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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Фортуна Ситтард
0:0
Первый тайм: 44'
Валвейк
0'
30' Желтая карточка
Леливелд Юлиан
41' Желтая карточка
Гаари Жюрьен

Ход матча

30'
 
Леливелд Юлиан
37'
 
Гаари Жюрьен
Леливелд Юлиан
41'
 
Гаари Жюрьен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Валвейк
2.50
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Все Коэффициенты
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
3
Фофана
Садик
14
Гут
Родриго
35
Дейкс
Митчелл
19
Ферати
Арианит
6
Дуарте
Дерой
77
Нослин
Тейяни
10
Халилович
Ален
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
14
Локеза
Крис
10
Стеванович
Филип
29
Крамер
Михил
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Валвейк
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Валвейк

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

22 матча

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:2
ТМК
0:13
ПД
1:1
ПД
6:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
2:3
ВД(GD
2:1
ВД(GD
2:0
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:1

Голы

Всего голов

18
25

Голов в среднем за матч

1.5
2.27

Среднее время на гол

60
39

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1.09

Среднее время на гол

52
82

Всего голов

35
37

Голов в среднем за матч

1.59
1.68

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
53

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 4 (1) 0.27
Халилович Ален 2 0.13
Нослин Тейяни 2 0.13
Озьякуп Огузхан 1 0.07
Дуарте Дерой 1 0.07
Розье Лорейнц 1 0.07
Бельхейр Мухамед 1 0.07
Гут Родриго 1 0.07
Робберехт Милан 1 0.07
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Укили Яссин 6 0.4
Крамер Михил 4 (2) 0.27
Стеванович Филип 2 0.13
Клеонизе Денильо 1 0.07
Локеза Крис 1 0.07
Мин Давид 1 0.07
Маргарет Рихонелл 1 0.07
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 5 0
Дейкс Митчелл 4 0
Сиовас Димитрис 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Озьякуп Огузхан 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бёйс Данни 1 0
Пинту Иву 1 0
Кордоба Иньиго 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Лазетич Марко 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Робберехт Милан 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 5 0
Укили Яссин 4 0
Крамер Михил 3 0
Румерату Годфрид 3 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Адевойе Шоун 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Фелида Кевин 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Валвейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
1
Фортуна Ситтард
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Валвейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

2
6
Фортуна Ситтард
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Валвейк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
18%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
3
75%
2
20%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
6
38%
4
27%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Пропущено

24
25
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
6
24%
16-30
6
25%
5
20%
31-45
3
13%
5
20%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
8
33%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0
Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0
Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1
Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Валвейк

Точный счет

0:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
3
5
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
5
9
3
11
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 3 2 36 - 12 33
4.
Твенте
 Заявка 15 10 3 2 32 - 17 33
5.
Аякс
 Заявка 15 7 3 5 36 - 33 24
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 4 5 25 - 22 22
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
8.
Херенвен
 Заявка 15 6 1 8 23 - 28 19
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 6 5 29 - 28 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 15 4 5 6 15 - 24 17
12.
Утрехт
 Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
13.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 26 - 31 16
14.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 4 8 13 - 34 13
17.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
18.
Волендам
 Заявка 15 2 2 11 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 6 1 1 24 - 7 19
4.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
6.
Аякс
 Заявка 7 5 0 2 18 - 12 15
7.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
8.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
13.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Валвейк
 0:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
17.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 8 0 1 7 8 - 23 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
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