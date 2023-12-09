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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 28886
Янг Бойз
3:0
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
1:0
21' Гол в свои ворота
Станич Йозо
2:0
33' Гол
Нсаме Жан-Пьер
3:0
49' Гол
Нсаме Жан-Пьер
90'+3

Ход матча

21'
Станич Йозо
1:0
33'
Нсаме Жан-Пьер
(Блюм Левин)
2:0
46'
 
Nikolaj Moeller
Жеббель Виллем
46'
 
Стеванович Михайло
Карлен Грегори
46'
 
Тома Бастьен
Christian Witzig
49'
Нсаме Жан-Пьер
(Блюм Левин)
3:0
62'
Малес Дариан
Монтейро Джоэл
 
62'
Лакомы Лукаш
Угриниц Филип
 
67'
 
Окороджи Чима
Шмидт Исаак
73'
Ганвула Сильвер
Нсаме Жан-Пьер
 
76'
 
Красничи Альбин
Гёртлер Лукас
80'
Перссон Ноа
Гарсия Улиссес
 
80'
Лустенбергер Фабиан
Лаупер Сандро
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 10
  • 7 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 8
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 437 Количество передач 390
  • 53 Владение мячом, % 47
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
4
Аменда
Орель
23
Бенито
Лорис
21
Гарсия
Улиссес
77
Монтейро
Джоэл
20
Ниассе
Шейх
30
Лаупер
Сандро
7
Угриниц
Филип
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
37
Christian
Witzig
13
Карлен
Грегори
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Янг Бойз
4-4-2
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

История личных встреч

Янг Бойз
Санкт-Галлен

41 матч

85.4%
14.6%
35 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.7%
31.7%
29 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.5%
24.4%
17.1%
24 победы 10 ничьих 0 побед

18 матчей

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 15 побед

59 матчей

59.3%
25.4%
15.3%
35 побед 15 ничьих 9 побед

Первый тайм

49.2%
42.4%
8.4%
29 побед 25 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.7%
33.9%
25.4%
24 победы 20 ничьих 15 побед

История матчей

С
2:1
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
3:3
С
3:1
С
2:1
С
2:0
К
4:1
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
3:3
С
4:3
С
2:3
С
4:1
С
3:2
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
2:0
К
2:1
С
6:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:1
С
3:1
С
4:2
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
0:2
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
2:7

Голы

Всего голов

69
60

Голов в среднем за матч

2.46
1.94

Среднее время на гол

36
46

Всего голов

56
26

Голов в среднем за матч

1.81
0.93

Среднее время на гол

49
96

Всего голов

125
86

Голов в среднем за матч

2.12
1.46

Тотал матчей

2.5
56
Больше 95%
Меньше 5%
3
55
Больше 93%
Меньше 7%
4
40
Больше 68%
Меньше 32%
19
29
Больше 49%
Меньше 51%
30
17
Больше 29%
Меньше 71%
42
9
Больше 15%
Меньше 85%
50
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

42
61

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.53
Элиа Мешак 5 0.29
Иттен Седрик 4 (1) 0.24
Монтейро Джоэл 4 0.24
Угриниц Филип 3 0.18
Ганвула Сильвер 3 (1) 0.18
Бенито Лорис 2 0.12
Гарсия Улиссес 1 0.06
Колли Эбрима 1 0.06
Малес Дариан 1 0.06
Лакомы Лукаш 1 0.06
Ридер Фабиан 1 0.06
Лустенбергер Фабиан 1 0.06
Блюм Левин 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 6 (1) 0.35
Аколо Чадрак 6 0.35
Шуберт Фабиан 3 0.18
Фалльци Альберт 3 0.18
Стеванович Михайло 2 0.12
Шмидт Исаак 2 0.12
Christian Witzig 1 0.06
Фон Моос Юлиан 1 0.06
Кинтилья Хорди 1 0.06
Дзанотти Маттиа 1 0.06
Гёртлер Лукас 1 0.06
Nikolaj Moeller 1 0.06
Красничи Альбин 1 0.06
Фазлии Бетим 1 0.06
Тома Бастьен 0 0
Карлен Грегори 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 8 0
Угриниц Филип 4 0
Янко Саиди 2 1
Бенито Лорис 3 0
Аменда Орель 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Лустенбергер Фабиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Малес Дариан 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Перссон Ноа 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 5 1
Кинтилья Хорди 5 0
Шуберт Фабиан 4 0
Фалльци Альберт 4 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Christian Witzig 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 1 0
Гёртлер Лукас 1 0
Ватковяк Лукас 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

1
5
Янг Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Санкт-Галлен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

10
22
Янг Бойз
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Санкт-Галлен
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

11
27

Голы по времени матча

Забито

24
9
12 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
5
21%
0
0%
1-15
1
4%
2
22%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
5
21%
2
22%
46-60
3
13%
1
11%
61-75
4
17%
4
44%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
14%
2
14%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

12
22
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
5
23%
16-30
3
25%
4
18%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
2
17%
6
27%
61-75
3
25%
3
14%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

36
31
18 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
7
19%
3
10%
1-15
2
6%
7
23%
16-30
9
25%
4
13%
31-45
6
17%
3
10%
46-60
5
14%
7
23%
61-75
7
19%
7
23%
76-90

Пропущено

17
22
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
18%
4
18%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
5
29%
29%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1
Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2
Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0

Результаты матчей

Янг Бойз
Санкт-Галлен

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:1
4 раза 50%
4:0
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
4 раза 50%
4
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
5
4
2.5
4
4
3
6
3.5
3
5
2
7
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
1
8
1
7
2.5
1
8
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
9
8
6
11
2.5
5
12
4
13
3.5
4
13
2
15
4.5
1
16
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 10 5 2 37 - 16 35
2.
Серветт
 1:0 17 9 5 3 28 - 19 32
3.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
4.
Санкт-Галлен
 17 9 3 5 32 - 21 30
5.
Люцерн
 16 7 3 6 23 - 27 24
6.
Лугано
 16 7 1 8 28 - 27 22
7.
Грасcхоппер
 17 6 2 9 26 - 25 20
8.
Лозанна
 0:1 17 5 4 8 24 - 29 19
9.
Ивердон
 16 4 5 7 20 - 35 17
10.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
11.
Базель
 17 4 3 10 22 - 33 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 5 9 17 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 8 8 0 0 23 - 7 24
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Серветт
 1:0 8 4 3 1 17 - 10 15
6.
Лозанна
 0:1 9 4 2 3 14 - 11 14
7.
Грасcхоппер
 8 4 1 3 17 - 10 13
8.
Лугано
 8 4 1 3 12 - 10 13
9.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
10.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:0 9 5 2 2 11 - 9 17
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Грасcхоппер
 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
7.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
8.
Лозанна
 0:1 8 1 2 5 10 - 18 5
9.
Люцерн
 8 1 2 5 7 - 17 5
10.
Ивердон
 8 1 2 5 7 - 19 5
11.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 1 6 8 - 16 4
12.
Базель
 8 1 1 6 9 - 20 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Блюм Левин сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
    • 21'
      Г О О О О Л - Станич Йозо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Янг Бойз 3:0 Санкт-Галлен онлайн

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