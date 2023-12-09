Тур: 15. Стадион: МАК3ПАРК. Главный судья: Ван Букель Пол
0:2
Второй тайм: 71'
0'
6' Undefined phrase: football_event_Нюйтинк Брэм
0:1
43' ГолТавшан Элаис
0:2
46' ГолВан Рой Барт
Ход матча
6'
43'
0:1
46'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 7
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 0
-
237 Количество передач 199
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
13
Лам
Томас
30
Томас
Райан
10
Дрёйф
Ферди
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дрёйф ФердиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Серрано НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Бас ЮриПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
НЕК Неймеген
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.88
Среднее время на гол
51
48
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
60
57
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.33
|Тай Леннарт
|4
|0.27
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|0.2
|Веллиос Апостолос
|3
|0.2
|Веланас Одиссеус
|2
|0.13
|Намли Юнес
|2
|0.13
|Рейндерс Элиано
|1
|0.07
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|8 (1)
|0.53
|Дост Бас
|4 (1)
|0.27
|Огава Коки
|4
|0.27
|Пропер Дирк
|2
|0.13
|Ван Рой Барт
|2
|0.13
|Тавшан Элаис
|2
|0.13
|Росс Матиас
|2
|0.13
|Бас Юри
|2
|0.13
|Гонсалес Роберто
|1
|0.07
|Хансен Сонтье
|1
|0.07
|Шоне Лассе
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Вердонк Калвин
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|4
|0
|Лам Томас
|3
|0
|Намли Юнес
|3
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Веллиос Апостолос
|2
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Керстен Сэм
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Веланас Одиссеус
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|2
|1
|Тавшан Элаис
|1
|1
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Пропер Дирк
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
НЕК Неймеген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
6
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
12
11
ПЕК Зволле
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
НЕК Неймеген
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Забито
15
16
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
5
33%
6
38%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
2
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
6
50%
7
50%
76-90
Забито
22
24
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
9%
2
8%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
2
9%
6
25%
31-45
4
18%
5
21%
46-60
5
23%
2
8%
61-75
7
32%
6
25%
76-90
Пропущено
21
26
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
14%
3
12%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
7
33%
11
42%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3
НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1
Результаты матчей
ПЕК Зволле
НЕК Неймеген
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
4 раза 50%
Точный счет
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
3
5 раз 36%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
24
25
15
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
410
68
212
59
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|47 - 14
|35
|3.
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 11
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 17
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|36 - 33
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|23 - 28
|19
|9.
|2:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|28 - 27
|18
|10.
|0:2 Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 25
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|26 - 31
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 33
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 29
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|0:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 31
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 6
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 12
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|2:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|14.
|0:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|2:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 13
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|10.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 23
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|18 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4