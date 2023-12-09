Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Вольфсбург играла лучше в этом тайме.

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Фрайбург

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Баку Ридле не смог попасть в створ ударом издали

38' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Вольфсбург

37' Сильдиллия Килианн не смог попасть в створ ударом издали

37' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

35' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Майер Ловро бьет со штрафного в створ, но Noah Atubolu держит все под контролем

27' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Фрайбург

24' Оооо... вот это был удар! Майер Ловро должен был забить с этой позиции.

24' Майер Ловро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Меле Йоаким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Удар от ворот произведет Вольфсбург

20' Гинтер Маттиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Грифо Винченцо из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Доан Рицу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Вольфсбург

15' Макенго Жорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Оооо... вот это был удар! Герхардт Янник должен был забить с этой позиции.

7' Хорошую попытку сделал Герхардт Янник . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Баку Ридле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

4' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Сванберг Маттиас и попал в перекладину!

4' Винд Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Вольфсбург

1' Доан Рицу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Макенго Жорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вольфсбург начинает с центра поля