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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 17061 Главный судья: Гозубуик Сердар
Витесс
2:0
Конец матча
Хераклес
0'
1:0
20' Гол
Де Регт Гиан
31' Желтая карточка
Ром Элой
1:0
32' Не забитый пенальти
Ханссон Эмиль
47' Желтая карточка
Хоогма Джастин
2:0
73' Гол
Бутра Амин
79' Желтая карточка
Тилеманс Матейс
90'+4

Ход матча

20'
Де Регт Гиан
(Козловски Кацпер)
1:0
31'
Ром Элой
 
32'
1:0
Ханссон Эмиль
47'
 
Хоогма Джастин
61'
 
Брюнс Томас
Уахим Анас
61'
 
Сатриано Антонио
Санкох Мохамед
61'
 
Нанкиши Абденего
Лимбомбе Брайан
67'
Бутра Амин
Де Регт Гиан
 
73'
Бутра Амин
2:0
79'
Тилеманс Матейс
 
79'
 
Шеперман Сэм
Энгельс Марио
81'
Перссон Йоэль
Козловски Кацпер
 
90'
Алтена Йорди
Ван Гинкел Марко
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 374 Количество передач 371
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Ром
Элой
43
Ван
Звам
Джованни
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
13
Корнелисс
Энцо
21
Тилеманс
Матейс
22
Домджони
Тони
42
Манхуф
Миллион
17
Козловски
Кацпер
25
Де
Регт
Гиан
8
Ван
Гинкел
Марко
1
Браувер
Микаэль
3
Виекхофф
Яннес
4
Зонненберг
Свен
21
Хоогма
Джастин
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
7
Лимбомбе
Брайан
8
Энгельс
Марио
10
Уахим
Анас
29
Ханссон
Эмиль
44
Санкох
Мохамед
Витесс
4-2-3-1
Хераклес
4-1-4-1

История личных встреч

Витесс
Хераклес

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

32 матча

50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед

Первый тайм

46.9%
43.8%
9.3%
15 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
К
0:2
Э
1:1
Э
3:2
К
0:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
К
4:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:5
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
6:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

1.79
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

25
8

Голов в среднем за матч

1.39
0.57

Среднее время на гол

64
157

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

1.56
1.09

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

57
82

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.27
Манхуф Миллион 4 0.27
Ороз Алоис 1 0.07
Бутра Амин 1 0.07
Тилеманс Матейс 1 0.07
Де Регт Гиан 1 0.07
Козловски Кацпер 0 0
Аркус Карлан 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Хамулич Саид 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 4 (1) 0.27
Санкох Мохамед 4 0.27
Энгельс Марио 3 0.2
Нанкиши Абденего 3 0.2
Уахим Анас 2 0.13
Хоогма Джастин 1 0.07
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.07
Лимбомбе Брайан 1 0.07
Зонненберг Свен 1 0.07
Брюнс Томас 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Роскен Рубен 0 0
Бультман Стив 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Мёленстен Мелле 2 1
Аркус Карлан 3 0
Козловски Кацпер 3 0
Хендрикс Рамон 3 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Домджони Тони 1 0
Де Регт Гиан 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 5 0
Уахим Анас 4 0
Хоогма Джастин 2 1
Энгельс Марио 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 0
Виекхофф Яннес 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Роскен Рубен 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Бультман Стив 1 0

Результаты матчей

Витесс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Хераклес
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Витесс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хераклес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

5
9
Витесс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Хераклес
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
20%
1
10%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Пропущено

11
20
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
4
20%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
1
9%
3
15%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
5
25%
61-75
3
27%
4
20%
76-90

Забито

8
11
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
5
45%
61-75
4
50%
4
36%
76-90

Пропущено

20
14
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
6
30%
2
14%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
3
15%
2
14%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
15%
5
24%
46-60
2
15%
7
33%
61-75
5
38%
7
33%
76-90

Пропущено

31
34
14 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
6
19%
6
18%
1-15
4
13%
7
21%
16-30
4
13%
6
18%
31-45
6
19%
1
3%
46-60
5
16%
8
24%
61-75
6
19%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0
Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2
Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6
Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1

Результаты матчей

Витесс
Хераклес

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
4:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Витесс
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
6
9
1
14
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 3 2 36 - 12 33
4.
Твенте
 Заявка 15 10 3 2 32 - 17 33
5.
Аякс
 Заявка 15 7 3 5 36 - 33 24
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 4 5 25 - 22 22
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
8.
Херенвен
 Заявка 15 6 1 8 23 - 28 19
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 5 4 6 16 - 24 19
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 6 5 29 - 28 18
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
12.
Утрехт
 Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
13.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 26 - 31 16
14.
Хераклес
 Заявка 15 4 3 8 20 - 35 15
15.
Валвейк
 Заявка 15 4 1 10 16 - 30 13
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 4 8 13 - 34 13
17.
Витесс
 Заявка 15 3 2 10 12 - 32 11
18.
Волендам
 Заявка 15 2 2 11 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 6 1 1 24 - 7 19
4.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Аякс
 Заявка 7 5 0 2 18 - 12 15
8.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
13.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Витесс
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Валвейк
 Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 8 0 1 7 8 - 23 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Витесс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Витесс: 50%, Хераклес: 50%.
  • 93'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 93'
    Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Ром Элой взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
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