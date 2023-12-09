Тур: 17. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
1:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолKahveh Zahiroleslam
1:1
18' ГолБраут-Брюнес Джонатан
31' Красная карточкаRichie Sagrado
57' Желтая карточкаШломо Раз
66' Желтая карточкаМигель Флориан
90'+6
Ход матча
6'
18'
31'
57'
66'
31
Годо
Бруно
16
Matte
Smets
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Н'Дри КонанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сент-Трейден
АХ Лёвен
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
2.22
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
38
20
Голов в среднем за матч
2.24
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
40
76
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|11 (3)
|0.65
|Jarne Steuckers
|2
|0.12
|Ито Рётаро
|2
|0.12
|Хасиока Даики
|2
|0.12
|Mathias Delorge
|1
|0.06
|Бока Эрик
|1
|0.06
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0.06
|Анану Фредерик
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендиль Хамза
|3
|0.18
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.18
|Торстейнссон Йон
|2
|0.12
|Мазиз Юссеф
|2
|0.12
|Richie Sagrado
|2
|0.12
|Шрейверс Сьебе
|2 (2)
|0.12
|Nachon Nsingi
|1
|0.06
|Мисао Кенто
|1
|0.06
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.06
|Рикка Федерико
|1
|0.06
|Шломо Раз
|1
|0.06
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.06
|Joel Schingtienne
|1
|0.06
|Дом Джорен
|0
|0
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|4
|0
|Койта Абубакари
|4
|0
|Rein Van Helden
|4
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Mathias Delorge
|3
|0
|Янсенс Вольке
|2
|0
|Кая Фатих
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Анану Фредерик
|0
|1
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|8
|1
|Шрейверс Сьебе
|5
|0
|Торстейнссон Йон
|4
|0
|Richie Sagrado
|2
|1
|Мигель Флориан
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Мисао Кенто
|2
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Joel Schingtienne
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
АХ Лёвен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
8
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
АХ Лёвен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
13
9
Сент-Трейден
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
АХ Лёвен
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
30%
76-90
Пропущено
12
23
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
4
17%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
4
33%
6
26%
76-90
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
4
31%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Пропущено
14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
5
56%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Забито
20
21
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
5
25%
5
24%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
30%
4
19%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
30%
5
24%
76-90
Пропущено
26
32
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
2
8%
4
13%
1-15
3
12%
3
9%
16-30
4
15%
9
28%
31-45
6
23%
5
16%
46-60
3
12%
4
13%
61-75
8
31%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3
Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1
АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1
Результаты матчей
Сент-Трейден
АХ Лёвен
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
5:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
44
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
611
413
215
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|37 - 17
|38
|2.
|16
|10
|4
|2
|32 - 17
|34
|3.
|1:0
|17
|8
|8
|1
|27 - 18
|32
|4.
|17
|8
|6
|3
|34 - 14
|30
|5.
|16
|7
|5
|4
|29 - 15
|26
|6.
|16
|6
|7
|3
|30 - 17
|25
|7.
|17
|8
|1
|8
|20 - 19
|25
|8.
|17
|5
|8
|4
|21 - 25
|23
|9.
|16
|5
|5
|6
|16 - 23
|20
|10.
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|11.
|0:1
|17
|4
|6
|7
|18 - 28
|18
|12.
|16
|4
|5
|7
|17 - 25
|17
|13.
|16
|4
|3
|9
|19 - 33
|15
|14.
|17
|3
|5
|9
|23 - 33
|14
|15.
|17
|3
|4
|10
|21 - 32
|13
|16.
|17
|2
|4
|11
|12 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|23 - 9
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|3.
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|4.
|1:0
|9
|5
|4
|0
|16 - 10
|19
|5.
|8
|4
|4
|0
|18 - 7
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|9
|5
|0
|4
|12 - 12
|15
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|10.
|8
|2
|5
|1
|16 - 11
|11
|11.
|8
|3
|1
|4
|7 - 7
|10
|12.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|8 - 11
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|11 - 18
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|4.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|8
|2
|5
|1
|13 - 14
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|11 - 8
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|8 - 7
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|12.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|10 - 23
|5
|15.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|12
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Стандард
|Ванхесден Зиньо
|6