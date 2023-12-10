Гутьеррес ворвался на левый край штрафной площади, сместился к углу вратарской, откуда пробил в дальний угол в борьбе с Араухо, но немного не попал в цель.

Стоит отметить, что как-то слишком неубедительно в этот вечер действует Араухо, который много вольностей позволяет соперникам в своей зоне.

Заброс на правый край атаки последовал на Довбика, который головой выполнял скидку дальше на Коуто, но у последнего было зафиксировано положение "вне игры".

Гюндоган с левого края сместился в центр и сильно пробил по воротам, но выстрел на себя принял центральный защитник "Жироны".

Канселу с левого фланга вошёл в штрафную площадку, обыгрался с Фелишем, получив ответный пас пяткой, после чего с острого угла сильно пробил по воротам, но Гассанига не дрогнул и парировал мяч.

В контратаке "Жироны" с правого фланга следовала подача в район дальней штанги в направлении Довбика, но тот проиграл единоборство Кунде.

Де Йонг отдал передачу на правый край атаки "Барселоны" на Рафинью, который выполнил навес на дальний край штрафной площади, однако там никого из его партнёров по команде не оказалось.

Перед матчем аналитики Ла Лиги сравнивали Левандовски и Довбика. У нападающих было по 7 забитых голов, а в этот вечер они записали на свой счёт 8-е результативные удары.

Левандовски до этого матча не забивал практически два месяца, но теперь прервал свою голевую засуху. Сумеет ли он поймать кураж и снова превратиться в голевую машину?

Рафинья получил мяч на правом краю чужой штрафной площади, сместился немного в центр, после чего коварно пробил в ближний нижний угол, но немного промахнулся.

Продолжает "Жирона" держать позиционную оборону, всем составом располагаясь на своей половине поля, надеясь подкараулить какую-то обрезку, чтобы улететь вперёд в контратаку.

Коуто забросил мяч на левый фланг атаки на ход Савио, но тот не решился пойти на обострение, остановившись и подождав поддержку партнёров по команде.

В итоге всё же левым флангом развивали свою атаку жиронцы, Савио выполнил прострел в центр на средней высоте, а Довбик пробил головой, но получилось весьма неточно.

Включили теперь высокий прессинг на чужой половине поля гости. Весь матч они глубоко защищаться сегодня не собираются.

Блинд выполнил пас вперёд на Довбика, который пяткой выполнил скидку в направлении Цыганкова, однако Виктор понимал, что находится в офсайде, поэтому не стал подбирать игровой снаряд.

20' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Роберт Левандовски!!!

Угловой на правом фланге снова заработали "сине-гранатовые". Рафинья выполнил навес в район дальней штанги, откуда Левандовски точно пробил головой в цель.

19' Попытались развить свою атаку левым флангом гости, но мяч их соперники отбили за боковую линию, после чего судьи зафиксировали положение "вне игры".

18' Мартин на своей половине поля на правом фланге умело поставил корпус после работы на подборе, заработав в итоге для своей команды штрафной удар. В роли нарушителя выступил Канселу.

17' Активный Фелиш прорвался на правый край штрафной площади, но попытка его удара по воротам была блокирована - мяч ушёл на угловой. После подачи стандарта жиронские защитники уверенно отбились.

16' 0:2 - такова сейчас статистика матча по ударам в створ ворот. Фелиш сейчас с левого края пасовал в штрафную площадку в направлении рывка Педри, но вовремя из ворот выскочил Гассанига, который первым оказался на мяче.

15' Празднования начались в гостевом фан-секторе. Продолжают творить чудеса их любимцы, которые вернули себе на эту минуту единоличное лидерство в турнирной таблице Ла Лиги.

14' Неприятное начало встречи для "Барселоны", но нельзя ей посыпать голову пеплом - впереди ещё очень много игрового времени.

13' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Артём Довбик!!!

А вот и первый гол в матче! Коуто выполнил длинный пас низом по правому флангу на ход Цыганкову, тот прострелил в центр штрафной площади на Довбика, а Артём в касание сильно пробил в левую штангу, от которой мяч оказался в сетку ворот.

12' Осели всем составом жиронцы сейчас на своей трети поля, но по возможности они будут стремиться убежать в контратаку.