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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Жирона
Прогнозы 41
Барселона 85.4% (35)
X 12.2% (5)
Жирона 2.4% (1)
Все прогнозы
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Барселона
Ничья
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Барселона
Жирона

История личных встреч

Барселона
Жирона

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ТМК
3:1
ТМС
3:1
ТМК
0:1
П
0:2
П
2:2
П
6:1
П
0:3
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2.29
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 7 (2) 0.47
Торрес Ферран 3 0.2
Рафинья Диас 2 0.13
Фелиш Жоау 2 0.13
Канселу Жоау 2 0.13
Гюндоган Илкай 1 0.07
Кунде Жюль 1 0.07
Гави 1 0.07
Ямаль Ламин 1 0.07
Роберто Серхи 1 0.07
Де Йонг Френки 1 0.07
Араухо Рональд 1 0.07
Педри 1 0.07
Лопес Фермин 1 0.07
Гиу Марк 1 0.07
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 7 (1) 0.47
Стуани Кристиан 5 0.33
Савио III 4 0.27
Эррера Янгель 4 0.27
Гарсия Алеш 3 0.2
Цыганков Виктор 3 0.2
Мартин Иван 3 0.2
Давид Лопес 2 0.13
Коуто Ян 1 0.07
Порту Кристиан 1 0.07
Гарсия Эрик 1 0.07
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Мартинес Арнау 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 5 0
Де Йонг Френки 4 0
Левандовски Роберт 3 0
Ромеу Ориоль 3 0
Канселу Жоау 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Хави Эрнандес 1 1
Рафинья Диас 1 1
Гюндоган Илкай 2 0
Иньиго Мартинес 2 0
Торрес Ферран 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Педри 2 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Араухо Рональд 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Лопес Фермин 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Гиу Марк 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 4 0
Эррера Янгель 4 0
Коуто Ян 4 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Мартинес Арнау 3 0
Савио III 2 0
Блинд Дэйли 2 0
Гассанига Пауло 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Гарсия Алеш 1 0
Кебе Ибрахима 1 0

Результаты матчей

Барселона
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Жирона
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

1
1
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Жирона
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
18
Барселона
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Жирона
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
8
53%
3
19%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
18%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
27%
6
33%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
3
27%
5
28%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Забито

26
34
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
3
12%
1
3%
1-15
2
8%
4
12%
16-30
4
15%
9
26%
31-45
1
4%
6
18%
46-60
5
19%
6
18%
61-75
11
42%
8
24%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
19%
4
22%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
5
31%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1
Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0
Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2
Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3

Результаты матчей

Барселона
Жирона

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Барселона
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
4
2
6
2.5
3
5
1
7
3.5
2
6
1
7
4.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
2
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
9
6
3
12
2.5
5
10
2
13
3.5
4
11
1
14
4.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Барселона
 Заявка 15 10 4 1 28 - 14 34
4.
Атлетико М
 Заявка 14 10 1 3 30 - 13 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7.
Бетис
 Заявка 15 6 7 2 18 - 16 25
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 3 6 13 - 13 21
9.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
10.
Хетафе
 Заявка 15 4 7 4 17 - 20 19
11.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
12.
Вильярреал
 Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
13.
Алавес
 Заявка 15 4 4 7 14 - 19 16
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Севилья
 Заявка 14 2 7 5 20 - 20 13
16.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 12 - 22 12
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 8 6 13 - 20 11
18.
Сельта
 Заявка 15 1 6 8 15 - 25 9
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 4 11 16 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 16 - 5 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
8.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 7 0 6 1 4 - 5 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Кадис Алькарас Рубен 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 20 минут.



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  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 41
    Барселона 85.4% (35)
    X 12.2% (5)
    Жирона 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Жирона
    1.55
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    5.70
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    5.96
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    Прогнозы на матч Барселона - Жирона

    Исход игры
    Барселона
    84.4% (38)
    Ничья
    11.1% (5)
    Жирона
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (18)
    Меньше
    55% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    45% (18)
    Нет
    55% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    28.9% (13)
    2:1 Барселона
    24.4% (11)
    1:0 Барселона
    13.3% (6)
    3:1 Барселона
    6.7% (3)
    3:0 Барселона
    4.4% (2)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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