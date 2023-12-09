Тур: 19. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Калин Юлиан
1:2
Конец матча
0'
0:1
66' ГолНемец Адам
0:2
73' ГолРикардинью
76' Желтая карточкаРикардинью
1:2
82' ГолПапо Джейсон
90'+9
Ход матча
66'
0:1
73'
0:2
76'
82'
1:2
Владение мячом
26
Оайдэ
Рэзван
11
Валье
Борха
93
Сони
Кевен
96
Папо
Джейсон
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Валье БорхаПолузащитник
- Нападающий
-
93 Сони КевенНападающий
-
96 Папо ДжейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Юхвель ТсумуНападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Andreas Nita
-
28 Ionut Andres
-
-
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
История личных встреч
Рапид Бухарест
Волунтари
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|0.32
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.32
|Ионицэ Александру II
|5
|0.26
|Петрила Клаудиу
|4
|0.21
|Папо Джейсон
|4
|0.21
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.16
|Валье Борха
|1
|0.05
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.05
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.05
|Эммерс Сиан
|1
|0.05
|Якоб Паул
|1
|0.05
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|5
|0.26
|Думитер Андрей
|5
|0.26
|Мерлой Джордже
|3
|0.16
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.11
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.11
|Robert Popescu
|2
|0.11
|Раду Бобок
|1
|0.05
|Рикардинью XI
|1
|0.05
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.05
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.05
|Andreas Nita
|1
|0.05
|Армаш Игорь
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Папо Джейсон
|3
|0
|Cristiano Bergodi
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Якоб Паул
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Каржан Каталин
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|6
|2
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Раца Вадим
|3
|0
|Cristian Paz II
|3
|0
|Думитер Андрей
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Црепуля Любян
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Волунтари
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
8
Рапид Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Волунтари
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
11
Упущенные победы
12
7
Рапид Бухарест
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Волунтари
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
19
15
Голы по времени матча
Забито
22
14
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
3
14%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
6
27%
5
36%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
18%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
3
27%
2
12%
61-75
1
9%
3
18%
76-90
Забито
14
11
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
21%
2
18%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
6
43%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
Забито
36
25
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
6
17%
4
16%
1-15
4
11%
5
20%
16-30
10
28%
2
8%
31-45
4
11%
4
16%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
7
19%
7
28%
76-90
Пропущено
20
33
7 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
4
20%
5
15%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
2
10%
7
21%
31-45
5
25%
7
21%
46-60
6
30%
4
12%
61-75
2
10%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0
ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3
Волунтари
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3
Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Волунтари
Точный счет
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
73
45
46
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
45
55
27
19
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
145
118
910
613
217
217
118
118
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 5