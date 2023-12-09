  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Базель
0:0
Первый тайм: 45+'
Грасcхоппер
0'
18' Красная карточка
Джака Таулант
19' Желтая карточка
Фрай Фабиан

Ход матча

12'
 
Корбяну Теодор
Мабил Авер
18'
Джака Таулант
 
19'
Фрай Фабиан
 
26'
Leon Avdullahu
Карлос Гауто Хуан
 
41'
Дрэгер Мохамед
Рюэгг Кевин
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Грасcхоппер
4.50
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4.15
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3.95
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Все Коэффициенты
13
Сальви
Мирко
27
Рюэгг
Кевин
20
Фрай
Фабиан
25
Ван
Бремен
Финн
31
Шмидт
Доминик
II
34
Джака
Таулант
40
Вейга
Ренату
33
Карлос
Гауто
Хуан
8
Дубасин
Жонатан
30
Каде
Антон
99
Йованович
Джордже
71
Хаммель
Джастин
54
Liam
Bollati
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
73
Ходжа
Флориан
7
Нденге
Тсии-Виллиам
8
Giotto
Morandi
53
Tim
Meyer
6
Абраши
Амир
21
Мабил
Авер
9
Брэдли
Финк
Базель
4-2-3-1
Грасcхоппер
4-1-4-1

История личных встреч

Базель
Грасcхоппер

39 матчей

76.9%
23.1%
30 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
23.1%
10.2%
26 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.1%
33.3%
2.6%
25 побед 13 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

60 матчей

50%
26.7%
23.3%
30 побед 16 ничьих 14 побед

Первый тайм

43.3%
35%
21.7%
26 побед 21 ничья 13 побед

Второй тайм

41.7%
36.7%
21.6%
25 побед 22 ничьи 13 побед

История матчей

С
3:1
С
3:1
С
1:0
К
3:5
С
1:0
С
5:1
С
1:1
С
2:4
С
2:2
С
0:2
ТМК
1:0
ТМК
1:2
С
0:0
С
0:4
С
1:3
С
4:2
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
3:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
0:1
С
0:4
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
КШ
1:1
С
0:0
С
4:0
С
2:2
С
6:3
С
4:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:1
К
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

61
52

Голов в среднем за матч

1.97
1.79

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

42
32

Голов в среднем за матч

1.45
1.03

Среднее время на гол

62
87

Всего голов

103
84

Голов в среднем за матч

1.72
1.4

Тотал матчей

2.5
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
47
Больше 78%
Меньше 22%
13
34
Больше 57%
Меньше 43%
26
28
Больше 47%
Меньше 53%
32
11
Больше 18%
Меньше 82%
49
6
Больше 10%
Меньше 90%
54
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.18
Йованович Джордже 2 0.12
Каде Антон 2 0.12
Ван Бремен Финн 2 0.12
Сигуа Габриэль 2 0.12
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.12
Ндой Дан 1 0.06
Джака Таулант 1 0.06
Дубасин Жонатан 1 0.06
Вейга Ренату 1 0.06
Дрэгер Мохамед 1 0.06
Мэлоун Морис 1 0.06
Комас Арнау 1 0.06
Хунцикер Андрин 1 0.06
Romeo Beney 1 0.06
Шмидт Доминик II 0 0
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Барри Тьерно 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 6 0.35
Мабил Авер 4 0.24
Феррейра Филипе 3 0.18
Francis Momoh 3 0.18
Giotto Morandi 2 0.12
Корбяну Теодор 1 (1) 0.06
Брэдли Финк 1 0.06
Шюрпф Паскаль 1 0.06
Бабунски Дориан 1 0.06
Дадашов Ренат 1 0.06
Матам Тео Ндика 1 0.06
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Таулант 3 1
Ван Бремен Финн 4 0
Барри Тьерно 2 1
Фрай Фабиан 3 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Сигуа Габриэль 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Шмидт Доминик II 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вейга Ренату 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Каде Антон 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Leon Avdullahu 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 5 0
Кристерс Тоберс 5 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абелс Дирк 2 0
Giotto Morandi 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Лавс Джошуа 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Базель
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Грасcхоппер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
4
Базель
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

4
16
Базель
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Грасcхоппер
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

14
7
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
2
29%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
3
27%
4
25%
61-75
4
36%
3
19%
76-90

Забито

9
17
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
1
6%
1-15
4
44%
5
29%
29%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
2
22%
2
12%
76-90

Пропущено

20
10
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
15%
1
10%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
3
30%
61-75
5
25%
3
30%
76-90

Забито

23
24
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
9%
3
13%
1-15
5
22%
7
29%
29%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
5
22%
4
17%
61-75
6
26%
3
13%
76-90

Пропущено

31
26
12 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
5
16%
2
8%
1-15
3
10%
6
23%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
4
13%
1
4%
46-60
6
19%
7
27%
61-75
9
29%
29%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1
Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1

Результаты матчей

Базель
Грасcхоппер

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Базель
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5
1
7
3.5
2
6
1
7
4.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
5
11
2
14
2.5
4
12
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 2:0 17 10 5 2 36 - 16 35
2.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
3.
Санкт-Галлен
 0:2 17 9 3 5 32 - 20 30
4.
Серветт
 16 8 5 3 27 - 19 29
5.
Люцерн
 16 7 3 6 23 - 27 24
6.
Лугано
 16 7 1 8 28 - 27 22
7.
Лозанна
 16 5 4 7 24 - 28 19
8.
Грасcхоппер
 0:0 17 5 3 9 25 - 25 18
9.
Ивердон
 16 4 5 7 20 - 35 17
10.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
11.
Базель
 0:0 17 4 4 9 22 - 32 16
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 5 9 17 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 0:2 8 8 0 0 23 - 7 24
2.
Янг Бойз
 2:0 9 7 2 0 24 - 6 23
3.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
6.
Лозанна
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Грасcхоппер
 0:0 8 4 1 3 17 - 10 13
8.
Лугано
 8 4 1 3 12 - 10 13
9.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
10.
Базель
 0:0 9 3 3 3 13 - 12 12
11.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 8 4 2 2 10 - 9 14
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 2:0 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Санкт-Галлен
 0:2 9 1 3 5 9 - 13 6
6.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
7.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
8.
Люцерн
 8 1 2 5 7 - 17 5
9.
Ивердон
 8 1 2 5 7 - 19 5
10.
Грасcхоппер
 0:0 9 1 2 6 8 - 15 5
11.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 1 6 8 - 16 4
12.
Базель
 0:0 8 1 1 6 9 - 20 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 7 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Грасcхоппер
4.50
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