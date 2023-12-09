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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Рапид Бухарест
0:2
Второй тайм: 80'
Волунтари
0'
0:1
66' Гол
Немец Адам
0:2
73' Гол
Рикардинью
76' Желтая карточка
Рикардинью

Ход матча

46'
Албу Кристиан
Кяйт Маттиас
 
46'
Ионицэ Александру II
Сони Кевен
 
62'
 
Сигурьонссон Рунар
Robert Popescu
62'
 
Cristian Paz II
Кырнац Николае
66'
0:1
Немец Адам
(Рикардинью XI)
69'
Stefan Panoiu
Бамгбойе Фуншо
 
73'
0:2
Рикардинью
(Сигурьонссон Рунар)
74'
Юхвель Тсуму
Валье Борха
 
76'
 
Рикардинью

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Волунтари
9.92
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Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
26
Оайдэ
Рэзван
4
Кяйт
Маттиас
11
Валье
Борха
7
Бамгбойе
Фуншо
93
Сони
Кевен
96
Папо
Джейсон
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
23
Кырнац
Николае
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
17
Doru
Cristian
Andrei
7
Алийи
Насер
20
Robert
Popescu
77
Немец
Адам
Рапид Бухарест
Волунтари

История личных встреч

Рапид Бухарест
Волунтари

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:1
С
4:1
С
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 6 (1) 0.32
Дуганджич Марко 6 (2) 0.32
Ионицэ Александру II 5 0.26
Петрила Клаудиу 4 0.21
Бамгбойе Фуншо 3 0.16
Папо Джейсон 3 0.16
Валье Борха 1 0.05
Оайдэ Рэзван 1 0.05
Сэпунару Кристиан 1 0.05
Эммерс Сиан 1 0.05
Якоб Паул 1 0.05
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Каржан Каталин 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Думитер Андрей 5 0.26
Немец Адам 4 0.21
Мерлой Джордже 3 0.16
Doru Cristian Andrei 2 0.11
Сигурьонссон Рунар 2 0.11
Robert Popescu 2 0.11
Раду Бобок 1 0.05
Раца Вадим 1 (1) 0.05
Матрикарди Патрисио 1 0.05
Andreas Nita 1 0.05
Армаш Игорь 0 0
Алийи Насер 0 0
Рикардинью XI 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Папо Джейсон 3 0
Cristiano Bergodi 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Валье Борха 2 0
Браун Кристофер 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Якоб Паул 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Каржан Каталин 1 0
Рахмани Альбион 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 6 2
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Раца Вадим 3 0
Рикардинью XI 3 0
Cristian Paz II 3 0
Думитер Андрей 3 0
Немец Адам 1 1
Црепуля Любян 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Алийи Насер 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Волунтари
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
8
Рапид Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Волунтари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
11

Упущенные победы

12
7
Рапид Бухарест
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Волунтари
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

21
12
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
14%
2
17%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
5
24%
5
42%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
22%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
3
33%
3
19%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Забито

14
11
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
21%
2
18%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
6
43%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Забито

35
23
20 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
6
17%
4
17%
1-15
4
11%
5
22%
16-30
10
29%
2
9%
31-45
4
11%
4
17%
46-60
5
14%
1
4%
61-75
6
17%
7
30%
76-90

Пропущено

18
32
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
4
22%
5
16%
1-15
1
6%
5
16%
16-30
2
11%
7
22%
31-45
5
28%
7
22%
46-60
4
22%
4
13%
61-75
2
11%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0
ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3
Волунтари
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3
Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Волунтари

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
7
2
1.5
4
5
4
5
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
11
7
1.5
8
10
6
12
2.5
2
16
2
16
3.5
1
17
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 4 3 31 - 18 37
2.
ЧФР Клуж
 18 9 5 4 31 - 18 32
3.
Университатя Крайова
 18 9 5 4 26 - 17 32
4.
Рапид Бухарест
 0:2 19 8 7 4 33 - 22 31
5.
Университатя Клуж
 18 6 8 4 27 - 26 26
6.
Петролул Плоешти
 18 5 11 2 21 - 17 26
7.
Фарул Констанца
 18 7 4 7 27 - 30 25
8.
Германнштадт
 18 5 10 3 24 - 18 25
9.
Волунтари
 2:0 19 6 6 7 26 - 31 24
10.
Сепси
 18 6 5 7 21 - 21 23
11.
Оцелул Галац
 18 4 11 3 19 - 17 23
12.
Политехника Яссы
 19 5 7 7 22 - 26 22
13.
УТА Арад
 19 5 7 7 21 - 26 22
14.
У Крайова 1948
 18 5 3 10 28 - 33 18
15.
Динамо Бухарест
 18 2 4 12 10 - 30 10
16.
Ботошани
 18 0 9 9 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 9 6 3 0 15 - 3 21
2.
Университатя Крайова
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
ФКСБ
 9 5 2 2 13 - 9 17
4.
Рапид Бухарест
 0:2 10 5 2 3 19 - 13 17
5.
Германнштадт
 9 4 4 1 15 - 8 16
6.
Сепси
 9 4 4 1 13 - 10 16
7.
УТА Арад
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
9.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
10.
Волунтари
 2:0 9 3 2 4 12 - 15 11
11.
Политехника Яссы
 10 2 5 3 12 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 9 3 1 5 19 - 20 10
13.
Университатя Клуж
 9 2 3 4 9 - 14 9
14.
Оцелул Галац
 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Динамо Бухарест
 9 1 3 5 3 - 11 6
16.
Ботошани
 9 0 6 3 8 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 6 2 1 18 - 9 20
2.
Университатя Клуж
 9 4 5 0 18 - 12 17
3.
Оцелул Галац
 9 3 6 0 12 - 6 15
4.
Рапид Бухарест
 0:2 9 3 5 1 14 - 9 14
5.
Волунтари
 2:0 10 3 4 3 14 - 16 13
6.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 19 12
7.
Университатя Крайова
 9 3 3 3 11 - 11 12
8.
Петролул Плоешти
 9 2 6 1 7 - 4 12
9.
ЧФР Клуж
 9 3 2 4 16 - 15 11
10.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
11.
Германнштадт
 9 1 6 2 9 - 10 9
12.
У Крайова 1948
 9 2 2 5 9 - 13 8
13.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
14.
Сепси
 9 2 1 6 8 - 11 7
15.
Динамо Бухарест
 9 1 1 7 7 - 19 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Германнштадт Sota Mino 1 5
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