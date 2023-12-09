Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Худемакерс Меес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Худемакерс Меес пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

47' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

45' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Команда НЕК Неймеген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

43' Г О О О О Л - Тавшан Элаис забивает ударом с левой ноги!

43' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

40' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

39' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

39' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Веланас Одиссеус и попал в перекладину!

38' Тай Леннарт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Ван Полен Брам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

35' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ансельмо Гарсия-Макналти пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

33' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

33' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Лам Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

31' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

30' Дэйви ван ден Берг не смог попасть в створ ударом издали

30' Матч возобновится спорным мячом

29' Ох, нехорошо это выглядит. Лам Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Лам Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

27' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

26' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

24' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Огава Коки нанес удар головой, но Яспер Шенделаар спокойно отбил мяч.

20' Хорошую попытку сделал Тавшан Элаис . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Сандлер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

19' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

19' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Тавшан Элаис пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

16' Сандлер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Худемакерс Меес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Веланас Одиссеус не смог попасть в створ ударом издали

12' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

11' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

11' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Пропер Дирк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

9' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

8' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

8' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды НЕК Неймеген отменен из-за положения "вне игры".

7' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для НЕК Неймеген

5' Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали

5' Веланас Одиссеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Худемакерс Меес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть