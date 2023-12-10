Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Халилович Ален навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Удар от ворот произведет Валвейк

28' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Валвейк

26' Сирхейс Кай не смог попасть в створ ударом издали

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Удар от ворот произведет Валвейк

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Ферати Арианит получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Ферати Арианит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Валвейк

13' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Клеонизе Денильо из команды Валвейк не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

12' Стеванович Филип из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Валвейк

5' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

1' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Валвейк начинает с центра поля