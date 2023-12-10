Тур: 15. Стадион: Де Аделарсхорст. Зрители: 9873 Главный судья: Линдхут Аллард
0:2
Конец матча
Ход матча
10'
0:1
28'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
8 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
11 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
508 Количество передач 347
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
25
Амофа
Джамал
9
Со
Силла
24
Виргевер
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Со СиллаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Серра ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
-
33 Wessel Kooy
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
1
Среднее время на гол
105
90
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
1.08
1.54
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
83
58
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|5
|0.33
|Со Силла
|5
|0.33
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.27
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.2
|Кюйперс Бас
|3
|0.2
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.13
|Льянсана Энрик
|2
|0.13
|Крамер Йорис
|1
|0.07
|Дейл Матс
|0
|0
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Мартинсен Якоб
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|3
|0.2
|Фрауло Оскар
|2
|0.13
|Фламинго Райан
|2
|0.13
|Лидберг Исак
|1
|0.07
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.07
|Рамселар Барт
|1
|0.07
|Боздоган Джан
|1
|0.07
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.07
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.07
|Модибо Саньян
|1
|0.07
|Ромени Оле
|1
|0.07
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|4
|1
|Кюйперс Бас
|3
|0
|Адеканье Бобби
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Азаркан Маруан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Утрехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
0
Гоу Эхед Иглс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Утрехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
3
8
Гоу Эхед Иглс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
20
6
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
10%
3
50%
1-15
2
10%
1
17%
16-30
5
25%
1
17%
31-45
1
5%
1
17%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
6
30%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
5
38%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
31%
4
25%
76-90
Забито
25
15
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
2
8%
3
20%
1-15
3
12%
3
20%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
8
32%
2
13%
76-90
Пропущено
22
26
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
4
18%
1
4%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
2
9%
6
23%
31-45
5
23%
6
23%
46-60
1
5%
6
23%
61-75
7
32%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1
Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1
Утрехт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2
Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
53
25
53
16
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
510
510
510
213
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|47 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 17
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|36 - 33
|24
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|23 - 28
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|29 - 28
|18
|10.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|11.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 24
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|26 - 31
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 33
|15
|15.
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 34
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 12
|15
|7.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|15.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|12.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|17.
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 23
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4