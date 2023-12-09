  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 13'
РБ Лейпциг
0'
12' Желтая карточка
Хуммельс Матс

Ход матча

12'
Хуммельс Матс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Прогнозы 126
Боруссия Д 69.8% (88)
X 19% (24)
РБ Лейпциг 11.1% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
РБ Лейпциг
3.83
4.05
Реклама, fon.bet
2.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
5
Бенсебаини
Рами
23
Джан
Эмре
6
Эзкан
Салих
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
43
Байно-Гиттенс
Джейми
14
Фюллькруг
Никлас
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
16
Клостерманн
Лукас
23
Люкеба
Кастелло
39
Хенрихс
Бенджамин
22
Раум
Давид
8
Айдара
Амаду
24
Шлагер
Ксавер
14
Баумгартнер
Кристоф
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
Боруссия Д
4-2-3-1
РБ Лейпциг
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия Д
РБ Лейпциг

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

К
2:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:1
К
1:4
Б
3:2
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2.29
1.33

Среднее время на гол

39
67

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.22
2

Среднее время на гол

73
45

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.69
1.63

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
55

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 4 0.29
Фюллькруг Никлас 4 0.29
Мален Дониэлл 4 0.29
Ройс Марко 3 0.21
Рюэрсон Юлиан 3 0.21
Хуммельс Матс 2 0.14
Забитцер Марсель 2 0.14
Джан Эмре 1 (1) 0.07
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.07
Шлоттербек Нико 1 0.07
Мукоко Юссуфа 1 0.07
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Адейеми Карим 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 10 (2) 0.71
Симонс Хави 4 0.29
Сеско Бенджамин 3 0.21
Раум Давид 2 0.14
Поульсен Юссуф 2 0.14
Ольмо Дани 2 0.14
Баумгартнер Кристоф 2 0.14
Вернер Тимо 2 (1) 0.14
Хенрихс Бенджамин 1 0.07
Кампль Кевин 1 0.07
Форсберг Эмиль 1 0.07
Люкеба Кастелло 1 0.07
Шлагер Ксавер 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 3 1
Хуммельс Матс 4 0
Джан Эмре 3 0
Забитцер Марсель 2 0
Вольф Мариус 2 0
Адейеми Карим 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Аллер Себастьян 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Эзкан Салих 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Кобель Грегор 1 0
Эдин Терзич 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 3 0
Опенда Лои 3 0
Симакан Мохамед 3 0
Клостерманн Лукас 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Раум Давид 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Симонс Хави 2 0
Кампль Кевин 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Айдара Амаду 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Зайвальд Николас 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
3
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
РБ Лейпциг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

12
21
Боруссия Д
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
0% (0)
46% (6)
РБ Лейпциг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

14
24

Голы по времени матча

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
23%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
40%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

13
21
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
15%
4
19%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
31%
5
24%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

26
31
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
5
19%
5
16%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
3
12%
6
19%
61-75
6
23%
7
23%
76-90

Пропущено

20
13
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
6
30%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
4
20%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2
Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1

Результаты матчей

Боруссия Д
РБ Лейпциг

Точный счет

1:0
3 раза 43%
4:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
6
1
2
5
2.5
4
3
2
5
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
2
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
9
4
5
8
2.5
6
7
3
10
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 38 - 11 35
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 0 3 33 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 14 8 3 3 31 - 13 27
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 14 7 5 2 26 - 20 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 7 2 5 28 - 24 23
7.
Фрайбург
 Заявка 14 6 3 5 17 - 23 21
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 5 5 23 - 27 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 14 5 1 8 18 - 25 16
11.
Боруссия М
 Заявка 14 4 4 6 28 - 31 16
12.
Вердер
 Заявка 14 4 2 8 20 - 27 14
13.
Хайденхайм
 Заявка 14 4 2 8 21 - 30 14
14.
Бохум
 Заявка 14 2 7 5 15 - 29 13
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 3 1 9 15 - 28 10
16.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
17.
Дармштадт
 Заявка 14 2 3 9 17 - 37 9
18.
Майнц
 Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 8 5 2 1 13 - 10 17
5.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10.
Аугсбург
 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
11.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
12.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
17.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
6.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
7.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
11.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Аугсбург Педерсен Мадс 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Жёлтая карточка Хуммельсу.
  • Пенальти!
    12'
    Хуммельс в штрафной площади сбил убежавшего один на один с голкипером Опенда. Пенальти!
  • Офсайд
    11'
    Опенда слева забрался в офсайд.
  • Травма, повреждение
    10'
    Симакан получил небольшое повреждение в стыке с Джаном на фланге. Выход медиков не потребовался.
  • 9'
    Джан слева подошёл к штрафной площади, но его пас внутрь на Байно-Гиттенс соперниками перехвачен.
  • 8'
    Подача Мёнье справа получилась слабой и низкой. Соперники легко перехватили мяч.
  • 7'
    Подачу Бенсебаини слева в штрафную площадь прервал Клостерманн.
  • 6'
    Баумгартнер слева в штрафной площади дошёл до линии поля, но прострелить к воротам так и не смог.
  • 5'
    Ройс в борьбе с Люкеба перед чужой штрафной площадью, но арбитр нарушения правил в эпизоде не усмотрел.
  • 4'
    Команды в хорошем темпе начали встречу. В первые минуты происходит обмен неопасными выпадами вперёд.
  • 3'
    Раум слева прорвался в штрафную площадь, где у него мяч отобрали Мёнье с Ройсом.
  • 2'
    "Боруссия" играет в жёлто-чёрной форме, "РБ Лейпциг" - в бело-красной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сигнал Идуна Парк"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 46.2% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Боруссия Д 0:0 РБ Лейпциг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 РБ Лейпциг

Исход игры
Боруссия Д
70% (91)
Ничья
19.2% (25)
РБ Лейпциг
10.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
79.31% (92)
Меньше
20.69% (24)
Обе команды забьют
Да
89.66% (104)
Нет
10.34% (12)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
46.2% (60)
1:1 Ничья
10% (13)
3:2 Боруссия Д
6.2% (8)
1:0 Боруссия Д
5.4% (7)
2:2 Ничья
5.4% (7)
1:2 РБ Лейпциг
4.6% (6)
2:0 Боруссия Д
2.3% (3)
2:3 РБ Лейпциг
2.3% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 