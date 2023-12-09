Тур: 14. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Фритц Марко
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
25
Дженц
Мориц
20
Баку
Ридле
21
Меле
Йоаким
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
42
Доан
Рицу
34
Рохль
Мерлин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеЗащитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
-
54 Баур МикаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Фрайбург
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
28 матчей
46.4%
17.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
2
1.79
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Среднее время на гол
60
70
Всего голов
49
43
Голов в среднем за матч
1.75
1.54
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
51
58
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.69
|Сванберг Маттиас
|1
|0.08
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.08
|Меле Йоаким
|1
|0.08
|Герхардт Янник
|1
|0.08
|Черны Вацлав
|1
|0.08
|Рожерио да Силва
|1
|0.08
|Лакруа Максанс
|1
|0.08
|Томаш Тьягу
|1
|0.08
|Паредес Кевин
|1
|0.08
|Дженц Мориц
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|3 (3)
|0.23
|Хёлер Лукас
|3
|0.23
|Рохль Мерлин
|1
|0.08
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.08
|Гульде Мануэль
|1
|0.08
|Грегорич Михаэль
|1
|0.08
|Хёфлер Николас
|1
|0.08
|Филипп Максимилиан
|1
|0.08
|Линхарт Филипп
|1
|0.08
|Доан Рицу
|1
|0.08
|Шаллаи Роланд
|1
|0.08
|Гинтер Маттиас
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Вранкс Астер
|4
|0
|Лакруа Максанс
|2
|1
|Зесигер Седрик
|3
|0
|Меле Йоаким
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Кастельс Коэн
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Томаш Тьягу
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Паредес Кевин
|1
|0
|Дженц Мориц
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|2
|1
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
|Рохль Мерлин
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
3
Вольфсбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Фрайбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
2
9
Вольфсбург
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Фрайбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
11
5
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
33%
3
21%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
63%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Пропущено
17
9
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
3
18%
3
33%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
2
22%
76-90
Забито
19
16
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
8
42%
6
38%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Пропущено
23
23
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
9%
5
22%
1-15
4
17%
6
26%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
7
30%
2
9%
61-75
4
17%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0
Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2
Результаты матчей
Вольфсбург
Фрайбург
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
76
58
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|38 - 11
|35
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 15
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 20
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|28 - 24
|23
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 23
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 15
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|23 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|27 - 28
|16
|12.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 29
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 28
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 34
|9
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 26
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 13
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург - Фрайбург
Исход игры
Вольфсбург
66.7% (78)
Ничья
25.6% (30)
Фрайбург
7.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
61.95% (70)
Меньше
38.05% (43)
Обе команды забьют
Да
83.19% (94)
Нет
16.81% (19)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
49.6% (58)
1:1 Ничья
20.5% (24)
1:0 Вольфсбург
7.7% (9)
2:0 Вольфсбург
6% (7)
1:2 Фрайбург
3.4% (4)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:1 Фрайбург
1.7% (2)
3:1 Вольфсбург
1.7% (2)
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