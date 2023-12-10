Тур: 16. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Ход матча
12'
0:1
19'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
8
Педри
11
Рафинья
Диас
14
Фелиш
Жоау
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
20
Коуто
Ян
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
16
Савио
III
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
32 Лопес ФерминПолузащитник
- Нападающий
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
-
20 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Барселона
Жирона
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
10 матчей
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
2.29
2
Среднее время на гол
39
45
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|0.5
|Торрес Ферран
|3
|0.19
|Рафинья Диас
|2
|0.13
|Фелиш Жоау
|2
|0.13
|Канселу Жоау
|2
|0.13
|Гюндоган Илкай
|1
|0.06
|Кунде Жюль
|1
|0.06
|Гави
|1
|0.06
|Ямаль Ламин
|1
|0.06
|Роберто Серхи
|1
|0.06
|Де Йонг Френки
|1
|0.06
|Араухо Рональд
|1
|0.06
|Педри
|1
|0.06
|Лопес Фермин
|1
|0.06
|Гиу Марк
|1
|0.06
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|8 (1)
|0.5
|Стуани Кристиан
|5
|0.31
|Савио III
|4
|0.25
|Эррера Янгель
|4
|0.25
|Гарсия Алеш
|3
|0.19
|Цыганков Виктор
|3
|0.19
|Мартин Иван
|3
|0.19
|Давид Лопес
|2
|0.13
|Коуто Ян
|1
|0.06
|Порту Кристиан
|1
|0.06
|Гарсия Эрик
|1
|0.06
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|5
|0
|Де Йонг Френки
|4
|0
|Левандовски Роберт
|3
|0
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Канселу Жоау
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Хави Эрнандес
|1
|1
|Рафинья Диас
|1
|1
|Гюндоган Илкай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Араухо Рональд
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|4
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Коуто Ян
|4
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Мартинес Арнау
|3
|0
|Савио III
|2
|0
|Блинд Дэйли
|2
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Жирона
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
1
1
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Жирона
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
11
18
Барселона
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Жирона
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
8
53%
3
19%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
3
50%
1
13%
76-90
Забито
11
18
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
18%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
27%
6
33%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
3
27%
5
28%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Забито
26
34
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
3
12%
1
3%
1-15
2
8%
4
12%
16-30
4
15%
9
26%
31-45
1
4%
6
18%
46-60
5
19%
6
18%
61-75
11
42%
8
24%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
19%
4
22%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
5
31%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1
Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0
Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2
Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3
Результаты матчей
Барселона
Жирона
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Барселона
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
26
35
17
26
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
16
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
141
87
96
312
510
213
411
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|2.
|1:1 Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 19
|39
|3.
|1:1 Заявка
|16
|10
|5
|1
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 14
|34
|5.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 18
|29
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 18
|28
|7.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|19 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|9.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 20
|22
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 26
|16
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 20
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|20 - 21
|13
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 25
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|19 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|17 - 39
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|1:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|4.
|1:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 9
|20
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|1:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 6
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|12 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|9 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|8 (4)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Кадис
|Алехо Иван
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона 1:1 Жирона
Исход игры
Барселона
75.6% (146)
Ничья
13% (25)
Жирона
11.4% (22)
Тотал 2.5
Больше
57.26% (67)
Меньше
42.74% (50)
Обе команды забьют
Да
63.25% (74)
Нет
36.75% (43)
Популярный счёт
2:1 Барселона
24.4% (47)
2:0 Барселона
11.9% (23)
1:0 Барселона
7.8% (15)
1:1 Ничья
5.2% (10)
3:1 Барселона
3.6% (7)
2:2 Ничья
2.1% (4)
1:2 Жирона
1.6% (3)
3:0 Барселона
1.6% (3)
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