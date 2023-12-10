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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 10397 Главный судья: Йоей Кой
Фортуна Ситтард
1:0
Конец матча
Валвейк
0'
30' Желтая карточка
Леливелд Юлиан
41' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
72' Желтая карточка
Вут Симен
1:0
87' Гол
Нослин Тейяни
88' Желтая карточка
Нослин Тейяни
90'+6

Ход матча

30'
 
Леливелд Юлиан
37'
 
Гаари Жюрьен
Леливелд Юлиан
41'
 
Гаари Жюрьен
46'
 
Баккали Закария
Клеонизе Денильо
46'
Вут Симен
Дейкс Митчелл
 
58'
 
Нимейер Рёвен
Стеванович Филип
58'
 
Маргарет Рихонелл
Локеза Крис
72'
Вут Симен
 
78'
Оратмангун Рагнар
Сирхейс Кай
 
78'
Розье Лорейнц
Ферати Арианит
 
87'
Нослин Тейяни
(Пинту Иву)
1:0
88'
Нослин Тейяни
 
90'
Робберехт Милан
Халилович Ален
 
90'
Вита Реми
Кордоба Иньиго
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 320 Количество передач 378
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
3
Фофана
Садик
14
Гут
Родриго
35
Дейкс
Митчелл
19
Ферати
Арианит
6
Дуарте
Дерой
77
Нослин
Тейяни
10
Халилович
Ален
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
14
Локеза
Крис
10
Стеванович
Филип
29
Крамер
Михил
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Валвейк
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Валвейк

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

22 матча

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:2
ТМК
0:13
ПД
1:1
ПД
6:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
2:3
ВД(GD
2:1
ВД(GD
2:0
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:1

Голы

Всего голов

18
25

Голов в среднем за матч

1.5
2.27

Среднее время на гол

60
39

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1.09

Среднее время на гол

52
82

Всего голов

35
37

Голов в среднем за матч

1.59
1.68

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
53

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 4 (1) 0.27
Нослин Тейяни 3 0.2
Халилович Ален 2 0.13
Озьякуп Огузхан 1 0.07
Дуарте Дерой 1 0.07
Розье Лорейнц 1 0.07
Бельхейр Мухамед 1 0.07
Гут Родриго 1 0.07
Робберехт Милан 1 0.07
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Укили Яссин 6 0.4
Крамер Михил 4 (2) 0.27
Стеванович Филип 2 0.13
Клеонизе Денильо 1 0.07
Локеза Крис 1 0.07
Мин Давид 1 0.07
Маргарет Рихонелл 1 0.07
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 5 0
Дейкс Митчелл 4 0
Сиовас Димитрис 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Озьякуп Огузхан 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Нослин Тейяни 2 0
Бёйс Данни 1 0
Пинту Иву 1 0
Кордоба Иньиго 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 5 0
Укили Яссин 4 0
Крамер Михил 3 0
Румерату Годфрид 3 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Адевойе Шоун 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Фелида Кевин 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Валвейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
1
Фортуна Ситтард
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Валвейк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

2
6
Фортуна Ситтард
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Валвейк
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
17%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
36%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
3
75%
2
20%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
6
38%
4
27%
76-90

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
5
31%
3
20%
76-90

Пропущено

24
26
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
6
23%
16-30
6
25%
5
19%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
8
33%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0
Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0
Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1
Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Валвейк

Точный счет

0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
5
10
3
12
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 3 2 36 - 12 33
4.
Твенте
 Заявка 15 10 3 2 32 - 17 33
5.
Аякс
 Заявка 15 7 3 5 36 - 33 24
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 4 5 25 - 22 22
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
8.
Херенвен
 Заявка 15 6 1 8 23 - 28 19
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 5 4 6 16 - 24 19
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 6 5 29 - 28 18
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
12.
Утрехт
 Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
13.
Хераклес
 0:0 Заявка 15 4 4 7 20 - 33 16
14.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 26 - 31 16
15.
Валвейк
 Заявка 15 4 1 10 16 - 30 13
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 4 8 13 - 34 13
17.
Витесс
 0:0 Заявка 15 2 3 10 10 - 32 9
18.
Волендам
 Заявка 15 2 2 11 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 6 1 1 24 - 7 19
4.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Аякс
 Заявка 7 5 0 2 18 - 12 15
8.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
9.
Хераклес
 0:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
13.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 0:0 Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Валвейк
 Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 0:0 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 0:0 Заявка 8 1 3 4 10 - 18 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 8 0 1 7 8 - 23 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
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