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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 9237
Лозанна
1:1
Конец матча
Серветт
0'
0:1
3' Гол
Болла Бендегуз
56' Желтая карточка
Бернед Антуан
65' Желтая карточка
Бедья Крис
1:1
72' Гол
Калу Самуэль
77' Желтая карточка
Цунэмото Кэйго
88' Желтая карточка
Конья Тимоте
90'+11

Ход матча

3'
0:1
Болла Бендегуз
46'
 
Вуйоз Николя
Барон Энтони
56'
Бернед Антуан
 
65'
 
Бедья Крис
72'
Калу Самуэль
(Бернед Антуан)
1:1
77'
 
Цунэмото Кэйго
84'
 
Антунес Алексис
Болла Бендегуз
87'
Сузуки Тоити
Диабате Фуссейни
 
88'
 
Конья Тимоте
90'
Койл Трей
Сене Кали
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 434 Количество передач 305
  • 59 Владение мячом, % 41
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
5
Дабанлы
Беркай
18
Поати
Морган
11
Диабате
Фуссейни
24
Бернед
Антуан
8
Роше
Джейми
22
Калу
Самуэль
96
Лабо
Бригтон
9
Сене
Кали
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
6
Барон
Энтони
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
77
Болла
Бендегуз
29
Бедья
Крис
17
Кутеса
Дерек
Лозанна
4-4-2
Серветт
4-4-2

История личных встреч

Лозанна
Серветт

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
50%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

35 матчей

34.3%
20%
45.7%
12 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.9%
37.1%
40%
8 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:1
С
4:1
С
1:0
С
0:3
С
1:1
С
1:4
С
3:1
С
1:1
С
2:1
ТМК
3:2
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:1
КШ
0:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
5:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
4:2
ТМС
1:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:2

Голы

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.59
1.17

Среднее время на гол

56
77

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.44
1.47

Среднее время на гол

62
61

Всего голов

53
46

Голов в среднем за матч

1.51
1.31

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
31

Среднее время на гол

59
68

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 7 (4) 0.41
Саншеш Алвин 4 0.24
Калу Самуэль 3 0.18
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.18
Лабо Бригтон 3 0.18
Бальде Алиу 2 0.12
Илие Рареш 1 0.06
Каблан Крис 1 0.06
Dominik Schwizer 1 0.06
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 8 (1) 0.47
Кривелли Энцо 4 (2) 0.24
Гийемено Джереми 3 0.18
Кутеса Дерек 2 0.12
Конья Тимоте 2 0.12
Стеванович Мирослав 2 0.12
Мазику Брэдли 1 0.06
Севрен Йоан 1 0.06
Антунес Алексис 1 0.06
Болла Бендегуз 1 0.06
Роделен Ронни 1 0.06
Руй Стив 1 0.06
Флюке Патрик 1 0.06
Барон Энтони 0 0
Ондуа Гаэль 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 6 0
Каблан Крис 3 1
Сене Кали 3 1
Кустодио Оливье 4 0
Anel Husic 4 0
Саншеш Алвин 3 0
Роше Джейми 2 0
Калу Самуэль 2 0
Raoul Giger 2 0
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Бернед Антуан 1 0
Лабо Бригтон 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 5 0
Дулин Давид 3 0
Севрен Йоан 3 0
Мазику Брэдли 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Кривелли Энцо 2 0
Ондуа Гаэль 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Цунэмото Кэйго 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Конья Тимоте 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Диба Самба 1 0

Результаты матчей

Лозанна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Серветт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
5
Лозанна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Серветт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

7
18
Лозанна
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Серветт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

12
23

Голы по времени матча

Забито

15
12
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
0
0%
4
33%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
7
47%
3
25%
61-75
5
33%
3
25%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
18%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
4
36%
1
11%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
42%
7
39%
76-90

Пропущено

16
9
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
6
38%
1
11%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
3
19%
1
11%
76-90

Забито

27
30
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
1
4%
6
20%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
4
15%
2
7%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
7
26%
6
20%
61-75
10
37%
10
33%
76-90

Пропущено

27
18
7 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
11%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
8
30%
30%
4
22%
46-60
5
19%
3
17%
61-75
7
26%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1
Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1
Серветт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1
Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8

Результаты матчей

Лозанна
Серветт

Точный счет

3:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
6
2
3
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
2
7
10
1.5
8
9
3
14
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 10 5 2 37 - 16 35
2.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
3.
Санкт-Галлен
 17 9 3 5 32 - 21 30
4.
Серветт
 17 8 6 3 28 - 20 30
5.
Люцерн
 16 7 3 6 23 - 27 24
6.
Лугано
 16 7 1 8 28 - 27 22
7.
Грасcхоппер
 17 6 2 9 26 - 25 20
8.
Лозанна
 17 5 5 7 25 - 29 20
9.
Ивердон
 16 4 5 7 20 - 35 17
10.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
11.
Базель
 17 4 3 10 22 - 33 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 5 9 17 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 8 8 0 0 23 - 7 24
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
6.
Лозанна
 9 4 3 2 15 - 11 15
7.
Грасcхоппер
 8 4 1 3 17 - 10 13
8.
Лугано
 8 4 1 3 12 - 10 13
9.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
10.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Грасcхоппер
 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
7.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
8.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
9.
Люцерн
 8 1 2 5 7 - 17 5
10.
Ивердон
 8 1 2 5 7 - 19 5
11.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 1 6 8 - 16 4
12.
Базель
 8 1 1 6 9 - 20 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Весь список
  • 65'
    Бедья Крис получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Бернед Антуан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Барон Энтони уходит с поля. Вуйоз Николя выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 3'
    Г О О О О Л - Болла Бендегуз бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Лозанна 1:1 Серветт онлайн

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