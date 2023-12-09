Тур: 17. Стадион: Альянц.
0:1
Первый тайм: 34'
Ход матча
19'
0:1
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
70
Дедич
Амар
29
Гиндо
Дауда
10
Сучич
Лука
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гэйл ТььерриНападающий
-
17 Фалли Маюлу
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
100%
8 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.4%
38.9%
17 побед 7 ничьих 0 побед
47 матчей
19.1%
80.9%
0 побед 9 ничьих 38 побед
Первый тайм
23.4%
76.6%
0 побед 11 ничьих 28 побед
Второй тайм
25.5%
74.5%
0 побед 12 ничьих 29 побед
65 матчей
16.9%
24.6%
58.5%
11 побед 16 ничьих 38 побед
Первый тайм
12.3%
44.6%
43.1%
8 побед 29 ничьих 28 побед
Второй тайм
26.2%
29.2%
44.6%
17 побед 19 ничьих 29 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
39
Голов в среднем за матч
1.34
1.18
Среднее время на гол
66
76
Всего голов
64
62
Голов в среднем за матч
1.94
1.94
Среднее время на гол
46
46
Всего голов
107
101
Голов в среднем за матч
1.65
1.55
Тотал матчей
2.5
62
Больше 95%
Меньше 5%
3
55
Больше 85%
Меньше 15%
10
37
Больше 57%
Меньше 43%
28
19
Больше 29%
Меньше 71%
46
14
Больше 22%
Меньше 78%
51
11
Больше 17%
Меньше 83%
54
5
Больше 8%
Меньше 92%
60
3
Больше 5%
Меньше 95%
62
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
Среднее время на гол
54
57
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|5 (2)
|0.29
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0.29
|Зайдль Маттиас
|4
|0.24
|Фалли Маюлу
|3 (1)
|0.18
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.18
|Кюн Николас
|2
|0.12
|Гргич Лукас
|2
|0.12
|Байич Анте
|1
|0.06
|Ауэр Йонас
|1
|0.06
|Морманн Мартин
|1
|0.06
|Гэйл Тььерри
|1
|0.06
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|8
|0.47
|Глух Оскар
|4
|0.24
|Шимич Роко
|4
|0.24
|Дедич Амар
|3
|0.18
|Койта Секу
|3 (1)
|0.18
|Доргелес Нене
|2
|0.12
|Форсон Аманква
|2
|0.12
|Беду Самсон
|2
|0.12
|Ратков Петар
|2
|0.12
|Кьергаард Мауриц
|1
|0.06
|Павлович Страхинья
|1
|0.06
|Соле Умар
|1
|0.06
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.06
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кверфельд Леопольд
|4
|0
|Заттльбергер Николас
|2
|1
|Конголо Теренс
|0
|2
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Кершбаум Роман
|3
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|3
|0
|Зайдль Маттиас
|3
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Гргич Лукас
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|5
|1
|Конате Карим
|4
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ред Булл Зальцбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
4
Рапид Вена
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ред Булл Зальцбург
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
15
15
Рапид Вена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Ред Булл Зальцбург
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
24
19
Голы по времени матча
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
14%
1
5%
1-15
2
14%
5
26%
16-30
2
14%
3
16%
31-45
3
21%
4
21%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
4
29%
2
11%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
6
46%
2
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
20%
1
7%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
7%
6
40%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
29
34
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
5
17%
2
6%
1-15
5
17%
5
15%
16-30
2
7%
7
21%
31-45
4
14%
10
29%
29%
46-60
5
17%
4
12%
61-75
8
28%
6
18%
76-90
Пропущено
18
9
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
17%
1
11%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
7
39%
3
33%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5
Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0
Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Ред Булл Зальцбург 0:4 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2
Результаты матчей
Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:5
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
53
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
44
71
26
26
26
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
88
124
511
511
313
214
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|16
|10
|4
|2
|27 - 12
|34
|3.
|16
|8
|5
|3
|21 - 13
|29
|4.
|16
|7
|5
|4
|27 - 22
|26
|5.
|16
|6
|7
|3
|21 - 21
|25
|6.
|0:1
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|16
|6
|5
|5
|23 - 22
|23
|8.
|16
|5
|5
|6
|14 - 14
|20
|9.
|16
|4
|5
|7
|18 - 28
|17
|10.
|16
|4
|4
|8
|13 - 23
|16
|11.
|16
|2
|2
|12
|16 - 31
|8
|12.
|16
|0
|3
|13
|7 - 37
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|1:0
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|10.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|8
|0
|0
|8
|4 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|7.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|9.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (4)
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|7
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 5