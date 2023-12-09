Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Унион Берлин имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Руссийон Жером пробует нанести удар издали, но Мориц Николас ловит мяч

48' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Эльведи Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

41' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Юранович Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

33' Руссийон Жером на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Фолланд Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Вебер Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Фолланд Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Юранович Йосип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Г О О О О О Л - Фолланд Кевин из команды Унион Берлин забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Мориц Николас прыгнул не в ту сторону.

23' После проверки VAR судья не изменил решения - Унион Берлин пробьет пенальти!

23' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Унион Берлин

22' Нец Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Госенс Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре