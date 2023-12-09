Тур: 17. Стадион: Стад де Суиз.
2:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
21'
1:0
33'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
27
Блюм
Левин
23
Бенито
Лорис
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
33
Шмидт
Исаак
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Янг Бойз
Санкт-Галлен
41 матч
85.4%
14.6%
35 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.7%
31.7%
29 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.5%
24.4%
17.1%
24 победы 10 ничьих 0 побед
18 матчей
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 15 побед
59 матчей
59.3%
25.4%
15.3%
35 побед 15 ничьих 9 побед
Первый тайм
49.2%
42.4%
8.4%
29 побед 25 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.7%
33.9%
25.4%
24 победы 20 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
69
60
Голов в среднем за матч
2.46
1.94
Среднее время на гол
36
46
Всего голов
56
26
Голов в среднем за матч
1.81
0.93
Среднее время на гол
49
96
Всего голов
125
86
Голов в среднем за матч
2.12
1.46
Тотал матчей
2.5
56
Больше 95%
Меньше 5%
3
55
Больше 93%
Меньше 7%
4
40
Больше 68%
Меньше 32%
19
29
Больше 49%
Меньше 51%
30
17
Больше 29%
Меньше 71%
42
9
Больше 15%
Меньше 85%
50
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
42
61
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|8 (1)
|0.47
|Элиа Мешак
|5
|0.29
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.24
|Монтейро Джоэл
|4
|0.24
|Угриниц Филип
|3
|0.18
|Ганвула Сильвер
|3 (1)
|0.18
|Бенито Лорис
|2
|0.12
|Гарсия Улиссес
|1
|0.06
|Колли Эбрима
|1
|0.06
|Малес Дариан
|1
|0.06
|Лакомы Лукаш
|1
|0.06
|Ридер Фабиан
|1
|0.06
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.06
|Блюм Левин
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|6 (1)
|0.35
|Аколо Чадрак
|6
|0.35
|Шуберт Фабиан
|3
|0.18
|Фалльци Альберт
|3
|0.18
|Стеванович Михайло
|2
|0.12
|Шмидт Исаак
|2
|0.12
|Christian Witzig
|1
|0.06
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.06
|Кинтилья Хорди
|1
|0.06
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.06
|Гёртлер Лукас
|1
|0.06
|Nikolaj Moeller
|1
|0.06
|Красничи Альбин
|1
|0.06
|Фазлии Бетим
|1
|0.06
|Тома Бастьен
|0
|0
|Карлен Грегори
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|8
|0
|Угриниц Филип
|4
|0
|Янко Саиди
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Аменда Орель
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|5
|1
|Кинтилья Хорди
|5
|0
|Шуберт Фабиан
|4
|0
|Фалльци Альберт
|4
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Christian Witzig
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|0
|Гёртлер Лукас
|1
|0
|Ватковяк Лукас
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
4
Янг Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Санкт-Галлен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
10
22
Янг Бойз
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Санкт-Галлен
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
11
26
Голы по времени матча
Забито
22
8
11 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
4
18%
2
25%
46-60
3
14%
1
13%
61-75
4
18%
4
50%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
12
22
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
5
23%
16-30
3
25%
4
18%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
2
17%
6
27%
61-75
3
25%
3
14%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
34
30
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
7
21%
3
10%
1-15
2
6%
6
20%
16-30
8
24%
4
13%
31-45
5
15%
3
10%
46-60
5
15%
7
23%
61-75
7
21%
7
23%
76-90
Пропущено
16
20
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
19%
4
20%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
3
19%
4
20%
61-75
5
31%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1
Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2
Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0
Результаты матчей
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
2:1
4 раза 50%
4:0
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
4 раза 50%
4
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
44
35
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
17
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
133
79
97
511
511
412
412
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|10
|5
|2
|36 - 16
|35
|2.
|15
|8
|6
|1
|29 - 13
|30
|3.
|0:2
|17
|9
|3
|5
|32 - 20
|30
|4.
|16
|8
|5
|3
|27 - 19
|29
|5.
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|6.
|16
|7
|1
|8
|28 - 27
|22
|7.
|16
|5
|4
|7
|24 - 28
|19
|8.
|0:0
|17
|5
|3
|9
|25 - 25
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|20 - 35
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|28 - 36
|16
|11.
|0:0
|17
|4
|4
|9
|22 - 32
|16
|12.
|16
|2
|5
|9
|17 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|8
|8
|0
|0
|23 - 7
|24
|2.
|2:0
|9
|7
|2
|0
|24 - 6
|23
|3.
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|13 - 16
|12
|10.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|12.
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|10 - 9
|14
|2.
|7
|3
|4
|0
|14 - 5
|13
|3.
|2:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|4.
|8
|3
|0
|5
|16 - 17
|9
|5.
|0:2
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|6.
|8
|1
|2
|5
|17 - 25
|5
|7.
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|8.
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|9.
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|10.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|11.
|8
|1
|1
|6
|8 - 16
|4
|12.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|9 - 20
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|7 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4