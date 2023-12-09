Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Джейсон Папо нанес удар, но тот был заблокирован.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Джейсон Папо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда Рапид Бухарест имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Удар от ворот произведет Волунтари

50' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Оайдэ Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Волунтари

32' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

30' Рикардинью XI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

29' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Волунтари

26' Джейсон Папо нанес удар, но промахнулся очень сильно.

26' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Волунтари

21' Удар от ворот произведет Волунтари

19' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Doru Cristian Andrei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Хорошую попытку сделал Джейсон Папо. Удар в створ, но вратарь начеку

14' Бамгбойе Фуншо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Robert Popescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Раца Вадим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Хорошую попытку сделал Немец Адам . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Валье Борха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Джейсон Папо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Матч возобновлен

6' Матч приостановлен из-за петард на поле

5' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Волунтари начинает с центра поля