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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Сент-Трейден
1:1
Первый тайм: 28'
АХ Лёвен

Ход матча

6'
Kahveh Zahiroleslam
(Jarne Steuckers)
1:0
18'
1:1
Браут-Брюнес Джонатан
(Торстейнссон Йон)
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Сент-Трейден
Ничья
АХ Лёвен
1.82
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Все Коэффициенты
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
31
Годо
Бруно
16
Matte
Smets
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
17
Mathias
Delorge
13
Ито
Рётаро
18
Jarne
Steuckers
7
Койта
Абубакари
15
Kahveh
Zahiroleslam
1
Лейсен
Тобе
52
Richie
Sagrado
28
Плетинкс
Эвауд
23
Joel
Schingtienne
18
Мигель
Флориан
7
Торстейнссон
Йон
3
Шломо
Раз
11
Ezechiel
Banzuzi
20
Мендиль
Хамза
43
Nachon
Nsingi
9
Браут-Брюнес
Джонатан
Сент-Трейден
3-4-2-1
АХ Лёвен
4-4-2

История личных встреч

Сент-Трейден
АХ Лёвен

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПДА
4:0
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
4:1
ПДА
3:1
ПДА
2:2
К
2:0
К
4:2
ТМК
4:1
ЛП
2:2
ЛП
1:0
БВЛ
2:3
ВД
2:3
БВЛ
3:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

2.22
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

38
20

Голов в среднем за матч

2.24
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

40
76

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 11 (3) 0.65
Jarne Steuckers 2 0.12
Ито Рётаро 2 0.12
Хасиока Даики 2 0.12
Mathias Delorge 1 0.06
Бока Эрик 1 0.06
Kahveh Zahiroleslam 1 0.06
Анану Фредерик 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендиль Хамза 3 0.18
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.18
Торстейнссон Йон 2 0.12
Мазиз Юссеф 2 0.12
Richie Sagrado 2 0.12
Шрейверс Сьебе 2 (2) 0.12
Nachon Nsingi 1 0.06
Мисао Кенто 1 0.06
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.06
Рикка Федерико 1 0.06
Шломо Раз 1 0.06
Ezechiel Banzuzi 1 0.06
Joel Schingtienne 1 0.06
Дом Джорен 0 0
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 4 0
Койта Абубакари 4 0
Rein Van Helden 4 0
Хасиока Даики 3 0
Mathias Delorge 3 0
Янсенс Вольке 2 0
Кая Фатих 2 0
Harry Charsley 2 0
Анану Фредерик 0 1
Ямамото Рихито 1 0
Бока Эрик 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 8 1
Шрейверс Сьебе 5 0
Торстейнссон Йон 4 0
Влитинк Тибо 3 0
Мисао Кенто 2 0
Мертенс Матье 2 0
Мигель Флориан 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Ezechiel Banzuzi 2 0
Joel Schingtienne 2 0
Nachon Nsingi 2 0
Richie Sagrado 2 0
Дом Джорен 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
АХ Лёвен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
7
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
АХ Лёвен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

13
9
Сент-Трейден
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
АХ Лёвен
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
33%
76-90

Пропущено

11
22
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
2
18%
4
18%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
4
36%
6
27%
76-90

Забито

13
11
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
4
31%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
5
56%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Забито

19
20
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
4
21%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
6
32%
4
20%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
32%
5
25%
76-90

Пропущено

25
31
8 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
8%
3
10%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
4
16%
9
29%
29%
31-45
6
24%
5
16%
46-60
3
12%
4
13%
61-75
8
32%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3
Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1
АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1

Результаты матчей

Сент-Трейден
АХ Лёвен

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
5:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
4
12
2
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 37 - 17 38
2.
Андерлехт
 16 10 4 2 32 - 17 34
3.
Антверпен
 17 8 6 3 34 - 14 30
4.
Гент
 16 7 8 1 26 - 18 29
5.
Брюгге
 16 7 5 4 29 - 15 26
6.
Генк
 16 6 7 3 30 - 17 25
7.
Серкль Брюгге
 17 8 1 8 20 - 19 25
8.
Сент-Трейден
 1:1 17 5 8 4 21 - 25 23
9.
Стандард
 16 5 5 6 16 - 23 20
10.
Мехелен
 16 5 3 8 16 - 21 18
11.
РВДМ 47
 16 4 6 6 18 - 27 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 16 4 5 7 17 - 25 17
13.
Эйпен
 16 4 3 9 19 - 33 15
14.
Вестерло
 17 3 5 9 23 - 33 14
15.
АХ Лёвен
 1:1 17 3 4 10 21 - 32 13
16.
Кортрейк
 17 2 4 11 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 23 - 9 22
2.
Антверпен
 8 6 2 0 21 - 3 20
3.
Андерлехт
 7 6 1 0 16 - 6 19
4.
Брюгге
 8 4 4 0 18 - 7 16
5.
Гент
 8 4 4 0 15 - 10 16
6.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
7.
Серкль Брюгге
 9 5 0 4 12 - 12 15
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 1:1 9 3 3 3 8 - 11 12
10.
Генк
 8 2 5 1 16 - 11 11
11.
Мехелен
 8 3 1 4 7 - 7 10
12.
РВДМ 47
 8 2 4 2 8 - 11 10
13.
АХ Лёвен
 1:1 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Эйпен
 8 2 2 4 11 - 18 8
15.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
16.
Вестерло
 8 1 1 6 9 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
3.
Генк
 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Гент
 8 3 4 1 11 - 8 13
5.
Сент-Трейден
 1:1 8 2 5 1 13 - 14 11
6.
Брюгге
 8 3 1 4 11 - 8 10
7.
Серкль Брюгге
 8 3 1 4 8 - 7 10
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
11.
РВДМ 47
 8 2 2 4 10 - 16 8
12.
Стандард
 8 2 2 4 8 - 16 8
13.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
АХ Лёвен
 1:1 9 1 2 6 10 - 23 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 0 2 6 4 - 14 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 12
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 9 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 9
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 8
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Стандард Ванхесден Зиньо 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
АХ Лёвен
1.82
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5.90
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9.93
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