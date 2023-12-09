Тур: 17. Стадион: Альянц. Зрители: 20400
0:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолПёнтковски Камиль
34' Желтая карточкаБеду Самсон
45' Желтая карточкаЗаттльбергер Николас
46' Желтая карточкаКапальдо Николас
90' Желтая карточкаШлагер Александер
90' Желтая карточкаКойта Секу
90' Желтая карточкаRobert Klauss
90' Желтая карточкаГргич Лукас
90'+12
Ход матча
19'
0:1
34'
46'
75'
90'
90'
90'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
70
Дедич
Амар
29
Гиндо
Дауда
10
Сучич
Лука
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гэйл ТььерриНападающий
-
17 Фалли Маюлу
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
100%
8 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.4%
38.9%
17 побед 7 ничьих 0 побед
47 матчей
19.1%
80.9%
0 побед 9 ничьих 38 побед
Первый тайм
23.4%
76.6%
0 побед 11 ничьих 28 побед
Второй тайм
25.5%
74.5%
0 побед 12 ничьих 29 побед
65 матчей
16.9%
24.6%
58.5%
11 побед 16 ничьих 38 побед
Первый тайм
12.3%
44.6%
43.1%
8 побед 29 ничьих 28 побед
Второй тайм
26.2%
29.2%
44.6%
17 побед 19 ничьих 29 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
39
Голов в среднем за матч
1.34
1.18
Среднее время на гол
66
76
Всего голов
64
62
Голов в среднем за матч
1.94
1.94
Среднее время на гол
46
46
Всего голов
107
101
Голов в среднем за матч
1.65
1.55
Тотал матчей
2.5
62
Больше 95%
Меньше 5%
3
55
Больше 85%
Меньше 15%
10
37
Больше 57%
Меньше 43%
28
19
Больше 29%
Меньше 71%
46
14
Больше 22%
Меньше 78%
51
11
Больше 17%
Меньше 83%
54
5
Больше 8%
Меньше 92%
60
3
Больше 5%
Меньше 95%
62
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
Среднее время на гол
54
57
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|5 (2)
|0.29
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0.29
|Зайдль Маттиас
|4
|0.24
|Фалли Маюлу
|3 (1)
|0.18
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.18
|Кюн Николас
|2
|0.12
|Гргич Лукас
|2
|0.12
|Байич Анте
|1
|0.06
|Ауэр Йонас
|1
|0.06
|Морманн Мартин
|1
|0.06
|Гэйл Тььерри
|1
|0.06
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|8
|0.47
|Глух Оскар
|4
|0.24
|Шимич Роко
|4
|0.24
|Дедич Амар
|3
|0.18
|Койта Секу
|3 (1)
|0.18
|Доргелес Нене
|2
|0.12
|Форсон Аманква
|2
|0.12
|Беду Самсон
|2
|0.12
|Ратков Петар
|2
|0.12
|Кьергаард Мауриц
|1
|0.06
|Павлович Страхинья
|1
|0.06
|Соле Умар
|1
|0.06
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.06
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заттльбергер Николас
|3
|1
|Кверфельд Леопольд
|4
|0
|Конголо Теренс
|0
|2
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Кершбаум Роман
|3
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|3
|0
|Зайдль Маттиас
|3
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|5
|1
|Конате Карим
|4
|0
|Шлагер Александер
|3
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Капальдо Николас
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Беду Самсон
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ред Булл Зальцбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
4
Рапид Вена
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ред Булл Зальцбург
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
15
15
Рапид Вена
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Ред Булл Зальцбург
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
24
19
Голы по времени матча
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
2
14%
1
5%
1-15
2
14%
6
30%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
4
29%
2
10%
76-90
Пропущено
14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
6
43%
2
33%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
20%
1
7%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
7%
6
40%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
29
35
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 3
5
17%
2
6%
1-15
5
17%
6
17%
16-30
2
7%
7
20%
31-45
4
14%
10
29%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
8
28%
6
17%
76-90
Пропущено
19
9
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
16%
1
11%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
1
5%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
7
37%
3
33%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5
Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0
Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Ред Булл Зальцбург 0:4 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2
Результаты матчей
Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:5
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:5
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
45
53
36
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
44
72
26
27
26
27
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
89
125
512
512
314
215
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|16
|10
|4
|2
|27 - 12
|34
|3.
|2:1
|17
|9
|5
|3
|23 - 14
|32
|4.
|16
|7
|5
|4
|27 - 22
|26
|5.
|2:2
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|16
|6
|5
|5
|23 - 22
|23
|8.
|2:2
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|16
|4
|5
|7
|18 - 28
|17
|10.
|16
|4
|4
|8
|13 - 23
|16
|11.
|16
|2
|2
|12
|16 - 31
|8
|12.
|1:2
|17
|0
|3
|14
|8 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|2:2
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|8.
|2:2
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|1:2
|9
|0
|0
|9
|5 - 27
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|2:2
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|2:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|7.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|8.
|2:2
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|9.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|12.
|1:2
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|8 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (5)
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|7
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5