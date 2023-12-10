Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Гаари Жюрьен грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

41' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

41' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Валвейк

36' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Валвейк

33' Удар от ворот произведет Валвейк

32' Халилович Ален навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Удар от ворот произведет Валвейк

28' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Валвейк

26' Сирхейс Кай не смог попасть в створ ударом издали

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Удар от ворот произведет Валвейк

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Ферати Арианит получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Ферати Арианит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Валвейк

13' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Клеонизе Денильо из команды Валвейк не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

12' Стеванович Филип из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Валвейк

5' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

1' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Валвейк начинает с центра поля