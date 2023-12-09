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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 6'
Боруссия М
0'
3' Желтая карточка
Скалли Джозеф

Ход матча

3'
 
Скалли Джозеф

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 82 Владение мячом, % 18

Владение мячом

Прогнозы 115
Унион Берлин 27% (31)
X 36.5% (42)
Боруссия М 36.5% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Унион Берлин
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
18
Юранович
Йосип
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
26
Руссийон
Жером
19
Хаберер
Яник
8
Хедира
Рани
16
Холлербах
Бенедикт
10
Фолланд
Кевин
6
Госенс
Робин
17
Бехренс
Кевин
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
30
Эльведи
Нико
39
Вебер
Максимилиан
9
Онора
Франк
8
Вайгль
Юлиан
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
23
Крамер
Кристоф
31
Чванчара
Томаш
14
Плеа
Алассан
Унион Берлин
4-2-3-1
Боруссия М
3-3-2-2

История личных встреч

Унион Берлин
Боруссия М

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
0:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.31
Госенс Робин 4 0.31
Фолланд Кевин 1 0.08
Пантович Милош 1 0.08
Духи Данило 1 0.08
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.08
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 6 (1) 0.43
Чванчара Томаш 4 (1) 0.29
Нойхаус Флориан 3 0.21
Сибачо Жордан 2 0.14
Нгуму Натан 2 0.14
Райтц Рокко 2 0.14
Итакура Ко 2 0.14
Онора Франк 1 0.07
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.07
Скалли Джозеф 1 0.07
Эльведи Нико 1 0.07
Коне Куадио 1 0.07
Нец Лука 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Омлин Йонас 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 4 0
Хаберер Яник 3 0
Ааронсон Бренден 1 1
Бехренс Кевин 2 0
Крал Алекс 2 0
Лейте Диогу 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Хедира Рани 0 1
Рённов Фредерик 1 0
Тусар Люка 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итакура Ко 4 0
Коне Куадио 2 1
Чванчара Томаш 3 0
Эльведи Нико 2 0
Вайгль Юлиан 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Крамер Кристоф 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Николас Мориц 1 0
Хак Робин 1 0
Нец Лука 1 0
Райтц Рокко 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Боруссия М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
13
Унион Берлин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Боруссия М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

4
9
Унион Берлин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Боруссия М
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

5
22

Голы по времени матча

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
2
40%
2
13%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
2
40%
2
13%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
4
22%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
2
15%
5
28%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
38%
5
28%
76-90

Забито

8
10
7 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
4
50%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
31%
4
36%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Забито

13
26
9 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
4
31%
3
12%
1-15
1
8%
8
31%
16-30
4
31%
5
19%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
2
15%
4
15%
76-90

Пропущено

26
29
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
4
15%
4
14%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
2
8%
7
24%
31-45
5
19%
4
14%
46-60
4
15%
4
14%
61-75
6
23%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1
Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0
Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Боруссия М

Точный счет

0:3
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:3
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
4
3
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
1
5
2.5
4
2
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
11
2
3
9
1.5
9
4
2
10
2.5
5
8
2
10
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 38 - 11 35
2.
Бавария
 0:0 Заявка 13 10 3 0 43 - 9 33
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 0 3 33 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 4 2 26 - 20 25
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 7 2 5 28 - 24 23
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 14 5 4 5 16 - 23 19
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 14 4 7 3 19 - 15 19
9.
Аугсбург
 0:0 Заявка 14 4 6 4 23 - 25 18
10.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 14 5 2 7 18 - 24 17
11.
Боруссия М
 0:0 Заявка 14 4 5 5 27 - 28 17
12.
Бохум
 Заявка 14 2 7 5 15 - 29 13
13.
Вердер
 0:0 Заявка 14 3 3 8 18 - 27 12
14.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 14 3 3 8 18 - 28 12
15.
Дармштадт
 0:0 Заявка 14 2 4 8 15 - 34 10
16.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
17.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 13 2 2 9 12 - 27 8
18.
Майнц
 Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 0:0 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
6.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7.
Аугсбург
 0:0 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Вердер
 0:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 13 11
11.
Боруссия М
 0:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
12.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Дармштадт
 0:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
16.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
17.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 4 17
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 14 8
9.
Боруссия М
 0:0 Заявка 7 1 4 2 16 - 18 7
10.
Аугсбург
 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
11.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Дармштадт
 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 19 5
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 0:0 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Аугсбург Педерсен Мадс 5
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Акпогума Кевин 5
Весь список
  • До матча
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 115
    Унион Берлин 27% (31)
    X 36.5% (42)
    Боруссия М 36.5% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Боруссия М
    2.15
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    3.60
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    3.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Боруссия М

    Исход игры
    Унион Берлин
    26.7% (31)
    Ничья
    36.2% (42)
    Боруссия М
    37.1% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (57)
    Меньше
    50% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (93)
    Нет
    18.42% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (36)
    1:2 Боруссия М
    24.1% (28)
    2:1 Унион Берлин
    17.2% (20)
    1:0 Унион Берлин
    6.9% (8)
    0:1 Боруссия М
    6% (7)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    1:3 Боруссия М
    2.6% (3)
    2:0 Унион Берлин
    2.6% (3)
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