Тур: 17. Стадион: ImmoAgentur Stadion.
1:2
Второй тайм: 90'
0'
1:0
38' ГолДиаби Ядали
51' Желтая карточкаДарбо Эбрима
61' Желтая карточкаDario Grujic
1:1
61' Гол в свои воротаБоатенг Кеннеди
1:2
72' ГолУсор Мозес
Ход матча
38'
1:0
51'
61'
61'
1:1
72'
1:2
15
Namory
Cisse
23
Pius
Grabher
22
Диаби
Ядали
11
Диалло
Байла
55
Дарбо
Эбрима
17
Усор
Мозес
10
Жуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Namory CisseЗащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Диаби ЯдалиПолузащитник
-
11 Диалло БайлаНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Бобциен БенПолузащитник
-
20 Шмид ЖонатанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Alexander Schneider
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коне МуссаПолузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
10 Жуль РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аустрия Лустенау
ЛАСК
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
18 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
3 победы 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.13
1.1
Среднее время на гол
80
81
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.8
1.75
Среднее время на гол
50
51
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.39
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
60
64
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anthony Schmid
|2
|0.12
|Диаби Ядали
|2
|0.12
|Namory Cisse
|2
|0.12
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.12
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Dario Grujic
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
|Диалло Байла
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|7
|0.41
|Любичич Марин
|3
|0.18
|Хавель Элиас
|2
|0.12
|Цирайс Филипп
|2
|0.12
|Усор Мозес
|2
|0.12
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.12
|Флеккер Флориан
|1
|0.06
|Стойкович Филип
|1
|0.06
|Люкенедер Феликс
|1
|0.06
|Балик Гусейн
|1
|0.06
|Хорват Саша
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Байла
|3
|1
|Dario Grujic
|4
|0
|Torben Rhein
|4
|0
|Pius Grabher
|2
|1
|Domenik Schierl
|3
|0
|Daniel Tiefenbach
|3
|0
|Мольтенис Борис
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Маак Маттиас
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Боатенг Кеннеди
|1
|0
|Бобциен Бен
|1
|0
|Диаби Ядали
|1
|0
|Namory Cisse
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|6
|0
|Хорват Саша
|6
|0
|Стойкович Филип
|4
|0
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Белло Джордж
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Любичич Марин
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Пинто Ленни
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
ЛАСК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
5
Аустрия Лустенау
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
ЛАСК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
12
Аустрия Лустенау
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
ЛАСК
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
24
11
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
13%
1
9%
1-15
5
21%
4
36%
16-30
5
21%
1
9%
31-45
3
13%
1
9%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
3
13%
4
36%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
50%
2
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
11
2
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Забито
9
21
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
10 Не забивали 4
1
11%
2
10%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
0
0%
7
33%
31-45
4
44%
2
10%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
1
11%
7
33%
76-90
Пропущено
35
13
15 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
4
11%
1
8%
1-15
6
17%
5
38%
16-30
5
14%
1
8%
31-45
6
17%
2
15%
46-60
6
17%
0
0%
61-75
8
23%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3
Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2
ЛАСК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0
ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
ЛАСК
Точный счет
0:4
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
12 раз 75%
2
3 раза 19%
1
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
71
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
412
Больше Меньше
124
313
610
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|16
|10
|4
|2
|27 - 12
|34
|3.
|2:1
|17
|9
|5
|3
|23 - 14
|32
|4.
|16
|7
|5
|4
|27 - 22
|26
|5.
|2:2
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|16
|6
|5
|5
|23 - 22
|23
|8.
|2:2
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|16
|4
|5
|7
|18 - 28
|17
|10.
|16
|4
|4
|8
|13 - 23
|16
|11.
|16
|2
|2
|12
|16 - 31
|8
|12.
|1:2
|17
|0
|3
|14
|8 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|2:2
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|8.
|2:2
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|1:2
|9
|0
|0
|9
|5 - 27
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|2:2
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|2:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|7.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|8.
|2:2
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|9.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|12.
|1:2
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|8 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (5)
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|7
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5