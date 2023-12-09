Тур: 17. Стадион: 28 Black Arena.
2:2
Второй тайм: 90'
0'
7' Желтая карточкаГалвао Лукас
37' Желтая карточкаФишер Манфред
42' Желтая карточкаNikola Djoric
1:0
65' ГолБенателли Рико
2:0
66' ГолSinan Karweina
71' Желтая карточкаАсллани Фисник
2:1
75' ГолАсллани Фисник
2:2
86' ГолРанфтль Райнхольд
Ход матча
7'
37'
42'
65'
1:0
66'
2:0
71'
75'
2:1
86'
19
Andy
Irving
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
-
27 Вучич РомеоПолузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
18 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.55
1.43
Среднее время на гол
58
63
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
1.5
Среднее время на гол
57
60
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.56
1.44
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
57
62
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|8
|0.47
|Andy Irving
|3
|0.18
|Florian Jaritz
|3
|0.18
|Верницниг Кристофер
|1
|0.06
|Kosmas Gezos
|1
|0.06
|Christopher Cvetko
|1
|0.06
|Бенателли Рико
|1
|0.06
|Nicolas Wimmer
|1
|0.06
|Nicolas Binder
|1
|0.06
|Бонна Соломон
|1
|0.06
|Aaron Schwarz
|1
|0.06
|Арвайлер Йонас
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|8
|0.47
|Асллани Фисник
|3
|0.18
|Шмидт Александер
|1
|0.06
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.06
|Хандль Йоханнес
|1
|0.06
|Вучич Ромео
|1
|0.06
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Фитц Доминик
|0
|0
|Джукич Александар
|0
|0
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|0
|Andy Irving
|3
|0
|Sinan Karweina
|3
|0
|Nikola Djoric
|3
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Менцель Филлип
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Бонна Соломон
|1
|0
|Aaron Schwarz
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|4
|2
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Джукич Александар
|4
|0
|Хандль Йоханнес
|4
|0
|Холланд Джеймс
|2
|1
|Грубер Андреас
|3
|0
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Хускович Муарем
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Асллани Фисник
|2
|0
|Michael Wimmer
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
2
Аустрия Клагенфурт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Аустрия Вена
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
12
7
Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Аустрия Вена
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
20
9
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
12
9
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
2
22%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
6
46%
0
0%
61-75
2
15%
3
43%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
22
14
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 8
2
9%
4
29%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
18%
3
21%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
7
32%
1
7%
61-75
4
18%
4
29%
76-90
Пропущено
20
14
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
20%
4
29%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
4
29%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
4
20%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0
Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
44
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
88
610
412
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|16
|10
|4
|2
|27 - 12
|34
|3.
|2:1
|17
|9
|5
|3
|23 - 14
|32
|4.
|16
|7
|5
|4
|27 - 22
|26
|5.
|2:2
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|16
|6
|5
|5
|23 - 22
|23
|8.
|2:2
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|16
|4
|5
|7
|18 - 28
|17
|10.
|16
|4
|4
|8
|13 - 23
|16
|11.
|16
|2
|2
|12
|16 - 31
|8
|12.
|1:2
|17
|0
|3
|14
|8 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|2:2
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|8.
|2:2
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|1:2
|9
|0
|0
|9
|5 - 27
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|2:2
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|2:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|7.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|8.
|2:2
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|9.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|12.
|1:2
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|8 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (5)
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|7
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5