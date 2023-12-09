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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Серкль Брюгге
1:3
Конец матча
Антверпен
0'
0:1
20' Гол
Эккеленкамп Юрген
38' Желтая карточка
Уткус Эдгарас
45' Желтая карточка
Даланн Йеспер
0:2
57' Гол
Эджуке Чидера
1:2
70' Гол
Денкей Кевин
75' Желтая карточка
Christiaan Ravych
86' Желтая карточка
Сомерс Тибо
1:3
90' Гол
Иленикена Джордж
90' Желтая карточка
Иленикена Джордж
90'+10
1
Варлесон
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
18
Мьянге
Сенна
41
Сике
Уго
3
Уткус
Эдгарас
27
Nils
De
Wilde
20
Назиньо
Флавио
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
11
Минда
Алан
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
5
Вейндал
Оуэн
48
Вермирен
Артур
27
Кейта
Мандела
10
Баликвиша
Мишель-Анже
24
Эккеленкамп
Юрген
19
Эджуке
Чидера
18
Янссен
Винсент
Серкль Брюгге
3-4-3
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
Антверпен

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед

17 матчей

11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ПДА
1:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
0:0
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:2
ВД
0:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.75
0.56

Среднее время на гол

120
162

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.22
1.63

Среднее время на гол

73
55

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

90
85

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 12 (1) 0.71
Сомерс Тибо 2 0.12
Минда Алан 2 0.12
Лопес Леонардо 2 0.12
Олайгбе Казим 2 0.12
Сике Уго 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Попович Борис 0 0
Nils De Wilde 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 8 (1) 0.47
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.29
Муйя Арбнор 4 0.24
Эккеленкамп Юрген 4 0.24
Иленикена Джордж 4 0.24
Эджуке Чидера 2 0.12
Керк Джирано 1 0.06
Вермирен Артур 1 0.06
Батай Йелле 1 0.06
Винс Сэмюэл 1 0.06
Алдервейрельд Тоби 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Корбани Кобе 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 5 0
Уткус Эдгарас 4 0
Денкей Кевин 4 0
Сомерс Тибо 3 0
Попович Борис 3 0
Мьянге Сенна 1 1
Лопес Леонардо 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Назиньо Флавио 2 0
Минда Алан 2 0
Лемарешаль Феликс 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Даланн Йеспер 1 0
Варела Джордан 1 0
Деман Оливье 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 4 0
Керк Джирано 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Вермирен Артур 2 0
Кулибали Сумайла 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Батай Йелле 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Иленикена Джордж 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Антверпен
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
7
Серкль Брюгге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Антверпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
18
Серкль Брюгге
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Антверпен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

7
25

Голы по времени матча

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
3
23%
4
31%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Забито

9
18
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
11%
6
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
7
39%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
4
44%
2
11%
61-75
1
11%
2
11%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

22
31
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
14%
7
23%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
5
23%
9
29%
29%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
7
32%
4
13%
61-75
4
18%
6
19%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
12%
2
12%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
4
24%
5
29%
29%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0
Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1
Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Антверпен

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
6:0
2 раза 25%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
6
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
6:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
6
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
4
4
1
8
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
8
9
1
16
2.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 37 - 17 38
2.
Андерлехт
 16 10 4 2 32 - 17 34
3.
Антверпен
 17 8 6 3 34 - 14 30
4.
Гент
 16 7 8 1 26 - 18 29
5.
Брюгге
 16 7 5 4 29 - 15 26
6.
Генк
 16 6 7 3 30 - 17 25
7.
Серкль Брюгге
 17 8 1 8 20 - 19 25
8.
Сент-Трейден
 1:1 17 5 8 4 21 - 25 23
9.
Стандард
 16 5 5 6 16 - 23 20
10.
Мехелен
 16 5 3 8 16 - 21 18
11.
РВДМ 47
 16 4 6 6 18 - 27 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 16 4 5 7 17 - 25 17
13.
Эйпен
 16 4 3 9 19 - 33 15
14.
Вестерло
 17 3 5 9 23 - 33 14
15.
АХ Лёвен
 1:1 17 3 4 10 21 - 32 13
16.
Кортрейк
 17 2 4 11 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 23 - 9 22
2.
Антверпен
 8 6 2 0 21 - 3 20
3.
Андерлехт
 7 6 1 0 16 - 6 19
4.
Брюгге
 8 4 4 0 18 - 7 16
5.
Гент
 8 4 4 0 15 - 10 16
6.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
7.
Серкль Брюгге
 9 5 0 4 12 - 12 15
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 1:1 9 3 3 3 8 - 11 12
10.
Генк
 8 2 5 1 16 - 11 11
11.
Мехелен
 8 3 1 4 7 - 7 10
12.
РВДМ 47
 8 2 4 2 8 - 11 10
13.
АХ Лёвен
 1:1 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Эйпен
 8 2 2 4 11 - 18 8
15.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
16.
Вестерло
 8 1 1 6 9 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
3.
Генк
 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Гент
 8 3 4 1 11 - 8 13
5.
Сент-Трейден
 1:1 8 2 5 1 13 - 14 11
6.
Брюгге
 8 3 1 4 11 - 8 10
7.
Серкль Брюгге
 8 3 1 4 8 - 7 10
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
11.
РВДМ 47
 8 2 2 4 10 - 16 8
12.
Стандард
 8 2 2 4 8 - 16 8
13.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
АХ Лёвен
 1:1 9 1 2 6 10 - 23 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 0 2 6 4 - 14 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 12
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 9 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 9
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 8
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Стандард Ванхесден Зиньо 6
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    • 57'
      Эккеленкамп Юрген сделал результативную передачу.
    • 57'
      Г О О О О Л - Эджуке Чидера бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Серкль Брюгге 1:3 Антверпен онлайн

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