Тур: 17. Стадион: Санкт-Якоб Парк. Зрители: 21172
0:1
Конец матча
0'
18' Красная карточкаДжака Таулант
19' Желтая карточкаФрай Фабиан
45' Желтая карточкаХоджа Флориан
47' Желтая карточкаКристерс Тоберс
65' Желтая карточкаДубасин Жонатан
0:1
72' ГолБабунски Дориан
88' Желтая карточкаВейга Ренату
90'+4
Ход матча
18'
19'
45'
47'
65'
72'
0:1
88'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 11
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
385 Количество передач 409
-
47 Владение мячом, % 53
13
Сальви
Мирко
27
Рюэгг
Кевин
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
54
Liam
Bollati
15
Секо
Аюму
53
Tim
Meyer
21
Мабил
Авер
- Основной состав
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
35 Romeo Beney
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
54 Liam BollatiЗащитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Tim MeyerПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
40 Robin Kalem
-
55 Damian Nigg
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Базель
Грасcхоппер
39 матчей
76.9%
23.1%
30 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
23.1%
10.2%
26 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.1%
33.3%
2.6%
25 побед 13 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
60 матчей
50%
26.7%
23.3%
30 побед 16 ничьих 14 побед
Первый тайм
43.3%
35%
21.7%
26 побед 21 ничья 13 побед
Второй тайм
41.7%
36.7%
21.6%
25 побед 22 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
61
52
Голов в среднем за матч
1.97
1.79
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
1.45
1.03
Среднее время на гол
62
87
Всего голов
103
84
Голов в среднем за матч
1.72
1.4
Тотал матчей
2.5
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
47
Больше 78%
Меньше 22%
13
34
Больше 57%
Меньше 43%
26
28
Больше 47%
Меньше 53%
32
11
Больше 18%
Меньше 82%
49
6
Больше 10%
Меньше 90%
54
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.18
|Йованович Джордже
|2
|0.12
|Каде Антон
|2
|0.12
|Ван Бремен Финн
|2
|0.12
|Сигуа Габриэль
|2
|0.12
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.12
|Ндой Дан
|1
|0.06
|Джака Таулант
|1
|0.06
|Дубасин Жонатан
|1
|0.06
|Вейга Ренату
|1
|0.06
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.06
|Мэлоун Морис
|1
|0.06
|Комас Арнау
|1
|0.06
|Хунцикер Андрин
|1
|0.06
|Romeo Beney
|1
|0.06
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Барри Тьерно
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|6
|0.35
|Мабил Авер
|4
|0.24
|Феррейра Филипе
|3
|0.18
|Francis Momoh
|3
|0.18
|Giotto Morandi
|2
|0.12
|Бабунски Дориан
|2
|0.12
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.06
|Брэдли Финк
|1
|0.06
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.06
|Дадашов Ренат
|1
|0.06
|Матам Тео Ндика
|1
|0.06
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Таулант
|3
|1
|Ван Бремен Финн
|4
|0
|Барри Тьерно
|2
|1
|Фрай Фабиан
|3
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Вейга Ренату
|3
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Шмидт Доминик II
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Каде Антон
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
|Leon Avdullahu
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристерс Тоберс
|6
|0
|Абраши Амир
|5
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Ходжа Флориан
|2
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Лавс Джошуа
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Базель
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Грасcхоппер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
4
Базель
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Грасcхоппер
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
4
16
Базель
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
3
38%
61-75
4
29%
1
13%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
4
33%
4
25%
61-75
4
33%
3
19%
76-90
Забито
9
17
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
11%
1
6%
1-15
4
44%
5
29%
29%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
2
22%
2
12%
76-90
Пропущено
20
10
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
15%
1
10%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
3
30%
61-75
5
25%
3
30%
76-90
Забито
23
25
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
2
9%
3
12%
1-15
5
22%
7
28%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
5
22%
5
20%
61-75
6
26%
3
12%
76-90
Пропущено
32
26
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
5
16%
2
8%
1-15
3
9%
6
23%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
4
13%
1
4%
46-60
7
22%
7
27%
61-75
9
28%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1
Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1
Результаты матчей
Базель
Грасcхоппер
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Базель
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
45
44
18
35
18
26
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
26
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
611
512
215
413
116
215
116
215
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6