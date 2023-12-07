Тур: 14. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
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Главный тренер: Терзич Эдин
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Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Боруссия Д
РБ Лейпциг
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2.29
1.33
Среднее время на гол
39
67
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.22
2
Среднее время на гол
73
45
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.69
1.63
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
55
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|4
|0.31
|Фюллькруг Никлас
|4
|0.31
|Мален Дониэлл
|4
|0.31
|Ройс Марко
|3
|0.23
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.23
|Хуммельс Матс
|2
|0.15
|Забитцер Марсель
|2
|0.15
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.08
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.08
|Шлоттербек Нико
|1
|0.08
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.08
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|10 (2)
|0.77
|Симонс Хави
|4
|0.31
|Сеско Бенджамин
|3
|0.23
|Раум Давид
|2
|0.15
|Поульсен Юссуф
|2
|0.15
|Ольмо Дани
|2
|0.15
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.15
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.15
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.08
|Кампль Кевин
|1
|0.08
|Форсберг Эмиль
|1
|0.08
|Люкеба Кастелло
|1
|0.08
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Джан Эмре
|3
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розе Марко
|3
|0
|Опенда Лои
|3
|0
|Симакан Мохамед
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Симонс Хави
|2
|0
|Кампль Кевин
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
3
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
РБ Лейпциг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
12
21
Боруссия Д
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
0% (0)
46% (6)
РБ Лейпциг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
23%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
2
15%
2
20%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
40%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
15%
4
19%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
31%
5
24%
76-90
Пропущено
10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
26
31
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
5
19%
5
16%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
3
12%
6
19%
61-75
6
23%
7
23%
76-90
Пропущено
20
13
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
6
30%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
4
20%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2
Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1
Результаты матчей
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Точный счет
1:0
3 раза 43%
4:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
61
25
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
67
94
58
67
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|38 - 11
|35
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 15
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 20
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 23
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 23
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 15
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|23 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|27 - 28
|16
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 28
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 34
|9
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 26
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 13
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|10.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 17
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|5
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - РБ Лейпциг
Исход игры
Боруссия Д
72.5% (29)
Ничья
20% (8)
РБ Лейпциг
7.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
75% (30)
Меньше
25% (10)
Обе команды забьют
Да
87.5% (35)
Нет
12.5% (5)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
52.5% (21)
1:1 Ничья
12.5% (5)
2:2 Ничья
7.5% (3)
1:0 Боруссия Д
7.5% (3)
2:0 Боруссия Д
5% (2)
3:1 Боруссия Д
5% (2)
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