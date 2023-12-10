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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Гоу Эхед Иглс
0:2
Второй тайм: 59'
Утрехт
0'
0:1
10' Гол
Йенсен Виктор
0:2
28' Гол
Рамселар Барт

Ход матча

10'
0:1
Йенсен Виктор
(Бауссайд Отман)
28'
0:2
Рамселар Барт
46'
Эдвардсен Виктор
Крамер Йорис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 251 Количество передач 214
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Утрехт
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Все Коэффициенты
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
21
Льянсана
Энрик
10
Ромменс
Филипп
29
Мартинсен
Якоб
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
9
Со
Силла
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
34
Фламинго
Райан
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Боздоган
Джан
8
Фрауло
Оскар
26
Бауссайд
Отман
7
Йенсен
Виктор
23
Рамселар
Барт
21
Сёнтьенс
Матс
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Утрехт

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:2
ТМК
0:3
Э
1:1
Э
0:0
ТМС
1:0
К
1:4
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1.08
1.54

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

83
58

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 5 0.33
Со Силла 5 0.33
Эдвардсен Оливер 4 0.27
Ромменс Филипп 3 (1) 0.2
Кюйперс Бас 3 0.2
Эдвардсен Виктор 2 0.13
Льянсана Энрик 2 0.13
Крамер Йорис 1 0.07
Дейл Матс 0 0
Адеканье Бобби 0 0
Наубер Геррит 0 0
Батен Тибо 0 0
Мартинсен Якоб 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 3 0.2
Фрауло Оскар 2 0.13
Фламинго Райан 2 0.13
Лидберг Исак 1 0.07
Сёнтьенс Матс 1 0.07
Рамселар Барт 1 0.07
Боздоган Джан 1 0.07
Тоорнстра Йенс 1 0.07
Ван дер Хорн Майк 1 0.07
Модибо Саньян 1 0.07
Ромени Оле 1 0.07
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Азаркан Маруан 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 4 1
Кюйперс Бас 3 0
Адеканье Бобби 1 1
Наубер Геррит 2 0
Дейл Матс 2 0
Крамер Йорис 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Ван дер Хорн Майк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Азаркан Маруан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Лидберг Исак 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Утрехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
0
Гоу Эхед Иглс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Утрехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

3
8
Гоу Эхед Иглс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Утрехт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

20
4
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
10%
2
50%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
1
25%
31-45
1
5%
1
25%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
5
38%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
31%
4
25%
76-90

Забито

25
13
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
2
8%
2
15%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
5
20%
2
15%
31-45
1
4%
3
23%
46-60
6
24%
2
15%
61-75
8
32%
2
15%
76-90

Пропущено

20
26
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
3
15%
1
4%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
2
10%
6
23%
31-45
5
25%
6
23%
46-60
1
5%
6
23%
61-75
7
35%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1
Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1
Утрехт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2
Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Утрехт

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
2
5
5
2
2.5
1
6
3
4
3.5
1
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
7
5
9
1.5
4
10
5
9
2.5
2
12
3
11
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 3 2 36 - 12 33
4.
Твенте
 Заявка 15 10 3 2 32 - 17 33
5.
Аякс
 Заявка 15 7 3 5 36 - 33 24
6.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 15 6 4 5 25 - 22 22
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
8.
Херенвен
 Заявка 15 6 1 8 23 - 28 19
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 6 5 29 - 28 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
12.
Утрехт
 2:0 Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
13.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 26 - 31 16
14.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
15.
Валвейк
 Заявка 14 4 1 9 16 - 29 13
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 4 8 13 - 34 13
17.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
18.
Волендам
 Заявка 15 2 2 11 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 6 1 1 24 - 7 19
4.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
6.
Аякс
 Заявка 7 5 0 2 18 - 12 15
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
13.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 2:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Утрехт
 2:0 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 8 0 1 7 8 - 23 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
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