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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Рапид Бухарест
1:2
Конец матча
Волунтари
0'
0:1
66' Гол
Немец Адам
0:2
73' Гол
Рикардинью
76' Желтая карточка
Рикардинью
1:2
82' Гол
Папо Джейсон
90'+9
31
Молдован
Хорациу
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
26
Оайдэ
Рэзван
4
Кяйт
Маттиас
11
Валье
Борха
7
Бамгбойе
Фуншо
93
Сони
Кевен
96
Папо
Джейсон
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
23
Кырнац
Николае
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
17
Doru
Cristian
Andrei
7
Алийи
Насер
20
Robert
Popescu
77
Немец
Адам
Рапид Бухарест
Волунтари

История личных встреч

Рапид Бухарест
Волунтари

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:1
С
4:1
С
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 6 (1) 0.32
Дуганджич Марко 6 (2) 0.32
Ионицэ Александру II 5 0.26
Петрила Клаудиу 4 0.21
Папо Джейсон 4 0.21
Бамгбойе Фуншо 3 0.16
Валье Борха 1 0.05
Оайдэ Рэзван 1 0.05
Сэпунару Кристиан 1 0.05
Эммерс Сиан 1 0.05
Якоб Паул 1 0.05
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 5 0.26
Думитер Андрей 5 0.26
Мерлой Джордже 3 0.16
Doru Cristian Andrei 2 0.11
Сигурьонссон Рунар 2 0.11
Robert Popescu 2 0.11
Раду Бобок 1 0.05
Рикардинью XI 1 0.05
Раца Вадим 1 (1) 0.05
Матрикарди Патрисио 1 0.05
Andreas Nita 1 0.05
Армаш Игорь 0 0
Алийи Насер 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Папо Джейсон 3 0
Cristiano Bergodi 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Валье Борха 2 0
Браун Кристофер 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Якоб Паул 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Каржан Каталин 1 0
Рахмани Альбион 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 6 2
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Рикардинью XI 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Раца Вадим 3 0
Cristian Paz II 3 0
Думитер Андрей 3 0
Немец Адам 1 1
Црепуля Любян 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Алийи Насер 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Волунтари
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
8
Рапид Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Волунтари
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
11

Упущенные победы

12
7
Рапид Бухарест
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Волунтари
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

19
15

Голы по времени матча

Забито

22
14
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
3
14%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
6
27%
5
36%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
18%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
3
27%
2
12%
61-75
1
9%
3
18%
76-90

Забито

14
11
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
21%
2
18%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
6
43%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Забито

36
25
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
6
17%
4
16%
1-15
4
11%
5
20%
16-30
10
28%
2
8%
31-45
4
11%
4
16%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
7
19%
7
28%
76-90

Пропущено

20
33
7 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
4
20%
5
15%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
2
10%
7
21%
31-45
5
25%
7
21%
46-60
6
30%
4
12%
61-75
2
10%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0
ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3
Волунтари
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3
Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Волунтари

Точный счет

3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
7
3
1.5
4
5
4
6
2.5
1
8
1
9
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
5
5
2
7
2.5
1
9
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
5
11
8
1.5
9
10
6
13
2.5
2
17
2
17
3.5
1
18
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 4 3 31 - 18 37
2.
ЧФР Клуж
 18 9 5 4 31 - 18 32
3.
Университатя Крайова
 18 9 5 4 26 - 17 32
4.
Рапид Бухарест
 19 8 7 4 34 - 22 31
5.
Университатя Клуж
 18 6 8 4 27 - 26 26
6.
Петролул Плоешти
 18 5 11 2 21 - 17 26
7.
Фарул Констанца
 18 7 4 7 27 - 30 25
8.
Германнштадт
 18 5 10 3 24 - 18 25
9.
Волунтари
 19 6 6 7 26 - 32 24
10.
Сепси
 18 6 5 7 21 - 21 23
11.
Оцелул Галац
 18 4 11 3 19 - 17 23
12.
Политехника Яссы
 19 5 7 7 22 - 26 22
13.
УТА Арад
 19 5 7 7 21 - 26 22
14.
У Крайова 1948
 18 5 3 10 28 - 33 18
15.
Динамо Бухарест
 18 2 4 12 10 - 30 10
16.
Ботошани
 18 0 9 9 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 9 6 3 0 15 - 3 21
2.
Университатя Крайова
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
ФКСБ
 9 5 2 2 13 - 9 17
4.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
5.
Германнштадт
 9 4 4 1 15 - 8 16
6.
Сепси
 9 4 4 1 13 - 10 16
7.
УТА Арад
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
9.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
10.
Волунтари
 9 3 2 4 12 - 15 11
11.
Политехника Яссы
 10 2 5 3 12 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 9 3 1 5 19 - 20 10
13.
Университатя Клуж
 9 2 3 4 9 - 14 9
14.
Оцелул Галац
 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Динамо Бухарест
 9 1 3 5 3 - 11 6
16.
Ботошани
 9 0 6 3 8 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 6 2 1 18 - 9 20
2.
Университатя Клуж
 9 4 5 0 18 - 12 17
3.
Оцелул Галац
 9 3 6 0 12 - 6 15
4.
Рапид Бухарест
 9 3 5 1 14 - 9 14
5.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
6.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 19 12
7.
Университатя Крайова
 9 3 3 3 11 - 11 12
8.
Петролул Плоешти
 9 2 6 1 7 - 4 12
9.
ЧФР Клуж
 9 3 2 4 16 - 15 11
10.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
11.
Германнштадт
 9 1 6 2 9 - 10 9
12.
У Крайова 1948
 9 2 2 5 9 - 13 8
13.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
14.
Сепси
 9 2 1 6 8 - 11 7
15.
Динамо Бухарест
 9 1 1 7 7 - 19 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Германнштадт Sota Mino 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Команда Волунтари не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Рапид Бухарест: 63%, Волунтари: 37%.
  • 99'
    Удар от ворот произведет Волунтари
  • 99'
    Албу Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 99'
    Браун Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 99'
    Матрикарди Патрисио успешно блокирует удар.
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    Где смотреть матч Рапид Бухарест 1:2 Волунтари онлайн

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