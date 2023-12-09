Тур: 17. Стадион: Геламко.
0'
1:0
33' ГолКейперс Уго
43' Желтая карточкаДвомо Пьер
2:0
45' ГолХон Хён-Сок
70' Желтая карточкаАбе Суто
72' Желтая карточкаРен-Аделед Жефф
76' Желтая карточкаСиссако Мусса
3:0
88' ГолТиссудали Тарик
90' Желтая карточкаКоне Юссуф
4:0
90' ПенальтиДе Сар Жюльен
90'+5
Ход матча
33'
1:0
43'
45'
2:0
70'
72'
76'
82'
88'
3:0
90'
90'
4:0
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
33
Дефурни
Тео
99
Коне
Юссуф
17
Ilay
Camara
8
Абе
Суто
26
Abner
II
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Abner IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Мбуп ПатеНападающий
-
20 Theo Gece
-
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гент
РВДМ 47
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|6
|0.35
|Кейперс Уго
|5 (1)
|0.29
|Хон Хён-Сок
|3
|0.18
|Орбан Гифт
|3
|0.18
|Де Сар Жюльен
|3 (3)
|0.18
|Самуаз Матисс
|2
|0.12
|Кумс Свен
|1
|0.06
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.06
|Фофанан Малик
|1
|0.06
|Торунарига Джордан
|1
|0.06
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.06
|Гандельман Омри
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|6
|0.35
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.18
|Мерсье Ксавье
|2
|0.12
|Да Сильва Флоран
|2
|0.12
|Абе Суто
|1
|0.06
|Двомо Пьер
|1
|0.06
|Ilay Camara
|1
|0.06
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.06
|Romildo
|1
|0.06
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|3
|0
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Самуаз Матисс
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Фофанан Малик
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|3
|1
|Ilay Camara
|3
|1
|Двомо Пьер
|4
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Abner II
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Абе Суто
|3
|0
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
6
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
РВДМ 47
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
10
6
Гент
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
РВДМ 47
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
7
41%
2
18%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
3
18%
4
36%
76-90
Пропущено
12
19
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
33%
1
5%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
1
8%
8
42%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
27
19
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
4%
0
0%
1-15
4
15%
5
26%
16-30
9
33%
5
26%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
2
7%
3
16%
61-75
5
19%
4
21%
76-90
Пропущено
21
30
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
5
24%
3
10%
1-15
3
14%
7
23%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
4
19%
1
3%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
3
14%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2
РВДМ 47
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3
РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0
Результаты матчей
Гент
РВДМ 47
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гент
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
26
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
35
27
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
134
98
413
512
116
116
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|12
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Стандард
|Ванхесден Зиньо
|6