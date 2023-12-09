  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 21172
Базель
0:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
18' Красная карточка
Джака Таулант
19' Желтая карточка
Фрай Фабиан
45' Желтая карточка
Ходжа Флориан
47' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
65' Желтая карточка
Дубасин Жонатан
0:1
72' Гол
Бабунски Дориан
88' Желтая карточка
Вейга Ренату
90'+4

Ход матча

12'
 
Корбяну Теодор
Мабил Авер
18'
Джака Таулант
 
19'
Фрай Фабиан
 
26'
Leon Avdullahu
Карлос Гауто Хуан
 
41'
Дрэгер Мохамед
Рюэгг Кевин
 
45'
 
Ходжа Флориан
46'
Romeo Beney
Каде Антон
 
47'
 
Кристерс Тоберс
58'
 
Матам Тео Ндика
Ходжа Флориан
58'
 
Francis Momoh
Tim Meyer
58'
 
Бабунски Дориан
Брэдли Финк
65'
Дубасин Жонатан
 
72'
0:1
Бабунски Дориан
(Francis Momoh)
73'
Барри Тьерно
Йованович Джордже
 
73'
Баришич Адриан-Леон
Дубасин Жонатан
 
85'
 
Паскочи Максим
Liam Bollati
88'
Вейга Ренату
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 11
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 385 Количество передач 409
  • 47 Владение мячом, % 53
13
Сальви
Мирко
27
Рюэгг
Кевин
20
Фрай
Фабиан
25
Ван
Бремен
Финн
31
Шмидт
Доминик
II
34
Джака
Таулант
40
Вейга
Ренату
33
Карлос
Гауто
Хуан
8
Дубасин
Жонатан
30
Каде
Антон
99
Йованович
Джордже
71
Хаммель
Джастин
54
Liam
Bollati
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
73
Ходжа
Флориан
7
Нденге
Тсии-Виллиам
8
Giotto
Morandi
53
Tim
Meyer
6
Абраши
Амир
21
Мабил
Авер
9
Брэдли
Финк
Базель
4-2-3-1
Грасcхоппер
4-1-4-1

История личных встреч

Базель
Грасcхоппер

39 матчей

76.9%
23.1%
30 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
23.1%
10.2%
26 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.1%
33.3%
2.6%
25 побед 13 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

60 матчей

50%
26.7%
23.3%
30 побед 16 ничьих 14 побед

Первый тайм

43.3%
35%
21.7%
26 побед 21 ничья 13 побед

Второй тайм

41.7%
36.7%
21.6%
25 побед 22 ничьи 13 побед

История матчей

С
3:1
С
3:1
С
1:0
К
3:5
С
1:0
С
5:1
С
1:1
С
2:4
С
2:2
С
0:2
ТМК
1:0
ТМК
1:2
С
0:0
С
0:4
С
1:3
С
4:2
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
3:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
0:1
С
0:4
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
КШ
1:1
С
0:0
С
4:0
С
2:2
С
6:3
С
4:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:1
К
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

61
52

Голов в среднем за матч

1.97
1.79

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

42
32

Голов в среднем за матч

1.45
1.03

Среднее время на гол

62
87

Всего голов

103
84

Голов в среднем за матч

1.72
1.4

Тотал матчей

2.5
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
47
Больше 78%
Меньше 22%
13
34
Больше 57%
Меньше 43%
26
28
Больше 47%
Меньше 53%
32
11
Больше 18%
Меньше 82%
49
6
Больше 10%
Меньше 90%
54
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.18
Йованович Джордже 2 0.12
Каде Антон 2 0.12
Ван Бремен Финн 2 0.12
Сигуа Габриэль 2 0.12
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.12
Ндой Дан 1 0.06
Джака Таулант 1 0.06
Дубасин Жонатан 1 0.06
Вейга Ренату 1 0.06
Дрэгер Мохамед 1 0.06
Мэлоун Морис 1 0.06
Комас Арнау 1 0.06
Хунцикер Андрин 1 0.06
Romeo Beney 1 0.06
Шмидт Доминик II 0 0
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Барри Тьерно 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 6 0.35
Мабил Авер 4 0.24
Феррейра Филипе 3 0.18
Francis Momoh 3 0.18
Giotto Morandi 2 0.12
Бабунски Дориан 2 0.12
Корбяну Теодор 1 (1) 0.06
Брэдли Финк 1 0.06
Шюрпф Паскаль 1 0.06
Дадашов Ренат 1 0.06
Матам Тео Ндика 1 0.06
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Таулант 3 1
Ван Бремен Финн 4 0
Барри Тьерно 2 1
Фрай Фабиан 3 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Вейга Ренату 3 0
Сигуа Габриэль 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Шмидт Доминик II 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Каде Антон 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Leon Avdullahu 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристерс Тоберс 6 0
Абраши Амир 5 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абелс Дирк 2 0
Giotto Morandi 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Ходжа Флориан 2 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Лавс Джошуа 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Базель
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Грасcхоппер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
4
Базель
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Грасcхоппер
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

4
16
Базель
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
3
38%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
4
33%
4
25%
61-75
4
33%
3
19%
76-90

Забито

9
17
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
11%
1
6%
1-15
4
44%
5
29%
29%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
2
22%
2
12%
76-90

Пропущено

20
10
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
15%
1
10%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
3
30%
61-75
5
25%
3
30%
76-90

Забито

23
25
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
2
9%
3
12%
1-15
5
22%
7
28%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
5
22%
5
20%
61-75
6
26%
3
12%
76-90

Пропущено

32
26
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
5
16%
2
8%
1-15
3
9%
6
23%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
4
13%
1
4%
46-60
7
22%
7
27%
61-75
9
28%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1
Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1

Результаты матчей

Базель
Грасcхоппер

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Базель
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
4
4
1
8
2.5
3
5
1
8
3.5
2
6
1
8
4.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
1
8
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
5
12
2
15
2.5
4
13
1
16
3.5
2
15
1
16
4.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 10 5 2 37 - 16 35
2.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
3.
Санкт-Галлен
 17 9 3 5 32 - 21 30
4.
Серветт
 16 8 5 3 27 - 19 29
5.
Люцерн
 16 7 3 6 23 - 27 24
6.
Лугано
 16 7 1 8 28 - 27 22
7.
Грасcхоппер
 17 6 2 9 26 - 25 20
8.
Лозанна
 16 5 4 7 24 - 28 19
9.
Ивердон
 16 4 5 7 20 - 35 17
10.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
11.
Базель
 17 4 3 10 22 - 33 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 5 9 17 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 8 8 0 0 23 - 7 24
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
6.
Лозанна
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Грасcхоппер
 8 4 1 3 17 - 10 13
8.
Лугано
 8 4 1 3 12 - 10 13
9.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
10.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 8 4 2 2 10 - 9 14
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Грасcхоппер
 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
7.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
8.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
9.
Люцерн
 8 1 2 5 7 - 17 5
10.
Ивердон
 8 1 2 5 7 - 19 5
11.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 1 6 8 - 16 4
12.
Базель
 8 1 1 6 9 - 20 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Базель 0:1 Грасcхоппер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     