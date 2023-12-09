Тур: 17. Стадион: ImmoAgentur Stadion. Зрители: 3072
1:3
Конец матча
0'
1:0
39' ГолДиаби Ядали
55' Желтая карточкаДарбо Эбрима
61' Желтая карточкаDario Grujic
1:1
61' Гол в свои воротаБоатенг Кеннеди
1:2
72' ГолУсор Мозес
1:3
90' ГолЛюбичич Марин
90'+5
Ход матча
39'
1:0
55'
61'
61'
1:1
72'
1:2
90'
1:3
15
Namory
Cisse
23
Pius
Grabher
22
Диаби
Ядали
11
Диалло
Байла
55
Дарбо
Эбрима
17
Усор
Мозес
10
Жуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Namory CisseЗащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Диаби ЯдалиПолузащитник
-
11 Диалло БайлаНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Бобциен БенПолузащитник
-
20 Шмид ЖонатанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Alexander Schneider
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коне МуссаПолузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
10 Жуль РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аустрия Лустенау
ЛАСК
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
18 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
3 победы 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.13
1.1
Среднее время на гол
80
81
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.8
1.75
Среднее время на гол
50
51
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.39
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
60
64
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anthony Schmid
|2
|0.12
|Диаби Ядали
|2
|0.12
|Namory Cisse
|2
|0.12
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.12
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Dario Grujic
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
|Диалло Байла
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|7
|0.41
|Любичич Марин
|4
|0.24
|Хавель Элиас
|2
|0.12
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.12
|Цирайс Филипп
|2
|0.12
|Усор Мозес
|2
|0.12
|Флеккер Флориан
|1
|0.06
|Стойкович Филип
|1
|0.06
|Люкенедер Феликс
|1
|0.06
|Балик Гусейн
|1
|0.06
|Хорват Саша
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Байла
|3
|1
|Dario Grujic
|4
|0
|Torben Rhein
|4
|0
|Pius Grabher
|2
|1
|Domenik Schierl
|3
|0
|Daniel Tiefenbach
|3
|0
|Мольтенис Борис
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Маак Маттиас
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Боатенг Кеннеди
|1
|0
|Бобциен Бен
|1
|0
|Диаби Ядали
|1
|0
|Namory Cisse
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|6
|0
|Хорват Саша
|6
|0
|Стойкович Филип
|4
|0
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Белло Джордж
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Любичич Марин
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Пинто Ленни
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
ЛАСК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
5
Аустрия Лустенау
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
12
Аустрия Лустенау
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
ЛАСК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
26
13
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
12%
1
8%
1-15
5
19%
4
31%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
4
15%
4
31%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
50%
2
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
11
2
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Забито
11
23
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 4
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
1
9%
7
30%
31-45
4
36%
2
9%
46-60
3
27%
3
13%
61-75
1
9%
8
35%
76-90
Пропущено
37
15
15 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 9
4
11%
1
7%
1-15
6
16%
5
33%
16-30
5
14%
2
13%
31-45
6
16%
2
13%
46-60
7
19%
1
7%
61-75
9
24%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3
Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2
ЛАСК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0
ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
ЛАСК
Точный счет
2:3
2 раза 22%
0:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
12 раз 71%
2
3 раза 18%
1
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
71
27
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
63
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
512
Больше Меньше
134
314
710
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|8 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (5)
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|7
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5