фолит на Пфайффер Лука, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 9'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 9'
      Ишервуд Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Сейдель Аарон выиграл воздушное противоборство у Малони Леннард.
    • 8'
      Безумный фол. Кляйндинст Тим грубо играет против соперника. Пострадал Мюллер Янник
    • 7'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 6'
      Пфайффер Лука пробует нанести удар издали, но Kevin Mueller держит все под контролем
    • 6'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 6'
      Фёренбах Йонас выиграл воздушное противоборство у Пфайффер Лука.
    • 5'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Удар от ворот произведет Хайденхайм
    • 5'
      Шанс! Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 5'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Хайденхайм: 79%, СК Дармштадт: 21%.
    • 4'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 4'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 3'
      Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 3'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Удар от ворот произведет Хайденхайм
    • 2'
      Вильхельмссон Оскар не смог попасть в створ ударом издали
    • 2'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 2'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Гимбер Бенедикт
    • 1'
      Гьясула Клаус выиграл воздушное противоборство у Пирингер Марвин.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Хайденхайм начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Хайденхайм 77.2% (88)
    X 18.4% (21)
    Дармштадт 4.4% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 3:2 Дармштадт

    Исход игры
    Хайденхайм
    77.2% (88)
    Ничья
    18.4% (21)
    Дармштадт
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    69.3% (79)
    Нет
    30.7% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Хайденхайм
    43.9% (50)
    1:0 Хайденхайм
    21.1% (24)
    1:1 Ничья
    14% (16)
    2:0 Хайденхайм
    7.9% (9)
    3:1 Хайденхайм
    3.5% (4)
    1:2 Дармштадт
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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