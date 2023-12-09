Тур: 17. Стадион: Геламко.
Ход матча
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
33
Дефурни
Тео
99
Коне
Юссуф
17
Ilay
Camara
8
Абе
Суто
26
Abner
II
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Abner IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Мбуп ПатеНападающий
-
20 Theo Gece
-
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гент
РВДМ 47
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|5
|0.29
|Кейперс Уго
|5 (1)
|0.29
|Орбан Гифт
|3
|0.18
|Хон Хён-Сок
|2
|0.12
|Самуаз Матисс
|2
|0.12
|Де Сар Жюльен
|2 (2)
|0.12
|Кумс Свен
|1
|0.06
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.06
|Фофанан Малик
|1
|0.06
|Торунарига Джордан
|1
|0.06
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.06
|Гандельман Омри
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|6
|0.35
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.18
|Мерсье Ксавье
|2
|0.12
|Да Сильва Флоран
|2
|0.12
|Абе Суто
|1
|0.06
|Двомо Пьер
|1
|0.06
|Ilay Camara
|1
|0.06
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.06
|Romildo
|1
|0.06
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|3
|0
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Самуаз Матисс
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Фофанан Малик
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|3
|1
|Ilay Camara
|3
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Abner II
|3
|0
|Двомо Пьер
|3
|0
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Сиссако Мусса
|2
|0
|Абе Суто
|2
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
6
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
РВДМ 47
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
10
6
Гент
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
РВДМ 47
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
81% (13)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
5
38%
2
18%
31-45
4
31%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
1
8%
4
36%
76-90
Пропущено
12
15
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
33%
1
7%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
1
8%
6
40%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
23
19
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
5
26%
16-30
7
30%
5
26%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
3
13%
4
21%
76-90
Пропущено
21
26
12 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
5
24%
3
12%
1-15
3
14%
7
27%
16-30
4
19%
3
12%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
3
14%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2
РВДМ 47
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3
РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0
Результаты матчей
Гент
РВДМ 47
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гент
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
88
412
412
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|37 - 17
|38
|2.
|16
|10
|4
|2
|32 - 17
|34
|3.
|1:0
|17
|8
|8
|1
|27 - 18
|32
|4.
|17
|8
|6
|3
|34 - 14
|30
|5.
|16
|7
|5
|4
|29 - 15
|26
|6.
|16
|6
|7
|3
|30 - 17
|25
|7.
|17
|8
|1
|8
|20 - 19
|25
|8.
|17
|5
|8
|4
|21 - 25
|23
|9.
|16
|5
|5
|6
|16 - 23
|20
|10.
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|11.
|0:1
|17
|4
|6
|7
|18 - 28
|18
|12.
|16
|4
|5
|7
|17 - 25
|17
|13.
|16
|4
|3
|9
|19 - 33
|15
|14.
|17
|3
|5
|9
|23 - 33
|14
|15.
|17
|3
|4
|10
|21 - 32
|13
|16.
|17
|2
|4
|11
|12 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|23 - 9
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|3.
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|4.
|1:0
|9
|5
|4
|0
|16 - 10
|19
|5.
|8
|4
|4
|0
|18 - 7
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|9
|5
|0
|4
|12 - 12
|15
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|10.
|8
|2
|5
|1
|16 - 11
|11
|11.
|8
|3
|1
|4
|7 - 7
|10
|12.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|8 - 11
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|11 - 18
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|4.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|8
|2
|5
|1
|13 - 14
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|11 - 8
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|8 - 7
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|12.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|10 - 23
|5
|15.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|12
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Стандард
|Ванхесден Зиньо
|6