Тур: 14. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Петерсен Мартин
0:0
Первый тайм: 6'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
82 Владение мячом, % 18
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Вальде СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Боруссия М
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.56
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|0.31
|Госенс Робин
|4
|0.31
|Фолланд Кевин
|1
|0.08
|Пантович Милош
|1
|0.08
|Духи Данило
|1
|0.08
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.08
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|6 (1)
|0.43
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.29
|Нойхаус Флориан
|3
|0.21
|Сибачо Жордан
|2
|0.14
|Нгуму Натан
|2
|0.14
|Райтц Рокко
|2
|0.14
|Итакура Ко
|2
|0.14
|Онора Франк
|1
|0.07
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.07
|Скалли Джозеф
|1
|0.07
|Эльведи Нико
|1
|0.07
|Коне Куадио
|1
|0.07
|Нец Лука
|0
|0
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|4
|0
|Хаберер Яник
|3
|0
|Ааронсон Бренден
|1
|1
|Бехренс Кевин
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Лейте Диогу
|2
|0
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Хедира Рани
|0
|1
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итакура Ко
|4
|0
|Коне Куадио
|2
|1
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Вайгль Юлиан
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Николас Мориц
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Боруссия М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
13
Унион Берлин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Боруссия М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
4
9
Унион Берлин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Боруссия М
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
5
22
Голы по времени матча
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
2
40%
2
13%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
2
40%
2
13%
76-90
Пропущено
13
18
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
4
22%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
2
15%
5
28%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
38%
5
28%
76-90
Забито
8
10
7 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
4
50%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
31%
4
36%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Забито
13
26
9 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
4
31%
3
12%
1-15
1
8%
8
31%
16-30
4
31%
5
19%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
2
15%
4
15%
76-90
Пропущено
26
29
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
4
15%
4
14%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
2
8%
7
24%
31-45
5
19%
4
14%
46-60
4
15%
4
14%
61-75
6
23%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1
Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0
Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1
Результаты матчей
Унион Берлин
Боруссия М
Точный счет
0:3
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:3
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:3
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
52
15
43
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
51
15
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
112
39
94
210
58
210
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|38 - 11
|35
|2.
|0:0 Заявка
|13
|10
|3
|0
|43 - 9
|33
|3.
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 15
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 20
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|28 - 24
|23
|7.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 23
|19
|8.
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 15
|19
|9.
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|23 - 25
|18
|10.
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 24
|17
|11.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|27 - 28
|17
|12.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 29
|13
|13.
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 27
|12
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 28
|12
|15.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 34
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|17.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 27
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|6.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|7.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 13
|12
|8.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|9.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|11.
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|12.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|8.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 14
|8
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|16 - 18
|7
|10.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|0:0 Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Боруссия М
Исход игры
Унион Берлин
26.7% (31)
Ничья
36.2% (42)
Боруссия М
37.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
50% (57)
Меньше
50% (57)
Обе команды забьют
Да
81.58% (93)
Нет
18.42% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (36)
1:2 Боруссия М
24.1% (28)
2:1 Унион Берлин
17.2% (20)
1:0 Унион Берлин
6.9% (8)
0:1 Боруссия М
6% (7)
2:2 Ничья
4.3% (5)
1:3 Боруссия М
2.6% (3)
2:0 Унион Берлин
2.6% (3)
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