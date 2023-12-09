Тур: 17. Стадион: Ян Брейдель.
1:3
Конец матча
0'
0:1
20' ГолЭккеленкамп Юрген
38' Желтая карточкаУткус Эдгарас
45' Желтая карточкаДаланн Йеспер
0:2
57' ГолЭджуке Чидера
1:2
70' ГолДенкей Кевин
75' Желтая карточкаChristiaan Ravych
86' Желтая карточкаСомерс Тибо
1:3
90' ГолИленикена Джордж
90' Желтая карточкаИленикена Джордж
90'+10
Ход матча
20'
38'
45'
57'
70'
1:2
86'
90'
90'
1
Варлесон
18
Мьянге
Сенна
41
Сике
Уго
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
-
41 Сике УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
-
11 Минда АланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
52 Корбани КобеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Серкль Брюгге
Антверпен
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед
17 матчей
11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.75
0.56
Среднее время на гол
120
162
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.22
1.63
Среднее время на гол
73
55
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
90
85
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|12 (1)
|0.71
|Сомерс Тибо
|2
|0.12
|Минда Алан
|2
|0.12
|Лопес Леонардо
|2
|0.12
|Олайгбе Казим
|2
|0.12
|Сике Уго
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|8 (1)
|0.47
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.29
|Муйя Арбнор
|4
|0.24
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0.24
|Иленикена Джордж
|4
|0.24
|Эджуке Чидера
|2
|0.12
|Керк Джирано
|1
|0.06
|Вермирен Артур
|1
|0.06
|Батай Йелле
|1
|0.06
|Винс Сэмюэл
|1
|0.06
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Корбани Кобе
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5
|0
|Уткус Эдгарас
|4
|0
|Денкей Кевин
|4
|0
|Сомерс Тибо
|3
|0
|Попович Борис
|3
|0
|Мьянге Сенна
|1
|1
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Лемарешаль Феликс
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Варела Джордан
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|4
|0
|Керк Джирано
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Иленикена Джордж
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Антверпен
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
7
Серкль Брюгге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Антверпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
18
Серкль Брюгге
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Антверпен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
7
25
Голы по времени матча
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
4
36%
76-90
Забито
9
18
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
11%
6
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
7
39%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
4
44%
2
11%
61-75
1
11%
2
11%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
22
31
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
14%
7
23%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
5
23%
9
29%
29%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
7
32%
4
13%
61-75
4
18%
6
19%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
12%
2
12%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
4
24%
5
29%
29%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0
Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1
Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Антверпен
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
6:0
2 раза 25%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
6
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
6:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
6
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
54
44
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
26
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
710
89
116
611
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|37 - 17
|38
|2.
|16
|10
|4
|2
|32 - 17
|34
|3.
|17
|8
|6
|3
|34 - 14
|30
|4.
|16
|7
|8
|1
|26 - 18
|29
|5.
|16
|7
|5
|4
|29 - 15
|26
|6.
|16
|6
|7
|3
|30 - 17
|25
|7.
|17
|8
|1
|8
|20 - 19
|25
|8.
|1:1
|17
|5
|8
|4
|21 - 25
|23
|9.
|16
|5
|5
|6
|16 - 23
|20
|10.
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|18 - 27
|18
|12.
|16
|4
|5
|7
|17 - 25
|17
|13.
|16
|4
|3
|9
|19 - 33
|15
|14.
|17
|3
|5
|9
|23 - 33
|14
|15.
|1:1
|17
|3
|4
|10
|21 - 32
|13
|16.
|17
|2
|4
|11
|12 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|23 - 9
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|3.
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|4.
|8
|4
|4
|0
|18 - 7
|16
|5.
|8
|4
|4
|0
|15 - 10
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|9
|5
|0
|4
|12 - 12
|15
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|10.
|8
|2
|5
|1
|16 - 11
|11
|11.
|8
|3
|1
|4
|7 - 7
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 11
|10
|13.
|1:1
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|11 - 18
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|4.
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|1:1
|8
|2
|5
|1
|13 - 14
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|11 - 8
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|8 - 7
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|14.
|1:1
|9
|1
|2
|6
|10 - 23
|5
|15.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|12
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Стандард
|Ванхесден Зиньо
|6