Тур: 14. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Яблонски Свен
0:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Мёнье
Тома
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
-
42 Бланк ХендриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия Д
РБ Лейпциг
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2.29
1.33
Среднее время на гол
39
67
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.22
2
Среднее время на гол
73
45
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.69
1.63
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
55
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|4
|0.29
|Фюллькруг Никлас
|4
|0.29
|Мален Дониэлл
|4
|0.29
|Ройс Марко
|3
|0.21
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.21
|Хуммельс Матс
|2
|0.14
|Забитцер Марсель
|2
|0.14
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.07
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.07
|Шлоттербек Нико
|1
|0.07
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.07
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|10 (2)
|0.71
|Симонс Хави
|4
|0.29
|Сеско Бенджамин
|3
|0.21
|Раум Давид
|2
|0.14
|Поульсен Юссуф
|2
|0.14
|Ольмо Дани
|2
|0.14
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.14
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.14
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.07
|Кампль Кевин
|1
|0.07
|Форсберг Эмиль
|1
|0.07
|Люкеба Кастелло
|1
|0.07
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Джан Эмре
|3
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розе Марко
|3
|0
|Опенда Лои
|3
|0
|Симакан Мохамед
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Симонс Хави
|2
|0
|Кампль Кевин
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
3
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
РБ Лейпциг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
12
21
Боруссия Д
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
0% (0)
46% (6)
РБ Лейпциг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
23%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
2
15%
2
20%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
40%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
15%
4
19%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
31%
5
24%
76-90
Пропущено
10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
26
31
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
5
19%
5
16%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
3
12%
6
19%
61-75
6
23%
7
23%
76-90
Пропущено
20
13
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
6
30%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
4
20%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2
Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1
Результаты матчей
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Точный счет
1:0
3 раза 43%
4:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
61
25
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
67
94
58
67
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|38 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 15
|30
|4.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 13
|27
|5.
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|28 - 24
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 23
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|23 - 27
|17
|10.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|28 - 31
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|21 - 30
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 29
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 28
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 37
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 6
|18
|3.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 10
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 13
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 22
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (7)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Боруссия Д
70% (91)
Ничья
19.2% (25)
РБ Лейпциг
10.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
79.31% (92)
Меньше
20.69% (24)
Обе команды забьют
Да
89.66% (104)
Нет
10.34% (12)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
46.2% (60)
1:1 Ничья
10% (13)
3:2 Боруссия Д
6.2% (8)
1:0 Боруссия Д
5.4% (7)
2:2 Ничья
5.4% (7)
1:2 РБ Лейпциг
4.6% (6)
2:0 Боруссия Д
2.3% (3)
2:3 РБ Лейпциг
2.3% (3)
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