  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Рапид Вена
0:1
Первый тайм: 34'
Ред Булл Зальцбург

Ход матча

19'
0:1
Пёнтковски Камиль
(Сучич Лука)
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Ред Булл Зальцбург
6.05
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4.05
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2.65
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Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
6
Касанвирджо
Нерайшо
43
Кверфельд
Леопольд
19
Золльбауэр
Михаэль
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
8
Гргич
Лукас
10
Кюн
Николас
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
4
Пёнтковски
Камиль
6
Беду
Самсон
29
Гиндо
Дауда
10
Сучич
Лука
27
Гурна-Дуат
Люка
7
Капальдо
Николас
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
Рапид Вена
4-2-3-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
100%
8 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.4%
38.9%
17 побед 7 ничьих 0 побед

47 матчей

19.1%
80.9%
0 побед 9 ничьих 38 побед

Первый тайм

23.4%
76.6%
0 побед 11 ничьих 28 побед

Второй тайм

25.5%
74.5%
0 побед 12 ничьих 29 побед

65 матчей

16.9%
24.6%
58.5%
11 побед 16 ничьих 38 побед

Первый тайм

12.3%
44.6%
43.1%
8 побед 29 ничьих 28 побед

Второй тайм

26.2%
29.2%
44.6%
17 побед 19 ничьих 29 побед

История матчей

Б
2:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:3
Б
4:2
К
6:2
Б
1:1
Б
2:7
Б
2:0
Б
3:2
К
1:2
Б
0:2
К
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:3
Б
2:2
К
1:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
6:1
Б
2:1
Б
6:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:3
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б(M
4:2
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
0:0
Б(M
2:2
Б(M
4:2
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
0:7
Б(M
1:3
Б(M
2:1

Голы

Всего голов

43
39

Голов в среднем за матч

1.34
1.18

Среднее время на гол

66
76

Всего голов

64
62

Голов в среднем за матч

1.94
1.94

Среднее время на гол

46
46

Всего голов

107
101

Голов в среднем за матч

1.65
1.55

Тотал матчей

2.5
62
Больше 95%
Меньше 5%
3
55
Больше 85%
Меньше 15%
10
37
Больше 57%
Меньше 43%
28
19
Больше 29%
Меньше 71%
46
14
Больше 22%
Меньше 78%
51
11
Больше 17%
Меньше 83%
54
5
Больше 8%
Меньше 92%
60
3
Больше 5%
Меньше 95%
62
2
Больше 3%
Меньше 97%
63

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 5 (2) 0.29
Бургшталлер Гвидо 5 0.29
Зайдль Маттиас 4 0.24
Фалли Маюлу 3 (1) 0.18
Кверфельд Леопольд 3 0.18
Кюн Николас 2 0.12
Гргич Лукас 2 0.12
Байич Анте 1 0.06
Ауэр Йонас 1 0.06
Морманн Мартин 1 0.06
Гэйл Тььерри 1 0.06
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Конголо Теренс 0 0
Заттльбергер Николас 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 8 0.47
Глух Оскар 4 0.24
Шимич Роко 4 0.24
Дедич Амар 3 0.18
Койта Секу 3 (1) 0.18
Доргелес Нене 2 0.12
Форсон Аманква 2 0.12
Беду Самсон 2 0.12
Ратков Петар 2 0.12
Кьергаард Мауриц 1 0.06
Павлович Страхинья 1 0.06
Соле Умар 1 0.06
Пёнтковски Камиль 1 0.06
Гурна-Дуат Люка 0 0
Сучич Лука 0 0
Фернандо Педро 0 0
Гиндо Дауда 0 0
Бидструп Мадс 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кверфельд Леопольд 4 0
Заттльбергер Николас 2 1
Конголо Теренс 0 2
Хофманн Максимилиан 3 0
Кершбаум Роман 3 0
Касанвирджо Нерайшо 3 0
Зайдль Маттиас 3 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Грюлль Марко 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Морманн Мартин 2 0
Бургшталлер Гвидо 1 0
Гргич Лукас 1 0
Кюн Николас 1 0
Фалли Маюлу 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 5 1
Конате Карим 4 0
Гурна-Дуат Люка 3 0
Шлагер Александер 2 0
Дедич Амар 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Койта Секу 1 0
Соле Умар 1 0
Капальдо Николас 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Gerhard Struber 1 0
Форсон Аманква 1 0
Глух Оскар 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ред Булл Зальцбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
4
Рапид Вена
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ред Булл Зальцбург
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

15
15
Рапид Вена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Ред Булл Зальцбург
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

24
19

Голы по времени матча

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
14%
1
5%
1-15
2
14%
5
26%
16-30
2
14%
3
16%
31-45
3
21%
4
21%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
4
29%
2
11%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
6
46%
2
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
20%
1
7%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
7%
6
40%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

29
34
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
5
17%
2
6%
1-15
5
17%
5
15%
16-30
2
7%
7
21%
31-45
4
14%
10
29%
29%
46-60
5
17%
4
12%
61-75
8
28%
6
18%
76-90

Пропущено

18
9
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
17%
1
11%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
7
39%
3
33%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5
Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0
Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Ред Булл Зальцбург 0:4 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2

Результаты матчей

Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:5
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
5
3
3
5
2.5
3
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
7
1
2
6
2.5
2
6
2
6
3.5
2
6
2
6
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
12
4
5
11
2.5
5
11
3
13
3.5
2
14
2
14
4.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 16 10 4 2 27 - 12 34
3.
ЛАСК
 16 8 5 3 21 - 13 29
4.
Хартберг
 16 7 5 4 27 - 22 26
5.
Аустрия Клагенфурт
 16 6 7 3 21 - 21 25
6.
Рапид Вена
 0:1 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 16 6 5 5 23 - 22 23
8.
Аустрия Вена
 16 5 5 6 14 - 14 20
9.
Блау-Вайсс Линц
 16 4 5 7 18 - 28 17
10.
Альтах
 16 4 4 8 13 - 23 16
11.
Сваровски Тироль
 16 2 2 12 16 - 31 8
12.
Аустрия Лустенау
 16 0 3 13 7 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 8 6 0 2 14 - 4 18
3.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 5 1 9 - 10 11
8.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
9.
Аустрия Клагенфурт
 8 2 4 2 9 - 12 10
10.
Рапид Вена
 0:1 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 0:1 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
Вольфсбергер
 8 2 4 2 11 - 12 10
7.
Аустрия Вена
 8 3 0 5 7 - 9 9
8.
ЛАСК
 8 2 3 3 9 - 11 9
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 7
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Ред Булл Зальцбург
6.05
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4.05
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2.65
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