Тур: 17. Стадион: Stade de la Tuiliere.
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
18
Поати
Морган
22
Калу
Самуэль
96
Лабо
Бригтон
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
29
Бедья
Крис
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Калу СамуэльПолузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
-
28 Сузуки ТоитиНападающий
-
16 Mayka Okuka
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
-
17 Кутеса ДерекНападающий
- Запасные игроки
-
44 Бессон ЛеоВратарь
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
-
45 Туати ХусейнНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Лозанна
Серветт
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
50%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
35 матчей
34.3%
20%
45.7%
12 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.9%
37.1%
40%
8 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.59
1.17
Среднее время на гол
56
77
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.44
1.47
Среднее время на гол
62
61
Всего голов
53
46
Голов в среднем за матч
1.51
1.31
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
Среднее время на гол
59
68
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|7 (4)
|0.41
|Саншеш Алвин
|4
|0.24
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.18
|Лабо Бригтон
|3
|0.18
|Калу Самуэль
|2
|0.12
|Бальде Алиу
|2
|0.12
|Илие Рареш
|1
|0.06
|Каблан Крис
|1
|0.06
|Dominik Schwizer
|1
|0.06
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|8 (1)
|0.47
|Кривелли Энцо
|4 (2)
|0.24
|Гийемено Джереми
|3
|0.18
|Кутеса Дерек
|2
|0.12
|Конья Тимоте
|2
|0.12
|Стеванович Мирослав
|2
|0.12
|Мазику Брэдли
|1
|0.06
|Севрен Йоан
|1
|0.06
|Антунес Алексис
|1
|0.06
|Болла Бендегуз
|1
|0.06
|Роделен Ронни
|1
|0.06
|Руй Стив
|1
|0.06
|Флюке Патрик
|1
|0.06
|Барон Энтони
|0
|0
|Ондуа Гаэль
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|6
|0
|Каблан Крис
|3
|1
|Сене Кали
|3
|1
|Кустодио Оливье
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Лабо Бригтон
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедья Крис
|4
|0
|Дулин Давид
|3
|0
|Севрен Йоан
|3
|0
|Мазику Брэдли
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
|Диба Самба
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Серветт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
4
Лозанна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Серветт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
7
18
Лозанна
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Серветт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
11
22
Голы по времени матча
Забито
14
11
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
43%
3
27%
61-75
5
36%
3
27%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
42%
7
39%
76-90
Пропущено
16
9
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
6
38%
1
11%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
3
19%
1
11%
76-90
Забито
26
29
8 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
1
4%
5
17%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
4
15%
2
7%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
6
23%
6
21%
61-75
10
38%
10
34%
76-90
Пропущено
26
17
6 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
8%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
8
31%
4
24%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
7
27%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1
Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1
Серветт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1
Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8
Результаты матчей
Лозанна
Серветт
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
62
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
142
79
88
313
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|37 - 16
|35
|2.
|1:0
|17
|9
|5
|3
|28 - 19
|32
|3.
|15
|8
|6
|1
|29 - 13
|30
|4.
|17
|9
|3
|5
|32 - 21
|30
|5.
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|6.
|16
|7
|1
|8
|28 - 27
|22
|7.
|17
|6
|2
|9
|26 - 25
|20
|8.
|0:1
|17
|5
|4
|8
|24 - 29
|19
|9.
|16
|4
|5
|7
|20 - 35
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|28 - 36
|16
|11.
|17
|4
|3
|10
|22 - 33
|15
|12.
|16
|2
|5
|9
|17 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|23 - 7
|24
|2.
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|3.
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|5.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|6.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|13 - 16
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|12.
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|11 - 9
|17
|2.
|7
|3
|4
|0
|14 - 5
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|4.
|8
|3
|0
|5
|16 - 17
|9
|5.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|6.
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|7.
|8
|1
|2
|5
|17 - 25
|5
|8.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|9.
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|10.
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|11.
|8
|1
|1
|6
|8 - 16
|4
|12.
|8
|1
|1
|6
|9 - 20
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6