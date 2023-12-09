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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Фритц Марко
Вольфсбург
 
Позже
Фрайбург
Прогнозы 117
Вольфсбург 66.7% (78)
X 25.6% (30)
Фрайбург 7.7% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
25
Дженц
Мориц
5
Зесигер
Седрик
20
Баку
Ридле
21
Меле
Йоаким
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
1
Атуболу
Ноа
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
33
Макенго
Жорди
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
34
Рохль
Мерлин
38
Грегорич
Михаэль
Вольфсбург
3-4-2-1
Фрайбург
4-4-1-1

История личных встреч

Вольфсбург
Фрайбург

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

28 матчей

46.4%
17.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
2:3
Б
2:0
Б
6:0
Б
3:2
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:3
К
1:0
Б
3:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:3
Б
2:5
Б
0:2
Б
3:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:2

Голы

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

2
1.79

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

49
43

Голов в среднем за матч

1.75
1.54

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

51
58

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.69
Сванберг Маттиас 1 0.08
Майер Ловро 1 (1) 0.08
Меле Йоаким 1 0.08
Герхардт Янник 1 0.08
Черны Вацлав 1 0.08
Рожерио да Силва 1 0.08
Лакруа Максанс 1 0.08
Томаш Тьягу 1 0.08
Паредес Кевин 1 0.08
Дженц Мориц 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (3) 0.23
Хёлер Лукас 3 0.23
Рохль Мерлин 1 0.08
Вайсхаупт Ноа 1 0.08
Гульде Мануэль 1 0.08
Грегорич Михаэль 1 0.08
Хёфлер Николас 1 0.08
Филипп Максимилиан 1 0.08
Линхарт Филипп 1 0.08
Доан Рицу 1 0.08
Шаллаи Роланд 1 0.08
Гинтер Маттиас 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 4 0
Сванберг Маттиас 4 0
Вранкс Астер 4 0
Лакруа Максанс 2 1
Зесигер Седрик 3 0
Меле Йоаким 3 0
Винд Йонас 3 0
Черны Вацлав 2 0
Кастельс Коэн 1 0
Герхардт Янник 1 0
Майер Ловро 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Виммер Патрик 1 0
Паредес Кевин 1 0
Дженц Мориц 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 2 1
Эггештайн Максимилиан 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Гинтер Маттиас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Рохль Мерлин 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3
Вольфсбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Фрайбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

2
9
Вольфсбург
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Фрайбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

11
5
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
33%
3
21%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
63%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Пропущено

17
9
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
3
18%
3
33%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
2
22%
76-90

Забито

19
16
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
8
42%
6
38%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Пропущено

23
23
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
9%
5
22%
1-15
4
17%
6
26%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
7
30%
2
9%
61-75
4
17%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0
Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2

Результаты матчей

Вольфсбург
Фрайбург

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 38 - 11 35
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 0 3 33 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 4 2 26 - 20 25
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 7 2 5 28 - 24 23
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 3 5 16 - 23 18
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 6 3 19 - 15 18
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 5 4 23 - 25 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 13 5 1 7 18 - 24 16
11.
Боруссия М
 Заявка 13 4 4 5 27 - 28 16
12.
Бохум
 Заявка 14 2 7 5 15 - 29 13
13.
Вердер
 Заявка 13 3 2 8 18 - 27 11
14.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 2 8 18 - 28 11
15.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 2 3 8 15 - 34 9
17.
Майнц
 Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
18.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Аугсбург
 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
8.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
10.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
11.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
8.
Фрайбург
 Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
9.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
10.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
11.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Аугсбург Педерсен Мадс 5
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Акпогума Кевин 5
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вольфсбург - Фрайбург

Исход игры
Вольфсбург
66.7% (78)
Ничья
25.6% (30)
Фрайбург
7.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
61.95% (70)
Меньше
38.05% (43)
Обе команды забьют
Да
83.19% (94)
Нет
16.81% (19)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
49.6% (58)
1:1 Ничья
20.5% (24)
1:0 Вольфсбург
7.7% (9)
2:0 Вольфсбург
6% (7)
1:2 Фрайбург
3.4% (4)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:1 Фрайбург
1.7% (2)
3:1 Вольфсбург
1.7% (2)
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