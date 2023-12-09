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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Унион Берлин
3:1
Конец матча
Боруссия М
0'
3' Желтая карточка
Скалли Джозеф
1:0
24' Пенальти
Фолланд Кевин
29' Желтая карточка
Юранович Йосип
33' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
47' Желтая карточка
Плеа Алассан
2:0
50' Гол
Холлербах Бенедикт
3:0
75' Гол
Кауфманн Миккель
3:1
77' Гол
Плеа Алассан
90'+5

Ход матча

3'
 
Скалли Джозеф
24'
Фолланд Кевин
1:0
29'
Юранович Йосип
 
33'
 
Вайгль Юлиан
47'
 
Плеа Алассан
50'
Холлербах Бенедикт
2:0
59'
 
Нгуму Натан
Крамер Кристоф
61'
Шефер Андраш
Холлербах Бенедикт
 
70'
 
Фридрих Марвин
Скалли Джозеф
70'
 
Нойхаус Флориан
Райтц Рокко
70'
 
Херрманн Патрик
Нец Лука
74'
Ааронсон Бренден
Фолланд Кевин
 
74'
Кауфманн Миккель
Бехренс Кевин
 
75'
Кауфманн Миккель
3:0
77'
3:1
Плеа Алассан
(Онора Франк)
80'
 
Ранос Грант-Леон
Чванчара Томаш
84'
Еккель Пауль
Госенс Робин
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 345 Количество передач 585
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Унион Берлин 26.7% (31)
X 36.2% (42)
Боруссия М 37.1% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
18
Юранович
Йосип
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
26
Руссийон
Жером
19
Хаберер
Яник
8
Хедира
Рани
16
Холлербах
Бенедикт
10
Фолланд
Кевин
6
Госенс
Робин
17
Бехренс
Кевин
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
30
Эльведи
Нико
39
Вебер
Максимилиан
9
Онора
Франк
8
Вайгль
Юлиан
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
23
Крамер
Кристоф
31
Чванчара
Томаш
14
Плеа
Алассан
Унион Берлин
4-2-3-1
Боруссия М
3-3-2-2

История личных встреч

Унион Берлин
Боруссия М

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
0:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.31
Госенс Робин 4 0.31
Фолланд Кевин 2 (1) 0.15
Пантович Милош 1 0.08
Духи Данило 1 0.08
Кауфманн Миккель 1 0.08
Холлербах Бенедикт 1 0.08
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.08
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.5
Чванчара Томаш 4 (1) 0.29
Нойхаус Флориан 3 0.21
Сибачо Жордан 2 0.14
Нгуму Натан 2 0.14
Райтц Рокко 2 0.14
Итакура Ко 2 0.14
Онора Франк 1 0.07
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.07
Скалли Джозеф 1 0.07
Эльведи Нико 1 0.07
Коне Куадио 1 0.07
Нец Лука 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Омлин Йонас 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 4 0
Хаберер Яник 3 0
Ааронсон Бренден 1 1
Бехренс Кевин 2 0
Крал Алекс 2 0
Лейте Диогу 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Хедира Рани 0 1
Рённов Фредерик 1 0
Тусар Люка 1 0
Юранович Йосип 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итакура Ко 4 0
Коне Куадио 2 1
Вайгль Юлиан 3 0
Чванчара Томаш 3 0
Скалли Джозеф 3 0
Эльведи Нико 2 0
Крамер Кристоф 1 0
Плеа Алассан 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Николас Мориц 1 0
Хак Робин 1 0
Нец Лука 1 0
Райтц Рокко 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Боруссия М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
14
Унион Берлин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Боруссия М
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

4
9
Унион Берлин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Боруссия М
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

5
23

Голы по времени матча

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
2
25%
2
12%
1-15
1
13%
5
29%
29%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
2
25%
3
18%
76-90

Пропущено

14
21
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
14%
4
19%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
5
24%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
6
43%
5
24%
76-90

Забито

8
10
7 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
4
50%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
31%
4
36%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Забито

16
27
10 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
4
25%
3
11%
1-15
2
13%
8
30%
30%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
2
13%
5
19%
76-90

Пропущено

27
32
11 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
15%
4
13%
1-15
5
19%
5
16%
16-30
2
7%
7
22%
31-45
5
19%
5
16%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
7
26%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1
Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0
Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Боруссия М

Точный счет

0:3
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:3
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
2
1
5
2.5
4
3
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
12
2
4
9
1.5
9
5
3
10
2.5
5
9
2
11
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 38 - 11 35
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 0 3 33 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 14 8 3 3 31 - 13 27
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 14 7 5 2 26 - 20 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 7 2 5 28 - 24 23
7.
Фрайбург
 Заявка 14 6 3 5 17 - 23 21
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 5 5 23 - 27 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 14 5 1 8 18 - 25 16
11.
Боруссия М
 Заявка 14 4 4 6 28 - 31 16
12.
Вердер
 Заявка 14 4 2 8 20 - 27 14
13.
Хайденхайм
 Заявка 14 4 2 8 21 - 30 14
14.
Бохум
 Заявка 14 2 7 5 15 - 29 13
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 3 1 9 15 - 28 10
16.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
17.
Дармштадт
 Заявка 14 2 3 9 17 - 37 9
18.
Майнц
 Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 8 5 2 1 13 - 10 17
5.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10.
Аугсбург
 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
11.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
12.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
17.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
6.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
7.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
11.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Аугсбург Педерсен Мадс 5
Весь список
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    Прогнозы 116
    Унион Берлин 26.7% (31)
    X 36.2% (42)
    Боруссия М 37.1% (43)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 3:1 Боруссия М

    Исход игры
    Унион Берлин
    26.7% (31)
    Ничья
    36.2% (42)
    Боруссия М
    37.1% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (57)
    Меньше
    50% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (93)
    Нет
    18.42% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (36)
    1:2 Боруссия М
    24.1% (28)
    2:1 Унион Берлин
    17.2% (20)
    1:0 Унион Берлин
    6.9% (8)
    0:1 Боруссия М
    6% (7)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    1:3 Боруссия М
    2.6% (3)
    2:0 Унион Берлин
    2.6% (3)
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