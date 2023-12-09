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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 13324 Главный судья: Ван Букель Пол
ПЕК Зволле
1:3
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
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Нюйтинк Брэм
0:1
43' Гол
Тавшан Элаис
0:2
46' Гол
Ван Рой Барт
1:2
75' Гол
Намли Юнес
90' Желтая карточка
Ван Ден Берг Дэйв
1:3
90' Гол
Бас Юри
90'+4

Ход матча

6'
 
Нюйтинк Брэм
43'
0:1
Тавшан Элаис
46'
Рейндерс Элиано
Ансельмо Гарсия-Макналти
 
46'
Эль-Аззузи Ануар
Лам Томас
 
46'
0:2
Ван Рой Барт
(Худемакерс Меес)
52'
Бюрместер Зико
Томас Райан
 
66'
Веллиос Апостолос
Тай Леннарт
 
75'
Намли Юнес
(Веланас Одиссеус)
1:2
76'
 
Шоне Лассе
Худемакерс Меес
76'
 
Бас Юри
Огава Коки
76'
 
Гонсалес Роберто
Хансен Сонтье
80'
Серрано Нико
Веланас Одиссеус
 
87'
 
Сано Кадаи
Тавшан Элаис
90'
 
Гонсалес Роберто
90'
Ван Ден Берг Дэйв
 
90'
 
Росс Матиас
90'
1:3
Бас Юри
(Вердонк Калвин)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 471 Количество передач 395
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
30
Томас
Райан
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
10
Дрёйф
Ферди
18
Веланас
Одиссеус
9
Тай
Леннарт
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
8
Маттссон
Магнус
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
ПЕК Зволле
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
НЕК Неймеген

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
К
2:0
Э
2:0
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
2:0
ТМК
3:1
Э
2:2
К
2:1
Э
3:3
Э
1:5
ТМС
0:1
Э
1:3
Э
0:4
К
0:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.88

Среднее время на гол

51
48

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.33
Тай Леннарт 4 0.27
Намли Юнес 3 0.2
Ван Ден Берг Дэйв 3 0.2
Веллиос Апостолос 3 0.2
Веланас Одиссеус 2 0.13
Рейндерс Элиано 1 0.07
Бюрместер Зико 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 8 (1) 0.53
Дост Бас 4 (1) 0.27
Огава Коки 4 0.27
Бас Юри 3 0.2
Пропер Дирк 2 0.13
Ван Рой Барт 2 0.13
Тавшан Элаис 2 0.13
Росс Матиас 2 0.13
Гонсалес Роберто 1 0.07
Хансен Сонтье 1 0.07
Шоне Лассе 0 0
Вердонк Калвин 0 0
Худемакерс Меес 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Ден Берг Дэйв 4 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 4 0
Лам Томас 3 0
Намли Юнес 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Ван Полен Брам 2 0
Веллиос Апостолос 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Томас Райан 1 0
Веланас Одиссеус 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 2 1
Тавшан Элаис 1 1
Вердонк Калвин 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Росс Матиас 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Шоне Лассе 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Пропер Дирк 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
НЕК Неймеген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
6
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

12
11
ПЕК Зволле
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
НЕК Неймеген
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

17
17

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
2
17%
4
31%
76-90

Забито

15
16
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
5
33%
6
38%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
2
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
6
50%
7
50%
76-90

Забито

23
27
6 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
2
9%
2
7%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
2
9%
7
26%
31-45
4
17%
6
22%
46-60
6
26%
2
7%
61-75
7
30%
7
26%
76-90

Пропущено

24
27
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
13%
3
11%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
5
21%
4
15%
46-60
3
13%
4
15%
61-75
8
33%
11
41%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3
НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1

Результаты матчей

ПЕК Зволле
НЕК Неймеген

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
4 раза 50%

Точный счет

0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
3
6 раз 40%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
4
11
1.5
7
8
2
13
2.5
6
9
2
13
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 3 2 36 - 12 33
4.
Твенте
 Заявка 15 10 3 2 32 - 17 33
5.
Аякс
 Заявка 15 7 3 5 36 - 33 24
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
8.
Херенвен
 Заявка 15 6 1 8 23 - 28 19
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 6 5 29 - 28 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
12.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 26 - 31 16
13.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
14.
Валвейк
 Заявка 14 4 1 9 16 - 29 13
15.
Утрехт
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 4 8 13 - 34 13
17.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
18.
Волендам
 Заявка 15 2 2 11 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 6 1 1 24 - 7 19
4.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
6.
Аякс
 Заявка 7 5 0 2 18 - 12 15
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
13.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
8.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
9.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
10.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
11.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
12.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 8 0 1 7 8 - 23 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
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