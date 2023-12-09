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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 3072
Аустрия Лустенау
1:3
Конец матча
ЛАСК
0'
1:0
39' Гол
Диаби Ядали
55' Желтая карточка
Дарбо Эбрима
61' Желтая карточка
Dario Grujic
1:1
61' Гол в свои ворота
Боатенг Кеннеди
1:2
72' Гол
Усор Мозес
1:3
90' Гол
Любичич Марин
90'+5
27
Domenik
Schierl
8
Torben
Rhein
6
Dario
Grujic
3
Боатенг
Кеннеди
28
Оливейра
Андерсон
15
Namory
Cisse
23
Pius
Grabher
33
Daniel
Tiefenbach
18
Anthony
Schmid
22
Диаби
Ядали
11
Диалло
Байла
1
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
29
Флеккер
Флориан
2
Белло
Джордж
55
Дарбо
Эбрима
18
Йовичич
Бранко
11
Коне
Мусса
II
17
Усор
Мозес
10
Жуль
Роберт
Аустрия Лустенау
3-4-2-1
ЛАСК
3-4-2-1

История личных встреч

Аустрия Лустенау
ЛАСК

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

18 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
3 победы 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

Б
2:0
Б
1:0
Б
1:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:4
ЭЛ
3:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
0:2
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
1:2
ЭЛ
3:2
ЭЛ
3:1
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:1
ЭЛ
0:3
ЭЛ
1:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.1

Среднее время на гол

80
81

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.8
1.75

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.39

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anthony Schmid 2 0.12
Диаби Ядали 2 0.12
Namory Cisse 2 0.12
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.12
Оливейра Андерсон 0 0
Dario Grujic 0 0
Torben Rhein 0 0
Диалло Байла 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 7 0.41
Любичич Марин 4 0.24
Хавель Элиас 2 0.12
Гойгингер Томас 2 (1) 0.12
Цирайс Филипп 2 0.12
Усор Мозес 2 0.12
Флеккер Флориан 1 0.06
Стойкович Филип 1 0.06
Люкенедер Феликс 1 0.06
Балик Гусейн 1 0.06
Хорват Саша 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Байла 3 1
Dario Grujic 4 0
Torben Rhein 4 0
Pius Grabher 2 1
Domenik Schierl 3 0
Daniel Tiefenbach 3 0
Мольтенис Борис 3 0
Leo Matzler 3 0
Маак Маттиас 2 0
Fabian Gmeiner 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Боатенг Кеннеди 1 0
Бобциен Бен 1 0
Диаби Ядали 1 0
Namory Cisse 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 6 0
Хорват Саша 6 0
Стойкович Филип 4 0
Йовичич Бранко 4 0
Таловеров Максим 4 0
Цирайс Филипп 2 0
Реннер Рене 2 0
Любич Иван 2 0
Белло Джордж 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Любичич Марин 1 0
Михорль Петер 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Андраде Андреас 1 0
Пинто Ленни 1 0
Хавель Элиас 1 0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
ЛАСК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
5
Аустрия Лустенау
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
12
Аустрия Лустенау
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
ЛАСК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

26
13
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
12%
1
8%
1-15
5
19%
4
31%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
4
15%
4
31%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
50%
2
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

11
2
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Забито

11
23
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 4
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
1
9%
7
30%
31-45
4
36%
2
9%
46-60
3
27%
3
13%
61-75
1
9%
8
35%
76-90

Пропущено

37
15
15 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 9
4
11%
1
7%
1-15
6
16%
5
33%
16-30
5
14%
2
13%
31-45
6
16%
2
13%
46-60
7
19%
1
7%
61-75
9
24%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3
Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2
ЛАСК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0
ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
ЛАСК

Точный счет

2:3
2 раза 22%
0:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
12 раз 71%
2
3 раза 18%
1
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Аустрия Лустенау
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
12
0.5
Больше Меньше
13
4
3
14
1.5
7
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 16 10 4 2 27 - 12 34
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 16 7 5 4 27 - 22 26
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 16 6 5 5 23 - 22 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 16 4 5 7 18 - 28 17
10.
Альтах
 16 4 4 8 13 - 23 16
11.
Сваровски Тироль
 16 2 2 12 16 - 31 8
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
3.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 5 1 9 - 10 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Вольфсбергер
 8 2 4 2 11 - 12 10
8.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 8 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 4
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 7
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Весь список
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