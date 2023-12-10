Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Кюйперс Бас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

81' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Кюйперс Бас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Фламинго Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Удар от ворот произведет Утрехт

76' Батен Тибо не смог попасть в створ ударом издали

75' Хорошую попытку сделал Батен Тибо . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Удар от ворот произведет Утрехт

73' Льянсана Энрик не смог попасть в створ ударом издали

73' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

68' Удар от ворот произведет Утрехт

67' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Утрехт

65' Ромменс Филипп не смог попасть в створ ударом издали

63' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Матч возобновится спорным мячом

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Хорошую попытку сделал Мартинсен Якоб . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Хорошую попытку сделал Рамселар Барт . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Близко! Рамселар Барт нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

55' Сёнтьенс Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

50' Хорошую попытку сделал Дейл Матс . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Удар от ворот произведет Утрехт

48' Виллюмссон Виллюм не смог попасть в створ ударом издали