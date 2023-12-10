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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Барселона
1:1
Первый тайм: 36'
Жирона

Ход матча

12'
0:1
Довбик Артём
(Цыганков Виктор)
19'
Левандовски Роберт
(Рафинья Диас)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 193
Барселона 75.6% (146)
X 13% (25)
Жирона 11.4% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Барселона
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Жирона
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13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
15
Кристенсен
Андреас
2
Канселу
Жоау
21
Де
Йонг
Френки
22
Гюндоган
Илкай
8
Педри
11
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
14
Фелиш
Жоау
13
Гассанига
Пауло
25
Гарсия
Эрик
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
20
Коуто
Ян
3
Гутьеррес
Мигель
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
8
Цыганков
Виктор
16
Савио
III
9
Довбик
Артём
Барселона
4-3-3
Жирона
3-4-2-1

История личных встреч

Барселона
Жирона

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ТМК
3:1
ТМС
3:1
ТМК
0:1
П
0:2
П
2:2
П
6:1
П
0:3
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2.29
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 8 (2) 0.5
Торрес Ферран 3 0.19
Рафинья Диас 2 0.13
Фелиш Жоау 2 0.13
Канселу Жоау 2 0.13
Гюндоган Илкай 1 0.06
Кунде Жюль 1 0.06
Гави 1 0.06
Ямаль Ламин 1 0.06
Роберто Серхи 1 0.06
Де Йонг Френки 1 0.06
Араухо Рональд 1 0.06
Педри 1 0.06
Лопес Фермин 1 0.06
Гиу Марк 1 0.06
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 8 (1) 0.5
Стуани Кристиан 5 0.31
Савио III 4 0.25
Эррера Янгель 4 0.25
Гарсия Алеш 3 0.19
Цыганков Виктор 3 0.19
Мартин Иван 3 0.19
Давид Лопес 2 0.13
Коуто Ян 1 0.06
Порту Кристиан 1 0.06
Гарсия Эрик 1 0.06
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Мартинес Арнау 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 5 0
Де Йонг Френки 4 0
Левандовски Роберт 3 0
Ромеу Ориоль 3 0
Канселу Жоау 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Хави Эрнандес 1 1
Рафинья Диас 1 1
Гюндоган Илкай 2 0
Иньиго Мартинес 2 0
Торрес Ферран 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Педри 2 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Араухо Рональд 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Лопес Фермин 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Гиу Марк 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 4 0
Эррера Янгель 4 0
Коуто Ян 4 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Мартинес Арнау 3 0
Савио III 2 0
Блинд Дэйли 2 0
Гассанига Пауло 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Гарсия Алеш 1 0
Кебе Ибрахима 1 0

Результаты матчей

Барселона
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Жирона
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

1
1
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Жирона
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
18
Барселона
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Жирона
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
8
53%
3
19%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
18%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
27%
6
33%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
3
27%
5
28%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Забито

26
34
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
3
12%
1
3%
1-15
2
8%
4
12%
16-30
4
15%
9
26%
31-45
1
4%
6
18%
46-60
5
19%
6
18%
61-75
11
42%
8
24%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
19%
4
22%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
5
31%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1
Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0
Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2
Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3

Результаты матчей

Барселона
Жирона

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Барселона
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
4
2
6
2.5
3
5
1
7
3.5
2
6
1
7
4.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
2
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
9
6
3
12
2.5
5
10
2
13
3.5
4
11
1
14
4.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
2.
Жирона
 1:1 Заявка 16 12 3 1 35 - 19 39
3.
Барселона
 1:1 Заявка 16 10 5 1 29 - 15 35
4.
Атлетико М
 Заявка 15 11 1 3 32 - 14 34
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 31 - 18 28
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
9.
Хетафе
 Заявка 16 5 7 4 18 - 20 22
10.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
12.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
13.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
14.
Осасуна
 Заявка 16 4 4 8 18 - 26 16
15.
Мальорка
 Заявка 16 2 8 6 14 - 20 14
16.
Севилья
 Заявка 15 2 7 6 20 - 21 13
17.
Кадис
 Заявка 16 2 7 7 13 - 23 13
18.
Сельта
 Заявка 15 1 6 8 15 - 25 9
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 36 7
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 4 12 17 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 1:1 Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 1:1 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
6.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
16.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
17.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 16 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 1:1 Заявка 8 6 2 0 17 - 9 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 1:1 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Хетафе Майораль Борха 9 (1)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алехо Иван 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Де Йонг отдал передачу на правый край атаки "Барселоны" на Рафинью, который выполнил навес на дальний край штрафной площади, однако там никого из его партнёров по команде не оказалось.
  • 34'
    В контратаке "Жироны" с правого фланга следовала подача в район дальней штанги в направлении Довбика, но тот проиграл единоборство Кунде.
  • Опасный момент
    33'
    Канселу с левого фланга вошёл в штрафную площадку, обыгрался с Фелишем, получив ответный пас пяткой, после чего с острого угла сильно пробил по воротам, но Гассанига не дрогнул и парировал мяч.
  • 32'
    Гюндоган с левого края сместился в центр и сильно пробил по воротам, но выстрел на себя принял центральный защитник "Жироны".
  • Офсайд
    31'
    Заброс на правый край атаки последовал на Довбика, который головой выполнял скидку дальше на Коуто, но у последнего было зафиксировано положение "вне игры".
  • 30'
    Стоит отметить, что как-то слишком неубедительно в этот вечер действует Араухо, который много вольностей позволяет соперникам в своей зоне.
  • Опасный момент
    29'
    Гутьеррес ворвался на левый край штрафной площади, сместился к углу вратарской, откуда пробил в дальний угол в борьбе с Араухо, но немного не попал в цель.
  • 28'
    Блинд выполнил пас вперёд на Довбика, который пяткой выполнил скидку в направлении Цыганкова, однако Виктор понимал, что находится в офсайде, поэтому не стал подбирать игровой снаряд.
  • 27'
    Включили теперь высокий прессинг на чужой половине поля гости. Весь матч они глубоко защищаться сегодня не собираются.
  • 26'
    В итоге всё же левым флангом развивали свою атаку жиронцы, Савио выполнил прострел в центр на средней высоте, а Довбик пробил головой, но получилось весьма неточно.
  • 25'
    Коуто забросил мяч на левый фланг атаки на ход Савио, но тот не решился пойти на обострение, остановившись и подождав поддержку партнёров по команде.
  • 24'
    Продолжает "Жирона" держать позиционную оборону, всем составом располагаясь на своей половине поля, надеясь подкараулить какую-то обрезку, чтобы улететь вперёд в контратаку.
  • Опасный момент
    23'
    Рафинья получил мяч на правом краю чужой штрафной площади, сместился немного в центр, после чего коварно пробил в ближний нижний угол, но немного промахнулся.
  • 22'
    Левандовски до этого матча не забивал практически два месяца, но теперь прервал свою голевую засуху. Сумеет ли он поймать кураж и снова превратиться в голевую машину?
  • 21'
    Перед матчем аналитики Ла Лиги сравнивали Левандовски и Довбика. У нападающих было по 7 забитых голов, а в этот вечер они записали на свой счёт 8-е результативные удары.
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    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Роберт Левандовски!!!
      Угловой на правом фланге снова заработали "сине-гранатовые". Рафинья выполнил навес в район дальней штанги, откуда Левандовски точно пробил головой в цель.
    • Офсайд
      19'
      Попытались развить свою атаку левым флангом гости, но мяч их соперники отбили за боковую линию, после чего судьи зафиксировали положение "вне игры".
    • Фол, нарушение
      18'
      Мартин на своей половине поля на правом фланге умело поставил корпус после работы на подборе, заработав в итоге для своей команды штрафной удар. В роли нарушителя выступил Канселу.
    • Угловой
      17'
      Активный Фелиш прорвался на правый край штрафной площади, но попытка его удара по воротам была блокирована - мяч ушёл на угловой. После подачи стандарта жиронские защитники уверенно отбились.
    • 16'
      0:2 - такова сейчас статистика матча по ударам в створ ворот. Фелиш сейчас с левого края пасовал в штрафную площадку в направлении рывка Педри, но вовремя из ворот выскочил Гассанига, который первым оказался на мяче.
    • 15'
      Празднования начались в гостевом фан-секторе. Продолжают творить чудеса их любимцы, которые вернули себе на эту минуту единоличное лидерство в турнирной таблице Ла Лиги.
    • 14'
      Неприятное начало встречи для "Барселоны", но нельзя ей посыпать голову пеплом - впереди ещё очень много игрового времени.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Артём Довбик!!!
      А вот и первый гол в матче! Коуто выполнил длинный пас низом по правому флангу на ход Цыганкову, тот прострелил в центр штрафной площади на Довбика, а Артём в касание сильно пробил в левую штангу, от которой мяч оказался в сетку ворот.
    • 12'
      Осели всем составом жиронцы сейчас на своей трети поля, но по возможности они будут стремиться убежать в контратаку.
    • 11'
      Хосе Мигель Гонсалес активно жестикулирует у кромки поля, подсказывая своим подопечным, кому и куда надо смещаться в той или иной ситуации.
    • 10'
      Хороший игровой ритм задали команды в дебюте матча, но постепенно стартовый сумбур должен стихать и игра наверняка перейдёт в более спокойное русло.
    • 9'
      С правого фланга следовала прострельная передача вдоль ворот гостей в направлении Левандовски, но плотно против польского нападающего отработали защитники, которые не позволили поляку сработать на замыкании.
    • Опасный момент
      8'
      Цыганков по центральной оси протащил мяч вперёд и с левой ноги пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, но Пенья успел сложиться и намертво поймал мяч.
    • 7'
      Новую атаку левым флангом попытались разогнать хозяева, но Гарсии удалось удачно сработать на опережении - он перехватил пас, который шёл на Фелиша.
    • Угловой
      6'
      Свой первый угловой теперь на левом фланге заработала команда Хави, стараниями Фелиша. От флажка пошла подача на ближний край вратарской площади, Рафинья переправил мяч на дальнюю штангу, но там Фелиш в борьбе нарушил правила.
    • Опасный момент
      5'
      Пожар полыхнул в штрафной площади гостей в первой атаке "Барселоны", но вся эта неразбериха так и не привела к удару по воротам - обороняющиеся отбили мяч в аут.
    • Опасный момент
      4'
      После подачи углового и скидки головой Иван Мартин пробил через себя. Получилось достаточно мощно, но мяч полетел выше ворот.
    • Угловой
      3'
      Довбик в первой атаке "Жироны" прорвался на левый край штрафной площади, где смог продавить Араухо, но на подстраховке сработал Кунде, который выбил мяч на угловой.
    • 2'
      Отличная атмосфера на "Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса". Понимают болельщики "сине-гранатовых", насколько важен этот матч для их любимцев.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Olimpico Lluis Companys. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 1:1 Жирона

    Исход игры
    Барселона
    75.6% (146)
    Ничья
    13% (25)
    Жирона
    11.4% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.26% (67)
    Меньше
    42.74% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    63.25% (74)
    Нет
    36.75% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    24.4% (47)
    2:0 Барселона
    11.9% (23)
    1:0 Барселона
    7.8% (15)
    1:1 Ничья
    5.2% (10)
    3:1 Барселона
    3.6% (7)
    2:2 Ничья
    2.1% (4)
    1:2 Жирона
    1.6% (3)
    3:0 Барселона
    1.6% (3)
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