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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
АЗ Алкмаар
4:1
Конец матча
Алмере Сити
0'
1:0
7' Гол
Павлидис Вангелис
23' Желтая карточка
Ван Брюген Дамиан
1:1
56' Гол
Мбе Со Лоик
64' Желтая карточка
Якобс Йоей
2:1
66' Гол
Де Вит Дани
73' Желтая карточка
Ресинк Стейе
3:1
80' Гол
Мёллер Вольфе Давид
81' Желтая карточка
Китала Янн
88' Желтая карточка
Мёллер Вольфе Давид
4:1
90' Гол
Павлидис Вангелис
90' Желтая карточка
Флоранюс Шерел
90' Желтая карточка
Класи Йорди
90'+6

Ход матча

7'
Павлидис Вангелис
(Класи Йорди)
1:0
23'
 
Ван Брюген Дамиан
46'
Аддай Джейден
Поку Эрнест
 
46'
Ван Бредероде Мирон
Ван Боммел Рубен
 
56'
1:1
Мбе Со Лоик
(Копмейнерс Пер)
64'
 
Якобс Йоей
64'
Де Вит Дани
Михайлович Джордже
 
64'
Одгор Йенс
Данташ Тьягу
 
66'
Де Вит Дани
(Пенетра Алешандре)
2:1
67'
 
Катлайн Йоанн
Ван ла Парра Райив
67'
 
Барбе Тео
Ван Брюген Дамиан
73'
 
Ресинк Стейе
77'
 
Китала Янн
Хансен Корнелиус
77'
 
Пенья Альваро
Ресинк Стейе
80'
Мёллер Вольфе Давид
(Одгор Йенс)
3:1
81'
 
Китала Янн
86'
 
Дёйвестейн Лансе
Копмейнерс Пер
88'
Мёллер Вольфе Давид
 
90'
Павлидис Вангелис
(Одгор Йенс)
4:1
90'
 
Флоранюс Шерел
90'
Класи Йорди
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 440 Количество передач 267
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
3
Гус
Ваутер
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
6
Данташ
Тьягу
21
Поку
Эрнест
14
Михайлович
Джордже
15
Ван
Боммел
Рубен
9
Павлидис
Вангелис
1
Баккер
Нордин
3
Якобс
Йоей
4
Ван
Брюген
Дамиан
5
Мбе
Со
Лоик
2
Флоранюс
Шерел
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
15
Копмейнерс
Пер
28
Ресинк
Стейе
27
Ван
ла
Парра
Райив
9
Робине
Тома
17
Хансен
Корнелиус
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Алмере Сити
4-4-2

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Алмере Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:4
ТМК
4:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
4

Среднее время на гол

22
22

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 19 1.27
Де Вит Дани 5 (1) 0.33
Лахдо Майкель 3 0.2
Класи Йорди 2 0.13
Ван Боммел Рубен 2 0.13
Инди Мартинс 1 0.07
Мёллер Вольфе Давид 1 0.07
Ван Бредероде Мирон 1 0.07
Данташ Тьягу 1 0.07
Сугавара Юкинари 0 0
Мейнанс Свен 0 0
Поку Эрнест 0 0
Одгор Йенс 0 0
Садик Ибраим 0 0
Пенетра Алешандре 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 5 (1) 0.33
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.13
Ван ла Парра Райив 1 0.07
Мбе Со Лоик 1 0.07
Хансен Корнелиус 1 0.07
Пост Данни 1 0.07
Якобс Йоей 1 0.07
Китала Янн 1 0.07
Дёйвестейн Лансе 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Катлайн Йоанн 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Де Вит Дани 3 0
Инди Мартинс 2 0
Базур Рихедли 2 0
Класи Йорди 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 5 1
Копмейнерс Пер 4 0
Ресинк Стейе 4 0
Флоранюс Шерел 3 0
Якобс Йоей 3 0
Робине Тома 2 0
Ройо Манел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Китала Янн 2 0
Барбе Тео 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Хансен Корнелиус 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Алмере Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
5
АЗ Алкмаар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Алмере Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
15

Упущенные победы

12
3
АЗ Алкмаар
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Алмере Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
16

Упущенные победы

14
8

Голы по времени матча

Забито

22
9
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
6
27%
2
22%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
6
27%
1
11%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
27%
4
44%
76-90

Пропущено

6
16
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
1
17%
4
25%
61-75
1
17%
4
25%
76-90

Забито

12
5
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Пропущено

5
17
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
1
20%
5
29%
29%
61-75
1
20%
7
41%
76-90

Забито

34
14
12 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
7
21%
2
14%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
3
9%
3
21%
31-45
11
32%
1
7%
46-60
3
9%
2
14%
61-75
8
24%
6
43%
76-90

Пропущено

11
33
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
9%
6
18%
1-15
1
9%
3
9%
16-30
2
18%
2
6%
31-45
3
27%
2
6%
46-60
2
18%
9
27%
61-75
2
18%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0
АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1
Алмере Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2
Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Алмере Сити

Точный счет

3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
1
6
5
3
2.5
3
5
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
2
6
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
10
5
1.5
3
12
7
8
2.5
3
12
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 3 2 36 - 12 33
4.
Твенте
 Заявка 15 10 3 2 32 - 17 33
5.
Аякс
 Заявка 15 7 3 5 36 - 33 24
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
8.
Херенвен
 Заявка 15 6 1 8 23 - 28 19
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 6 5 29 - 28 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
12.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 26 - 31 16
13.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
14.
Валвейк
 Заявка 14 4 1 9 16 - 29 13
15.
Утрехт
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 4 8 13 - 34 13
17.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
18.
Волендам
 Заявка 15 2 2 11 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 6 1 1 24 - 7 19
4.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
6.
Аякс
 Заявка 7 5 0 2 18 - 12 15
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
13.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
8.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
9.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
10.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
11.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
12.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 8 0 1 7 8 - 23 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
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