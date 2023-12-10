Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Утрехт

42' Удар от ворот произведет Утрехт

40' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Утрехт

35' Ромменс Филипп пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

32' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Г О О О О Л - Рамселар Барт забивает ударом с правой ноги!

28' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Со Силла выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Боздоган Джан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

17' Удар от ворот произведет Утрехт

17' Ромменс Филипп не смог попасть в створ ударом издали

15' Йенсен Виктор не смог попасть в створ ударом издали

15' Удар от ворот произведет Утрехт

14' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

12' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Команда Утрехт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Йенсен Виктор забивает с левой ноги!

10' Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

8' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Утрехт

6' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Сёнтьенс Матс пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

3' Йенсен Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Крамер Йорис получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Крамер Йорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Утрехт начинает с центра поля