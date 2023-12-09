Тур: 15. Стадион: АФАС. Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
4:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолПавлидис Вангелис
23' Желтая карточкаВан Брюген Дамиан
1:1
56' ГолМбе Со Лоик
64' Желтая карточкаЯкобс Йоей
2:1
66' ГолДе Вит Дани
73' Желтая карточкаРесинк Стейе
3:1
80' ГолМёллер Вольфе Давид
81' Желтая карточкаКитала Янн
88' Желтая карточкаМёллер Вольфе Давид
4:1
90' ГолПавлидис Вангелис
90' Желтая карточкаФлоранюс Шерел
90' Желтая карточкаКласи Йорди
90'+6
Ход матча
7'
1:0
56'
1:1
64'
66'
2:1
73'
80'
81'
90'
4:1
90'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
440 Количество передач 267
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Поку
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Мердинк МексНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Барбе ТеоЗащитник
-
23 Ройо МанелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Китала ЯннНападающий
-
21 Коррин МиланНападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Алмере Сити
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
4
4
Среднее время на гол
22
22
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|19
|1.27
|Де Вит Дани
|5 (1)
|0.33
|Лахдо Майкель
|3
|0.2
|Класи Йорди
|2
|0.13
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.13
|Инди Мартинс
|1
|0.07
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.07
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.07
|Данташ Тьягу
|1
|0.07
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Мейнанс Свен
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Одгор Йенс
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|5 (1)
|0.33
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.13
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.07
|Мбе Со Лоик
|1
|0.07
|Хансен Корнелиус
|1
|0.07
|Пост Данни
|1
|0.07
|Якобс Йоей
|1
|0.07
|Китала Янн
|1
|0.07
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Катлайн Йоанн
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Де Вит Дани
|3
|0
|Инди Мартинс
|2
|0
|Базур Рихедли
|2
|0
|Класи Йорди
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|5
|1
|Копмейнерс Пер
|4
|0
|Ресинк Стейе
|4
|0
|Флоранюс Шерел
|3
|0
|Якобс Йоей
|3
|0
|Робине Тома
|2
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Китала Янн
|2
|0
|Барбе Тео
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Алмере Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
5
АЗ Алкмаар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Алмере Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
15
Упущенные победы
12
3
АЗ Алкмаар
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Алмере Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
16
Упущенные победы
14
8
Голы по времени матча
Забито
22
9
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
6
27%
2
22%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
6
27%
1
11%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
27%
4
44%
76-90
Пропущено
6
16
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
1
17%
4
25%
61-75
1
17%
4
25%
76-90
Забито
12
5
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
2
17%
2
40%
76-90
Пропущено
5
17
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
1
20%
5
29%
29%
61-75
1
20%
7
41%
76-90
Забито
34
14
12 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
7
21%
2
14%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
3
9%
3
21%
31-45
11
32%
1
7%
46-60
3
9%
2
14%
61-75
8
24%
6
43%
76-90
Пропущено
11
33
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
9%
6
18%
1-15
1
9%
3
9%
16-30
2
18%
2
6%
31-45
3
27%
2
6%
46-60
2
18%
9
27%
61-75
2
18%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0
АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1
Алмере Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2
Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Алмере Сити
Точный счет
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
16
53
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
43
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
105
312
78
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|47 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 17
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|36 - 33
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|23 - 28
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|29 - 28
|18
|10.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|26 - 31
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 33
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 29
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 34
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 12
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 23
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4