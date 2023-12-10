Тур: 15. Стадион: Гелредом. Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
1
Ром
Элой
25
Де
Регт
Гиан
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Де Регт ГианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
-
56 Эгбринг МатсЗащитник
-
44 Алтена ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Хамулич СаидНападающий
-
52 Kaya Symon
-
Главный тренер: Edward Sturing
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
Хераклес
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
32 матча
50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.9%
43.8%
9.3%
15 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
1.79
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
25
8
Голов в среднем за матч
1.39
0.57
Среднее время на гол
64
157
Всего голов
50
35
Голов в среднем за матч
1.56
1.09
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
57
82
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.29
|Манхуф Миллион
|4
|0.29
|Ороз Алоис
|1
|0.07
|Тилеманс Матейс
|1
|0.07
|Аркус Карлан
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Исима-Мирен Николя
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|4 (1)
|0.29
|Санкох Мохамед
|4
|0.29
|Энгельс Марио
|3
|0.21
|Нанкиши Абденего
|3
|0.21
|Уахим Анас
|2
|0.14
|Хоогма Джастин
|1
|0.07
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.07
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.07
|Зонненберг Свен
|1
|0.07
|Брюнс Томас
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Мёленстен Мелле
|2
|1
|Аркус Карлан
|3
|0
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Хендрикс Рамон
|3
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Тилеманс Матейс
|1
|0
|Де Регт Гиан
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|5
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Энгельс Марио
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Хоогма Джастин
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0
|Виекхофф Яннес
|2
|0
|Вейинович Марко
|1
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|0
|Роскен Рубен
|1
|0
|Шеперман Сэм
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Хераклес
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Витесс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хераклес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
5
9
Витесс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Хераклес
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
33%
1
10%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Пропущено
11
18
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
4
22%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
4
22%
61-75
3
27%
4
22%
76-90
Забито
8
11
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
5
45%
61-75
4
50%
4
36%
76-90
Пропущено
20
14
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
6
30%
2
14%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
3
15%
2
14%
76-90
Забито
11
21
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
18%
5
24%
46-60
1
9%
7
33%
61-75
5
45%
7
33%
76-90
Пропущено
31
32
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
6
19%
6
19%
1-15
4
13%
6
19%
16-30
4
13%
6
19%
31-45
6
19%
1
3%
46-60
5
16%
7
22%
61-75
6
19%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0
Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2
Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6
Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1
Результаты матчей
Витесс
Хераклес
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
4:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Витесс
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
26
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
104
212
68
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|47 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 17
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|36 - 33
|24
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|23 - 28
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 24
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|29 - 28
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|13.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 33
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|26 - 31
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|16 - 30
|13
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 34
|13
|17.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 32
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 12
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|9.
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|0:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|16.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 18
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 23
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4