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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 9873 Главный судья: Линдхут Аллард
Гоу Эхед Иглс
0:2
Конец матча
Утрехт
0'
0:1
10' Гол
Йенсен Виктор
0:2
28' Гол
Рамселар Барт
90'+5

Ход матча

10'
0:1
Йенсен Виктор
(Бауссайд Отман)
28'
0:2
Рамселар Барт
46'
Эдвардсен Виктор
Крамер Йорис
 
63'
 
Бут Тейлор
Бауссайд Отман
64'
Батен Тибо
Мартинсен Якоб
 
74'
 
Ромени Оле
Рамселар Барт
84'
 
Икбал Зидан
Йенсен Виктор
84'
 
Тоорнстра Йенс
Сёнтьенс Матс
85'
Наубер Геррит
Ромменс Филипп
 
85'
Фернандес Рашаан
Эдвардсен Оливер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 508 Количество передач 347
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
21
Льянсана
Энрик
10
Ромменс
Филипп
29
Мартинсен
Якоб
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
9
Со
Силла
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
34
Фламинго
Райан
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Боздоган
Джан
8
Фрауло
Оскар
26
Бауссайд
Отман
7
Йенсен
Виктор
23
Рамселар
Барт
21
Сёнтьенс
Матс
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Утрехт

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:2
ТМК
0:3
Э
1:1
Э
0:0
ТМС
1:0
К
1:4
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1.08
1.54

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

83
58

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 5 0.33
Со Силла 5 0.33
Эдвардсен Оливер 4 0.27
Ромменс Филипп 3 (1) 0.2
Кюйперс Бас 3 0.2
Эдвардсен Виктор 2 0.13
Льянсана Энрик 2 0.13
Крамер Йорис 1 0.07
Дейл Матс 0 0
Адеканье Бобби 0 0
Наубер Геррит 0 0
Батен Тибо 0 0
Мартинсен Якоб 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 3 0.2
Фрауло Оскар 2 0.13
Фламинго Райан 2 0.13
Лидберг Исак 1 0.07
Сёнтьенс Матс 1 0.07
Рамселар Барт 1 0.07
Боздоган Джан 1 0.07
Тоорнстра Йенс 1 0.07
Ван дер Хорн Майк 1 0.07
Модибо Саньян 1 0.07
Ромени Оле 1 0.07
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Азаркан Маруан 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 4 1
Кюйперс Бас 3 0
Адеканье Бобби 1 1
Наубер Геррит 2 0
Дейл Матс 2 0
Крамер Йорис 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Ван дер Хорн Майк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Азаркан Маруан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Лидберг Исак 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Утрехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
0
Гоу Эхед Иглс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Утрехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

3
8
Гоу Эхед Иглс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

20
6
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
10%
3
50%
1-15
2
10%
1
17%
16-30
5
25%
1
17%
31-45
1
5%
1
17%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
5
38%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
31%
4
25%
76-90

Забито

25
15
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
2
8%
3
20%
1-15
3
12%
3
20%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
8
32%
2
13%
76-90

Пропущено

22
26
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
4
18%
1
4%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
2
9%
6
23%
31-45
5
23%
6
23%
46-60
1
5%
6
23%
61-75
7
32%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1
Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1
Утрехт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2
Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Утрехт

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
5
3
1.5
2
5
5
3
2.5
1
6
3
5
3.5
1
6
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
5
10
5
10
2.5
2
13
3
12
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 3 2 36 - 12 33
4.
Твенте
 Заявка 15 10 3 2 32 - 17 33
5.
Аякс
 Заявка 15 7 3 5 36 - 33 24
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 4 5 25 - 22 22
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
8.
Херенвен
 Заявка 15 6 1 8 23 - 28 19
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 6 5 29 - 28 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 15 4 5 6 15 - 24 17
12.
Утрехт
 Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
13.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 26 - 31 16
14.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 4 8 13 - 34 13
17.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
18.
Волендам
 Заявка 15 2 2 11 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 6 1 1 24 - 7 19
4.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
6.
Аякс
 Заявка 7 5 0 2 18 - 12 15
7.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
8.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
13.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Валвейк
 0:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
17.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 8 0 1 7 8 - 23 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Утрехт не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 9873 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Гоу Эхед Иглс: 60%, Утрехт: 40%.
  • 95'
    Со Силла нанес удар головой, но Василиос Баркас спокойно отбил мяч.
  • 94'
    Амофа Джамал нанес удар головой, но Василиос Баркас спокойно отбил мяч.
  • 94'
    Кюйперс Бас из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
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