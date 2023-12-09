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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 2450
Аустрия Клагенфурт
2:2
Конец матча
Аустрия Вена
0'
7' Желтая карточка
Галвао Лукас
37' Желтая карточка
Фишер Манфред
42' Желтая карточка
Nikola Djoric
1:0
63' Гол
Бенателли Рико
2:0
65' Гол
Sinan Karweina
70' Желтая карточка
Хускович Муарем
2:1
75' Гол
Асллани Фисник
2:2
85' Гол
Ранфтль Райнхольд
90'+6
13
Менцель
Филлип
4
Nikola
Djoric
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
2
Бонна
Соломон
19
Andy
Irving
20
Бенателли
Рико
81
Turgay
Gemicibasi
33
Шумахер
Тилль
10
Sinan
Karweina
7
Florian
Jaritz
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
23
Браунёдер
Маттиас
19
Поцманн
Марвин
11
Польстер
Мануэль
17
Грубер
Андреас
9
Хускович
Муарем
30
Фишер
Манфред
Аустрия Клагенфурт
3-5-2
Аустрия Вена
3-4-3

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

К
1:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
ТМК
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.55
1.43

Среднее время на гол

58
63

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
1.5

Среднее время на гол

57
60

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.56
1.44

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

57
62

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 8 0.47
Andy Irving 3 0.18
Florian Jaritz 3 0.18
Верницниг Кристофер 1 0.06
Kosmas Gezos 1 0.06
Christopher Cvetko 1 0.06
Nicolas Binder 1 0.06
Бенателли Рико 1 0.06
Nicolas Wimmer 1 0.06
Бонна Соломон 1 0.06
Aaron Schwarz 1 0.06
Арвайлер Йонас 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 8 0.47
Асллани Фисник 3 0.18
Ранфтль Райнхольд 1 0.06
Шмидт Александер 1 0.06
Гуэнуш Хаким 1 0.06
Хандль Йоханнес 1 0.06
Вучич Ромео 1 0.06
Фитц Доминик 0 0
Джукич Александар 0 0
Польстер Мануэль 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 4 0
Бенателли Рико 3 0
Thorsten Mahrer 3 0
Andy Irving 3 0
Sinan Karweina 3 0
Nikola Djoric 3 0
Kosmas Gezos 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Штрауди Симон 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Арвайлер Йонас 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Бонна Соломон 1 0
Aaron Schwarz 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 4 2
Мартинс Марвин 3 2
Джукич Александар 4 0
Хандль Йоханнес 4 0
Хускович Муарем 4 0
Холланд Джеймс 2 1
Грубер Андреас 3 0
Ранфтль Райнхольд 3 0
Фишер Манфред 3 0
Балтакса Матан 3 0
Фитц Доминик 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Гуэнуш Хаким 2 0
Michael Wimmer 2 0
Кос Мирко 0 1
Поцманн Марвин 1 0
Шмидт Александер 1 0
Фрюхтль Кристиан 1 0
Мейсль Маттео 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
4
Аустрия Клагенфурт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Аустрия Вена
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

12
7
Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Аустрия Вена
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

22
11

Голы по времени матча

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Пропущено

14
11
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
2
18%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
2
14%
1
9%
76-90

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
6
46%
0
0%
61-75
2
15%
3
43%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

24
16
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 8
2
8%
4
25%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
9
38%
2
13%
61-75
4
17%
5
31%
76-90

Пропущено

22
16
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
18%
4
25%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
5
23%
3
19%
61-75
5
23%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0
Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена

Точный счет

2:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

2:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
5
3
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
4
1.5
3
6
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
9
8
7
10
1.5
5
12
3
14
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 16 10 4 2 27 - 12 34
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 16 7 5 4 27 - 22 26
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 16 6 5 5 23 - 22 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 16 4 5 7 18 - 28 17
10.
Альтах
 16 4 4 8 13 - 23 16
11.
Сваровски Тироль
 16 2 2 12 16 - 31 8
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
3.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 5 1 9 - 10 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Вольфсбергер
 8 2 4 2 11 - 12 10
8.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 8 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 4
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 7
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Nikola Djoric получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Фишер Манфред получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Галвао Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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