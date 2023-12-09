Тур: 14. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Петерсен Мартин
3:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаСкалли Джозеф
1:0
24' ПенальтиФолланд Кевин
29' Желтая карточкаЮранович Йосип
33' Желтая карточкаВайгль Юлиан
47' Желтая карточкаПлеа Алассан
2:0
50' ГолХоллербах Бенедикт
3:0
75' ГолКауфманн Миккель
3:1
77' ГолПлеа Алассан
90'+5
Ход матча
24'
1:0
29'
33'
47'
50'
75'
3:0
77'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
345 Количество передач 585
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Вальде СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Боруссия М
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.56
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|0.31
|Госенс Робин
|4
|0.31
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.15
|Пантович Милош
|1
|0.08
|Духи Данило
|1
|0.08
|Кауфманн Миккель
|1
|0.08
|Холлербах Бенедикт
|1
|0.08
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.08
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.5
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.29
|Нойхаус Флориан
|3
|0.21
|Сибачо Жордан
|2
|0.14
|Нгуму Натан
|2
|0.14
|Райтц Рокко
|2
|0.14
|Итакура Ко
|2
|0.14
|Онора Франк
|1
|0.07
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.07
|Скалли Джозеф
|1
|0.07
|Эльведи Нико
|1
|0.07
|Коне Куадио
|1
|0.07
|Нец Лука
|0
|0
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|4
|0
|Хаберер Яник
|3
|0
|Ааронсон Бренден
|1
|1
|Бехренс Кевин
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Лейте Диогу
|2
|0
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Хедира Рани
|0
|1
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итакура Ко
|4
|0
|Коне Куадио
|2
|1
|Вайгль Юлиан
|3
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Скалли Джозеф
|3
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Николас Мориц
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Боруссия М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
14
Унион Берлин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Боруссия М
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
4
9
Унион Берлин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Боруссия М
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
5
23
Голы по времени матча
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
2
25%
2
12%
1-15
1
13%
5
29%
29%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
2
25%
3
18%
76-90
Пропущено
14
21
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
14%
4
19%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
5
24%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
6
43%
5
24%
76-90
Забито
8
10
7 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
4
50%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
31%
4
36%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Забито
16
27
10 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
4
25%
3
11%
1-15
2
13%
8
30%
30%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
2
13%
5
19%
76-90
Пропущено
27
32
11 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
15%
4
13%
1-15
5
19%
5
16%
16-30
2
7%
7
22%
31-45
5
19%
5
16%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
7
26%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1
Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0
Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1
Результаты матчей
Унион Берлин
Боруссия М
Точный счет
0:3
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:3
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
25
43
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
52
15
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
122
49
95
310
59
211
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|38 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 15
|30
|4.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 13
|27
|5.
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|28 - 24
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 23
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|23 - 27
|17
|10.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|28 - 31
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|21 - 30
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 29
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 28
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 37
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 6
|18
|3.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 10
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 13
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 22
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
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|18 (5)
|Штутгарт
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|РБ Лейпциг
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|9 (3)
|Бавария
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|8 (7)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 3:1 Боруссия М
Исход игры
Унион Берлин
26.7% (31)
Ничья
36.2% (42)
Боруссия М
37.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
50% (57)
Меньше
50% (57)
Обе команды забьют
Да
81.58% (93)
Нет
18.42% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (36)
1:2 Боруссия М
24.1% (28)
2:1 Унион Берлин
17.2% (20)
1:0 Унион Берлин
6.9% (8)
0:1 Боруссия М
6% (7)
2:2 Ничья
4.3% (5)
1:3 Боруссия М
2.6% (3)
2:0 Унион Берлин
2.6% (3)
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