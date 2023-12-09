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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 25000 Главный судья: Фритц Марко
Вольфсбург
0:1
Конец матча
Фрайбург
0'
57' Желтая карточка
Хёфлер Николас
0:1
74' Гол
Грегорич Михаэль
77' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
85' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
85' Желтая карточка
Рохль Мерлин
86' Желтая карточка
Хёлер Лукас
90'

Ход матча

57'
 
Хёфлер Николас
58'
 
Хёлер Лукас
Грифо Винченцо
58'
 
Шаллаи Роланд
Доан Рицу
74'
0:1
Грегорич Михаэль
(Сильдиллия Килианн)
77'
 
Шаллаи Роланд
80'
Паредес Кевин
Сванберг Маттиас
 
80'
Каминьски Якуб
Герхардт Янник
 
80'
Вранкс Астер
Зесигер Седрик
 
85'
Арнольд Максимилиан
 
85'
 
Рохль Мерлин
86'
 
Хёлер Лукас
87'
Борнаув Себастьян
Майер Ловро
 
90'
 
Адаму Чуквубике
Рохль Мерлин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 552 Количество передач 390
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Вольфсбург 66.1% (78)
X 26.3% (31)
Фрайбург 7.6% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
25
Дженц
Мориц
5
Зесигер
Седрик
20
Баку
Ридле
21
Меле
Йоаким
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
1
Атуболу
Ноа
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
33
Макенго
Жорди
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
34
Рохль
Мерлин
38
Грегорич
Михаэль
Вольфсбург
3-4-2-1
Фрайбург
4-4-1-1

История личных встреч

Вольфсбург
Фрайбург

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

28 матчей

46.4%
17.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
2:3
Б
2:0
Б
6:0
Б
3:2
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:3
К
1:0
Б
3:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:3
Б
2:5
Б
0:2
Б
3:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:2

Голы

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

2
1.79

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

49
43

Голов в среднем за матч

1.75
1.54

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

51
58

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.64
Сванберг Маттиас 1 0.07
Майер Ловро 1 (1) 0.07
Меле Йоаким 1 0.07
Герхардт Янник 1 0.07
Черны Вацлав 1 0.07
Рожерио да Силва 1 0.07
Лакруа Максанс 1 0.07
Томаш Тьягу 1 0.07
Паредес Кевин 1 0.07
Дженц Мориц 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (3) 0.21
Хёлер Лукас 3 0.21
Грегорич Михаэль 2 0.14
Рохль Мерлин 1 0.07
Вайсхаупт Ноа 1 0.07
Гульде Мануэль 1 0.07
Хёфлер Николас 1 0.07
Филипп Максимилиан 1 0.07
Линхарт Филипп 1 0.07
Доан Рицу 1 0.07
Шаллаи Роланд 1 0.07
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 5 0
Сванберг Маттиас 4 0
Вранкс Астер 4 0
Лакруа Максанс 2 1
Зесигер Седрик 3 0
Меле Йоаким 3 0
Винд Йонас 3 0
Черны Вацлав 2 0
Кастельс Коэн 1 0
Герхардт Янник 1 0
Майер Ловро 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Виммер Патрик 1 0
Паредес Кевин 1 0
Дженц Мориц 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 3 1
Эггештайн Максимилиан 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Гинтер Маттиас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Рохль Мерлин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3
Вольфсбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Фрайбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

2
9
Вольфсбург
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Фрайбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

11
6
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
3
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
29%
3
21%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
3
43%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
63%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Пропущено

17
9
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
3
18%
3
33%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
2
22%
76-90

Забито

19
17
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
16%
2
12%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
8
42%
6
35%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
2
11%
2
12%
76-90

Пропущено

24
23
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
8%
5
22%
1-15
4
17%
6
26%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
8
33%
2
9%
61-75
4
17%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0
Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2

Результаты матчей

Вольфсбург
Фрайбург

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 38 - 11 35
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 0 3 33 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 14 8 3 3 31 - 13 27
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 14 7 5 2 26 - 20 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 7 2 5 28 - 24 23
7.
Фрайбург
 Заявка 14 6 3 5 17 - 23 21
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 5 5 23 - 27 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 14 5 1 8 18 - 25 16
11.
Боруссия М
 Заявка 14 4 4 6 28 - 31 16
12.
Вердер
 Заявка 14 4 2 8 20 - 27 14
13.
Хайденхайм
 Заявка 14 4 2 8 21 - 30 14
14.
Бохум
 Заявка 14 2 7 5 15 - 29 13
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 3 1 9 15 - 28 10
16.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
17.
Дармштадт
 Заявка 14 2 3 9 17 - 37 9
18.
Майнц
 Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 8 5 2 1 13 - 10 17
5.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10.
Аугсбург
 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
11.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
12.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
17.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
6.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
7.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
11.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Аугсбург Педерсен Мадс 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Фрайбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 58%, Фрайбург: 42%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков
  • 95'
    Хёлер Лукас из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
  • 95'
    Паредес Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Вольфсбург 66.1% (78)
    X 26.3% (31)
    Фрайбург 7.6% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 0:1 Фрайбург

    Исход игры
    Вольфсбург
    66.1% (78)
    Ничья
    26.3% (31)
    Фрайбург
    7.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.4% (70)
    Меньше
    38.6% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (95)
    Нет
    16.67% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    49.2% (58)
    1:1 Ничья
    21.2% (25)
    1:0 Вольфсбург
    7.6% (9)
    2:0 Вольфсбург
    5.9% (7)
    1:2 Фрайбург
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:1 Фрайбург
    1.7% (2)
    3:1 Вольфсбург
    1.7% (2)
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