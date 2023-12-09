Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Фернандес Хесус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

88' Джейсон Папо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Stefan Panoiu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

85' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Отличный гол забил Джейсон Папо

82' Г О О О О Л - Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

82' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Волунтари

78' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Рикардинью XI совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Безумный фол. Рикардинью XI грубо играет против соперника. Пострадал Джейсон Папо

76' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

76' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Сигурьонссон Рунар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест в офсайде

71' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

69' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Волунтари

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Волунтари

66' Г О О О О Л - Немец Адам забивает с левой ноги!

66' Рикардинью XI из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Матч возобновится спорным мячом

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Волунтари

62' Борза Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

58' Валье Борха навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Хорошую попытку сделал Ионицэ Александру II . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Джейсон Папо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Волунтари

55' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

53' Удар от ворот произведет Волунтари

52' Борза Себастьян не смог попасть в створ ударом издали

52' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Doru Cristian Andrei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Джейсон Папо нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Валье Борха навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Волунтари