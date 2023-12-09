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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Гент
4:0
Конец матча
РВДМ 47
0'
1:0
33' Гол
Кейперс Уго
43' Желтая карточка
Двомо Пьер
2:0
45' Гол
Хон Хён-Сок
70' Желтая карточка
Абе Суто
72' Желтая карточка
Рен-Аделед Жефф
76' Желтая карточка
Сиссако Мусса
3:0
88' Гол
Тиссудали Тарик
90' Желтая карточка
Коне Юссуф
4:0
90' Пенальти
Де Сар Жюльен
90'+5
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
19
Фофанан
Малик
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
7
Хон
Хён-Сок
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
33
Дефурни
Тео
44
Сиссако
Мусса
2
Сеговия
Луис
Джеованни
99
Коне
Юссуф
17
Ilay
Camara
8
Абе
Суто
6
Двомо
Пьер
26
Abner
II
30
Мерсье
Ксавье
9
Гейе
Махтар
77
Рен-Аделед
Жефф
Гент
3-4-1-2
РВДМ 47
3-4-3

История личных встреч

Гент
РВДМ 47

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 6 0.35
Кейперс Уго 5 (1) 0.29
Хон Хён-Сок 3 0.18
Орбан Гифт 3 0.18
Де Сар Жюльен 3 (3) 0.18
Самуаз Матисс 2 0.12
Кумс Свен 1 0.06
Ватанабэ Цуёси 1 0.06
Фофанан Малик 1 0.06
Торунарига Джордан 1 0.06
Кандусс Исмаэль 1 0.06
Гандельман Омри 0 0
Браун Арчи 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 6 0.35
Бирон Микаэль 3 (1) 0.18
Мерсье Ксавье 2 0.12
Да Сильва Флоран 2 0.12
Абе Суто 1 0.06
Двомо Пьер 1 0.06
Ilay Camara 1 0.06
Сеговия Луис Джеованни 1 0.06
Romildo 1 0.06
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 3 0
Де Сар Жюльен 3 0
Торунарига Джордан 3 0
Самуаз Матисс 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Орбан Гифт 0 1
Тиссудали Тарик 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Браун Арчи 1 0
Фофанан Малик 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 3 1
Ilay Camara 3 1
Двомо Пьер 4 0
Эрис Жонатан 3 0
Abner II 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Абе Суто 3 0
Мерсье Ксавье 2 0
Коне Юссуф 2 0
Рен-Аделед Жефф 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Дефурни Тео 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Rikelmi 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
6
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
РВДМ 47
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

10
6
Гент
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
РВДМ 47
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
7
41%
2
18%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
3
18%
4
36%
76-90

Пропущено

12
19
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
33%
1
5%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
1
8%
8
42%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

27
19
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
4%
0
0%
1-15
4
15%
5
26%
16-30
9
33%
5
26%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
2
7%
3
16%
61-75
5
19%
4
21%
76-90

Пропущено

21
30
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
5
24%
3
10%
1-15
3
14%
7
23%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
4
19%
1
3%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
3
14%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2
РВДМ 47
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3
РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0

Результаты матчей

Гент
РВДМ 47

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гент
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
2
6
3
6
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
2
7
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
4
13
5
12
2.5
1
16
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 37 - 17 38
2.
Андерлехт
 16 10 4 2 32 - 17 34
3.
Гент
 17 8 8 1 30 - 18 32
4.
Антверпен
 17 8 6 3 34 - 14 30
5.
Брюгге
 16 7 5 4 29 - 15 26
6.
Генк
 16 6 7 3 30 - 17 25
7.
Серкль Брюгге
 17 8 1 8 20 - 19 25
8.
Сент-Трейден
 17 5 8 4 21 - 25 23
9.
Стандард
 16 5 5 6 16 - 23 20
10.
Мехелен
 16 5 3 8 16 - 21 18
11.
РВДМ 47
 17 4 6 7 18 - 31 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 16 4 5 7 17 - 25 17
13.
Эйпен
 16 4 3 9 19 - 33 15
14.
Вестерло
 17 3 5 9 23 - 33 14
15.
АХ Лёвен
 17 3 4 10 21 - 32 13
16.
Кортрейк
 17 2 4 11 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 23 - 9 22
2.
Антверпен
 8 6 2 0 21 - 3 20
3.
Андерлехт
 7 6 1 0 16 - 6 19
4.
Гент
 9 5 4 0 19 - 10 19
5.
Брюгге
 8 4 4 0 18 - 7 16
6.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
7.
Серкль Брюгге
 9 5 0 4 12 - 12 15
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
10.
Генк
 8 2 5 1 16 - 11 11
11.
Мехелен
 8 3 1 4 7 - 7 10
12.
РВДМ 47
 8 2 4 2 8 - 11 10
13.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Эйпен
 8 2 2 4 11 - 18 8
15.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
16.
Вестерло
 8 1 1 6 9 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
3.
Генк
 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Гент
 8 3 4 1 11 - 8 13
5.
Сент-Трейден
 8 2 5 1 13 - 14 11
6.
Брюгге
 8 3 1 4 11 - 8 10
7.
Серкль Брюгге
 8 3 1 4 8 - 7 10
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
11.
Стандард
 8 2 2 4 8 - 16 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
АХ Лёвен
 9 1 2 6 10 - 23 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 0 2 6 4 - 14 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 12
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 9 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 9
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 8
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Стандард Ванхесден Зиньо 6
Весь список
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