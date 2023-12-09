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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ван Букель Пол
ПЕК Зволле
0:2
Второй тайм: 71'
НЕК Неймеген
0'
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Нюйтинк Брэм
0:1
43' Гол
Тавшан Элаис
0:2
46' Гол
Ван Рой Барт

Ход матча

6'
 
Нюйтинк Брэм
43'
0:1
Тавшан Элаис
46'
Рейндерс Элиано
Ансельмо Гарсия-Макналти
 
46'
Эль-Аззузи Ануар
Лам Томас
 
46'
0:2
Ван Рой Барт
(Худемакерс Меес)
52'
Бюрместер Зико
Томас Райан
 
66'
Веллиос Апостолос
Тай Леннарт
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 0
  • 237 Количество передач 199
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
НЕК Неймеген
6.52
9.00
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3.15
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Все Коэффициенты
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
30
Томас
Райан
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
10
Дрёйф
Ферди
18
Веланас
Одиссеус
9
Тай
Леннарт
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
8
Маттссон
Магнус
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
ПЕК Зволле
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
НЕК Неймеген

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
К
2:0
Э
2:0
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
2:0
ТМК
3:1
Э
2:2
К
2:1
Э
3:3
Э
1:5
ТМС
0:1
Э
1:3
Э
0:4
К
0:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.88

Среднее время на гол

51
48

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.33
Тай Леннарт 4 0.27
Ван Ден Берг Дэйв 3 0.2
Веллиос Апостолос 3 0.2
Веланас Одиссеус 2 0.13
Намли Юнес 2 0.13
Рейндерс Элиано 1 0.07
Бюрместер Зико 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 8 (1) 0.53
Дост Бас 4 (1) 0.27
Огава Коки 4 0.27
Пропер Дирк 2 0.13
Ван Рой Барт 2 0.13
Тавшан Элаис 2 0.13
Росс Матиас 2 0.13
Бас Юри 2 0.13
Гонсалес Роберто 1 0.07
Хансен Сонтье 1 0.07
Шоне Лассе 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Вердонк Калвин 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 4 0
Лам Томас 3 0
Намли Юнес 3 0
Ван Ден Берг Дэйв 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Ван Полен Брам 2 0
Веллиос Апостолос 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Томас Райан 1 0
Веланас Одиссеус 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 2 1
Тавшан Элаис 1 1
Вердонк Калвин 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Росс Матиас 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Шоне Лассе 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Пропер Дирк 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
НЕК Неймеген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
6
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

12
11
ПЕК Зволле
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
НЕК Неймеген
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Забито

15
16
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
5
33%
6
38%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
2
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
6
50%
7
50%
76-90

Забито

22
24
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
9%
2
8%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
2
9%
6
25%
31-45
4
18%
5
21%
46-60
5
23%
2
8%
61-75
7
32%
6
25%
76-90

Пропущено

21
26
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
14%
3
12%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
7
33%
11
42%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3
НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1

Результаты матчей

ПЕК Зволле
НЕК Неймеген

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
4 раза 50%

Точный счет

0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
3
5 раз 36%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
2
4
2
5
2.5
1
5
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
5
9
2
12
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 15 10 3 2 33 - 11 33
4.
Твенте
 Заявка 15 10 3 2 32 - 17 33
5.
Аякс
 Заявка 15 7 3 5 36 - 33 24
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
8.
Херенвен
 Заявка 15 6 1 8 23 - 28 19
9.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 15 4 6 5 28 - 27 18
10.
ПЕК Зволле
 0:2 Заявка 15 5 2 8 20 - 25 17
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
12.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 26 - 31 16
13.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
14.
Валвейк
 Заявка 14 4 1 9 16 - 29 13
15.
Утрехт
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 15 3 4 8 12 - 31 13
17.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
18.
Волендам
 Заявка 15 2 2 11 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 8 6 1 1 21 - 6 19
4.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
6.
Аякс
 Заявка 7 5 0 2 18 - 12 15
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
13.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
14.
ПЕК Зволле
 0:2 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 0:2 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 7 2 3 2 12 - 13 9
8.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
9.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
10.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
11.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
12.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 8 0 1 7 8 - 23 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 18 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
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    6.52
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