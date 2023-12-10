Тур: 15. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 10397 Главный судья: Йоей Кой
1:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаЛеливелд Юлиан
41' Желтая карточкаГаари Жюрьен
72' Желтая карточкаВут Симен
1:0
87' ГолНослин Тейяни
88' Желтая карточкаНослин Тейяни
90'+6
Ход матча
30'
41'
72'
87'
1:0
88'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 1
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
320 Количество передач 378
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Гриффит ИманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Меир РазЗащитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Валвейк
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
22 матча
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
25
Голов в среднем за матч
1.5
2.27
Среднее время на гол
60
39
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.7
1.09
Среднее время на гол
52
82
Всего голов
35
37
Голов в среднем за матч
1.59
1.68
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
53
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|4 (1)
|0.27
|Нослин Тейяни
|3
|0.2
|Халилович Ален
|2
|0.13
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.07
|Дуарте Дерой
|1
|0.07
|Розье Лорейнц
|1
|0.07
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.07
|Гут Родриго
|1
|0.07
|Робберехт Милан
|1
|0.07
|Пинту Иву
|0
|0
|Кордоба Иньиго
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Укили Яссин
|6
|0.4
|Крамер Михил
|4 (2)
|0.27
|Стеванович Филип
|2
|0.13
|Клеонизе Денильо
|1
|0.07
|Локеза Крис
|1
|0.07
|Мин Давид
|1
|0.07
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.07
|Мейерс Арон
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|5
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Нослин Тейяни
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Кордоба Иньиго
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|5
|0
|Укили Яссин
|4
|0
|Крамер Михил
|3
|0
|Румерату Годфрид
|3
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Адевойе Шоун
|0
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|Фелида Кевин
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Валвейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
1
Фортуна Ситтард
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Валвейк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
2
6
Фортуна Ситтард
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Валвейк
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
17%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
36%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
3
75%
2
20%
76-90
Пропущено
16
15
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
6
38%
4
27%
76-90
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
5
31%
3
20%
76-90
Пропущено
24
26
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
6
23%
16-30
6
25%
5
19%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
8
33%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0
Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0
Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1
Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Валвейк
Точный счет
0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
96
510
510
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|47 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 17
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|36 - 33
|24
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|23 - 28
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 24
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|29 - 28
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|13.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 33
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|26 - 31
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|16 - 30
|13
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 34
|13
|17.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 32
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 12
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|9.
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|0:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|16.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 18
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 23
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4