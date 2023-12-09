Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

88' Мёллер Вольфе Давид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Игрок из команды АЗ Алкмаар делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Тактическая замена. Пеер Копмейнерс уходит с поля и его заменяет Дёйвестейн Лансе

86' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Одгор Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

84' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Ян Китала получает желтую карточку за неспортивное поведение

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Г О О О О Л - Мёллер Вольфе Давид забивает с правой ноги!

77' Тактическая замена. Хансен Корнелиус уходит с поля и его заменяет Ян Китала

75' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Павлидис Вангелис выиграл воздушное противоборство у Joey Jacobs.

73' Ресинк Стейе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

73' Гус Ваутер нанес удар головой, но Nordin Bakker спокойно отбил мяч.

72' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол АЗ Алкмаар будет все-таки засчитан.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для АЗ Алкмаар

66' Г О О О О Л - Де Вит Дани забивает с левой ноги!

66' Пенетра Алешандре создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Пенетра Алешандре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Игра в одни ворота сейчас. АЗ Алкмаар доминирует и владеет мячом

64' Joey Jacobs совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Ван Брюген Дамиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Joey Jacobs выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Joey Jacobs ослабляет давление, выбив мяч.

61' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

60' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

59' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Joey Jacobs ослабляет давление, выбив мяч.

56' Пеер Копмейнерс сделал результативную передачу.

56' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой слева.

55' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Михайлович Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Joey Jacobs ослабляет давление, выбив мяч.

48' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хансен Корнелиус нанес удар головой, но Мэтью Райан спокойно отбил мяч.

48' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

46' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

46' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника